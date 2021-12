Daily Schmankerl : le Bayern Munich a failli signer Julian Brandt ; Le FC Barcelone favori pour signer Erling Haaland ?; Timo Werner de Chelsea préfère Manchester United au Barca ; Robert Lewandowski, Kingsley Coman reconnu ; et plus!

Le Bayern Munich a presque signé la star du Borussia Dortmund Julian Brandt en tant que jeune joueur, mais l’international allemand a finalement signé un accord pour passer de Wolfsburg au Bayer Leverkusen à la place :

Julian Brandt a fait rêver le BVB de remporter le cracker contre le FC Bayern avec son premier but – une fois que les champions du record l’ont presque eu eux-mêmes. Cela a été révélé par l’ancien patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge. « En gros, nous l’avons également repéré », a révélé Rummenigge à Bild: « Il faisait partie de l’équipe nationale des moins de 17 ans. Outre Brandt, (Joshua) Kimmich et (Davie) Selke étaient également intéressants. Heureusement, notre éclaireur Michael Reschke s’est concentré sur Kimmich. Erling Haaland est un autre joueur associé à plusieurs reprises au Bayern. Rummenigge a également parlé du Norvégien – et espère même que la star restera avec BVB. « Mon ancien collègue Aki Watze pense que les chances de le garder sont bonnes. Je ne peux que croiser les doigts pour qu’il puisse le faire : dit l’ancien patron du Bayern : « Quelles autres grandes attractions avons-nous en Bundesliga ? Nous n’avons pas beaucoup de qualité. Haaland, bien sûr – et Lewandowski. Ce sont ces joueurs que les spectateurs viennent dans les stades et allument la télévision.

Brandt a eu une sortie effrayante de Der Klassiker et a par la suite été diagnostiqué avec une commotion cérébrale. Espérons que le milieu de terrain polyvalent se rétablisse rapidement.

Les stars du Bayern Munich, Robert Lewandowski et Kingsley Coman, ont été nommées dans l’équipe de la semaine du botteur en Bundesliga :

Une autre semaine d’action liée au Bayern Munich s’est écoulée et elle a fourni beaucoup de matière à réflexion. Julian Nagelsmann frappe le premier speedbump de son mandat, alors que les blessures et les absents s’accumulent tandis que les performances deviennent de plus en plus désespérées. Pendant ce temps, Robert Lewandowski s’est de nouveau fait voler un Ballon d’Or bien mérité, et la Bundesliga n’est plus autorisée à avoir des spectateurs. Pas de bonnes nouvelles, tout bien considéré.

Dans cet épisode, Ineednoname et Samrin discutent :

Pourquoi Julian Nagelsmann fait sa meilleure impression de Carlo Ancelotti en ce moment. Les problèmes avec la configuration tactique du Bayern – à commencer par le positionnement d’Alphonso Davies et les conséquences du pseudo-trois arrière. Le rôle étrange de Thomas Muller, et comment il affecte négativement le reste du système. Le problème avec Leroy Sane en ce moment – ​​est-ce la fatigue ou un autre marasme ? Où sont les jeunes joueurs ? Pourquoi Musiala ne joue pas plus souvent ? Nagelsmann vs Flick – il manque quelque chose à cette équipe du Bayern Munich. Sujets changeants, parlant de l’impact du retour des jeux fantômes sur la Bundesliga. Pourquoi avoir fermé des stades n’a tout simplement aucun sens (y compris une diatribe d’INNN). Clôturant le chapitre sur le Ballon d’Or – comment Robert Lewandowski a été volé et pourquoi les performances de la Ligue des champions comptent plus que jamais pour l’image du club.

Le FC Barcelone serait le « favori » de la star du Borussia Dortmund Erling Haaland :

Selon un rapport d’El Nacional, Barcelone est devenu le favori pour obtenir la signature de l’avant-centre du Borussia Dortmund Erling Haaland, qui est également une cible de transfert clé pour son rival du Real Madrid. Barcelone est à la recherche d’une signature de marque pour mener le club dans une nouvelle ère après le départ de la légende du club Lionel Messi l’été dernier. En outre, ils ont de sérieuses inquiétudes concernant les options dans la fente n ° 9, Sergio Aguero étant confronté à la perspective de la retraite en raison d’une maladie cardiaque tandis que Memphis Depay a eu du mal à avoir un impact sur les jeux lorsqu’il est déployé de manière centralisée.

Haaland est à peu près la principale cible de transfert de tous les grands clubs pour l’été prochain, mais il semble peu probable que le Barça puisse se permettre Haaland sans quelques grosses ventes.

Le Chelsea FC et l’attaquant de l’équipe nationale allemande Timo Werner préféreraient un transfert à Manchester United au Barca :

Timo Werner était réapparu dans les plans du Barça. Dans le passé, il était déjà lié au Barça et il y avait de sérieuses spéculations sur son éventuelle embauche. La vérité est qu’il y a eu des pourparlers, mais il a opté pour la proposition faite par Chelsea. Là, ils promettent d’être le maître d’ouvrage incontesté d’un projet très ambitieux. Et, surtout, c’est le salaire qu’ils lui ont offert qui l’ont amené à partir avec Roman Abramovich. Le problème est qu’une autre équipe est apparue, ce qui est beaucoup plus du goût du « 11 » de Chelsea. C’est Manchester United, qui est désormais le grand favori pour obtenir Werner. La raison en est l’arrivée de Ralf Rangnick, qui sera l’entraîneur jusqu’en juin, puis occupera une place dans les bureaux les deux prochaines années. Il a une excellente relation avec Timo, car c’est lui qui l’a emmené au RB Leipzig, où il a montré son meilleur niveau. Abramovich préfère le vendre au Barça, pas pour renforcer un rival direct en Premier League. Pourtant, l’envie du footballeur est de partir pour Old Trafford, même s’il est beaucoup plus difficile de jouer régulièrement.

Le Bayern Munich était piégé au milieu d’environ un milliard d’histoires, mais aucune n’était plus grande que le Ballon d’Or bâclé.

Ce sujet – et quelques autres – était au centre de ce podcast d’échauffement du week-end. Voici ce que nous avons en attente :

La réalité que Robert Lewandowski était, en effet, meilleur que Lionel Messi en 2020 et 2021 – et pourquoi les fanboys et les bots ont juste besoin d’obtenir de l’aide. Le moulin à rumeurs insensé de Pini Zahavi selon lequel le super agent s’est totalement arrangé pour tenter de mettre une pression précoce sur le Bayern Munich pour prolonger Robert Lewandowski. Une plongée dans Der Klassiker et ce que le Bayern Munich pourrait essayer de couvrir le trou potentiellement béant de son milieu de terrain.

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, pense que les accusations de matchs truqués de Jude Bellingham par l’arbitre Felix Zwayer ont franchi la ligne.

Kahn sur la déclaration de Bellingham à propos de l’arbitre : « Vous dites parfois des choses que vous regrettez. Il est allé un peu trop loin, bien sûr, un pas énorme. Je ne me souviens pas d’un joueur ayant dit quelque chose comme ça auparavant. Je ne sais pas comment il pourrait faire une telle déclaration. » [Sky90] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 5 décembre 2021

Le Hertha Berlin pourrait envisager une décision pour Edin Terzic du Borussia Dortmund :

Avec Edin Terzic, le directeur technique du Borussia Dortmund, il pourrait y avoir une nouvelle tentative au printemps. Le joueur de 39 ans, qui a mené le BVB en Ligue des champions et le triomphe du DFB Pokal la saison dernière, était considéré comme la solution de rêve de Bobic même après le faux départ de cette saison.

Le Bayern Munich a encore consolidé sa place au sommet du classement de la Bundesliga avec la victoire 3-2 sur le Borussia Dortmund lors du premier versement de la Bundesliga de Der Klassiker cette saison. Le choc des titans a bel et bien été à la hauteur de sa facture et ce fut une rencontre qui n’a certainement pas échappé aux points de discussion controversés, comme c’est généralement le cas. Nous avons vu les buts d’Erling Haaland et de Robert Lewandowski, une poignée de défis cruciaux, Marco Rose et Julian Nagelsmann s’attaquant à l’arbitre Felix Zwayer, et à peu près tout le reste.

Après ce résultat, le Bayern compte quatre points d’avance sur Dortmund en tête du classement, affichant une différence de buts de +30 après 14 matches joués. Les deux équipes ont eu une pléthore d’occasions et Gregor Kobel et Manuel Neuer ont été appelés à l’action à quelques reprises pour garder leur équipe, mais le Bayern l’a vu au-delà de la ligne grâce au penalty de Lewandowski à la 77e minute après que Mats Hummels ait été a jugé qu’il avait manipulé le ballon dans la surface avec son bras dans une position trop peu naturelle. Rose, comme la plupart des fans de Dortmund, a été très frustré par ce penalty et Maro Reus n’en a pas reçu un plus tôt en seconde période après avoir été renversé par Lucas Hernandez dans la surface. Rose a reçu ses ordres de marche à la fin de la seconde mi-temps après s’être disputé avec Zwayer et le quatrième officiel.

Dans cette édition spéciale Bavarian Podcast Works Postgame Show, Tom et Schnitzel s’associent pour discuter :

Le milieu de terrain du Bayern est traversé La ligne arrière est exposée beaucoup trop souvent L’éclat de Thomas Muller et Lewandowski Dayot Upamecano en difficulté contre Haaland La NÉCESSITÉ d’avoir Joshua Kimmich de retour Nos verdicts sur la façon dont Corentin Tolisso a jumelé Leon Goretzka au milieu de terrain