Daily Schmankerl: le Bayern Munich a failli signer Zlatan Ibrahimovich; Pingouins au Santiago Bernabeu ?; Le Borussia Dortmund nomme son prix sur Erling Haaland; et plus!

Christian Falk de Sport Bild a de nouveau exposé son «Vrai / Faux» lorsqu’il a capturé Uli Hoeness en racontant que les Bavarois envisageaient d’acheter Zlatan Ibrahimovich à un moment donné.

L’attelage? Les exigences salariales exorbitantes de Zlatan ont gêné ce qui aurait été une course absolument insensée.

La citation complète (telle que capturée par Goal) était la suivante: «C’est un grand joueur, mais ses exigences étaient aussi divines. Nous étions intéressés une fois, mais nous n’avons même pas pu accéder au plat principal.

Bien que le calendrier ne soit indiqué que comme «il y a des années», il serait fascinant de savoir exactement à quel moment cette période était.

Juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas devenir plus étranges:

La star du Borussia Dortmund, Marco Reus, est émerveillée par Erling Haaland:

« Je n’ai jamais vu personne comme Haaland dans ce club », a déclaré le joueur de 31 ans au podcast DAZN. Considérant que Reus a joué aux côtés de Robert Lewandowski pendant deux ans, ainsi que de Pierre-Emerick Aubameyang et Paco Alcacer, c’est tout à fait la déclaration. «Il est unique. Il est encore très jeune. Il s’est développé massivement au cours des six à neuf derniers mois. Il est devenu vraiment bon avec le ballon à ses pieds et avec un défenseur dans le dos. Ce n’était pas le cas lorsqu’il nous a rejoints pour la première fois, mais ses réalisations et ses objectifs lui confèrent un pouvoir incroyable qui nous aide.

Selon ESPN, le Borussia Dortmund aurait établi son prix de vente pour Erling Haaland:

Les frais de transfert d’Erling Haaland cet été ont été fixés par le Borussia Dortmund, ont déclaré des sources à ESPN, les clubs intéressés ayant besoin de 180 millions d’euros pour décrocher l’un des joueurs les plus recherchés du football mondial. L’attaquant a déménagé à Dortmund l’année dernière au milieu d’un intérêt féroce de Manchester United, mais l’équipe de Bundesliga a réussi à conclure un accord après avoir accepté d’inclure une clause de libération dans son contrat. Cette clause n’est pas active avant l’été 2022. Les clubs peuvent signer Haaland cet été, mais les 180 millions d’euros demandés par Dortmund représentent une prime pour sa perte avant que la clause ne débute l’année prochaine. United, Manchester City, Chelsea, le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich ont tous des niveaux d’intérêt variables pour l’international norvégien, mais dans un marché des transferts touché par la pandémie de coronavirus, Dortmund espère que leur valorisation de 180 millions d’euros maintiendra Haaland au club pour un autre. an. Des sources avaient déclaré à ESPN que des personnalités de haut niveau à Chelsea pensaient pouvoir inciter Dortmund à conclure un accord cet été, mais c’était avant que la position de la Bundesliga sur les honoraires de Haaland ne devienne claire.

Tellement bon…

L’un de mes tournois préférés ces derniers temps était la Coupe des Confédérations 2017. Bien sûr, c’était une série de matches sans signification, mais c’était le pic Joachim Low – à l’époque où il avait encore une idée de la façon de gérer ses joueurs. Emmener une équipe «B» à ce tournoi et performer si bien, était tout simplement incroyablement impressionnant.

Quoi qu’il en soit, Amine Younes faisait partie de cette équipe et a rappelé à quel point cette équipe était serrée au cours du tournoi.

«Nous étions un groupe très uni et nous avions tellement de qualité dans l’équipe, mais surtout nous avons bien travaillé en équipe. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs là-bas et le fait que nous ayons pu gagner sans beaucoup de préparation au préalable montre vraiment la qualité de joueur de l’Allemagne. J’espère que nous pourrons à nouveau remporter plus de titres, tout comme nous l’avons fait à l’époque », a déclaré Younes.

Quant à son retour en équipe nationale allemande,

«Je ne m’attendais pas à ce que ça marche aussi vite. Je ne savais pas trop où j’en étais quand je suis arrivé à Francfort », a déclaré Younes. «Je suis très heureux d’avoir été invité à nouveau et d’avoir la chance de m’entraîner et de jouer avec les meilleurs joueurs allemands. Le plus important pour moi est que la performance est bonne et que les choses cliquent vraiment à cet égard en ce moment à Francfort.

Chaque jour semble être un bon jour pour voir revivre quelques temps forts d’Oliver Kahn:

Je suis une mauvaise personne pour rire de ça:

En tant que quelqu’un qui a sans doute fait des choses stupides en tant que père:

Nous avions un set de mini-hockey et quand mes enfants étaient plus jeunes, je prenais une balle molle et visqueuse et je leur tirais dessus alors qu’ils traversaient le salon. Ils ont pensé que c’était amusant. J’ai pensé que c’était amusant. Puis l’un de mes clichés a mal tourné et a cassé une des décorations de ma femme. Ensuite, j’ai probablement établi un mauvais standard avec mes enfants en super-collant la tête sur cette décoration (une sorte de chose de type figurine sans visage) et en prétendant que rien ne s’était passé. Je suis un idiot. Ma femme l’a trouvé un jour et j’ai essayé de jouer à l’idiot (comme si quelqu’un pénétrait par effraction dans la maison, renversait la figurine, recollait la tête, puis partait), mais elle m’a attrapé. Je n’avais pas de bon alibi!

Quoi qu’il en soit, malgré mon propre échec parental, cette vidéo était toujours drôle.