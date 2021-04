Daily Schmankerl: le Bayern Munich à la portée de Julian Draxler du PSG ?; Lars Lukas Mai gardant toutes les options ouvertes; 75 millions d’euros pour Eduardo Camavinga ?; Erling Haaland comprend; et plus!

Le Bayern Munich a été lié à Julian Draxler du Paris Saint-Germain dans le passé, mais maintenant, ces rumeurs éclatent à nouveau:

Destiné à quitter le PSG, à moins de prolonger, sur un mouvement libre, le milieu offensif international de 27 ans Julian Draxler, selon les dernières nouvelles allemandes, a été choisi comme une cible de marché par le Bayern Munich. L’ancien meneur de jeu de Schalke et Wolfsburg a rejoint les géants français pour la première fois en janvier 2017.

Toute discussion sur le fait que Draxler rejoigne le Bayern Munich crée une tempête de commentaires de la part de tout le monde. Il ne semble pas y avoir de terrain d’entente sur Draxler, certaines personnes étant strictement anti-Draxler et d’autres (une minorité beaucoup plus petite) étant pro-Draxler.

Cela marque également une étape importante avec notre série «Bad Take» qui revient en boucle. Vous vous souvenez peut-être qu’un certain écrivain du Daily Schmankerl a déjà fait part de ses réflexions à ce sujet.

La mini-controverse qui s’est déclenchée temporairement – et à tort – lorsqu’un arbitre a été vu demander à la star du Borussia Dortmund Erling Haaland son autographe est en train de boucler la boucle. Haaland a fait un geste formidable pour soutenir l’association caritative SOS Autism:

Le prêteur du Bayern Munich Lars Lukas Mai a eu une excellente saison avec Darmstadt, mais ne montre pas ses cartes sur ce à quoi son avenir pourrait ressembler:

Quelle est la prochaine étape pour l’international U-21 Lars Lukas Mai? A Darmstadt, le prêt de la réserve du Bayern est de retour au centre de la défense car Patric Pfeiffer est absent pour le reste de la saison avec une blessure à la syndesmose. L’objectif est de participer à la finale du Championnat d’Europe U-21, pour lequel Mai veut se recommander. Et alors? Le défenseur central ne se laisse pas regarder dans ses cartes. Il n’a pas non plus exclu catégoriquement de rester avec les Lys: “Je vais garder toutes les options ouvertes.”

Mai est dans un endroit étrange. Il a du talent et est prêt à jouer, mais le Bayern Munich n’a tout simplement pas de place pour lui. Il semble que les Bavarois se sépareront presque assurément du joueur de 21 ans cet été.

Nous avions vu des rapports selon lesquels l’intérêt du Bayern Munich pour le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga augmentait, mais maintenant cela pourrait devenir réel:

Mais, euh, 75 millions d’euros pour Camavinga, c’est absurde:

Selon France Football, le Bayern Munich affrontera le milieu de terrain international français Eduardo Camavinga (18 ans). Suivi par de nombreux A-listers, y compris Liverpool et le Real Madrid, le né en 2002 va quitter le Stade Rennais avec des frais de transfert d’environ 75 millions d’euros.

Si vous avez remarqué que je n’étais pas autant là hier, eh bien, c’est parce que j’ai été détruit par le tir # 2 de Moderna. Je n’ai pas du tout dormi du mardi au mercredi et j’ai passé presque tout le mercredi à alterner frissonner et brûler.

Bons moments…

Le pire aspect de l’expérience a été la fatigue. Chaque articulation de mon corps me faisait mal … plus je me sentais complètement inutile pour tout le monde autour de moi. En tapant ça mercredi soir, je me sens un peu plus «avec», mais mec, ça n’a pas été amusant.