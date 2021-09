Daily Schmankerl : le Bayern Munich à la poursuite de Florian Wirtz ? ; Un échange entre Christian Pulisic et Leroy Sane est en préparation ? ; Le Bayern, le Real Madrid, la Juventus veulent Antonio Rüdiger de Chelsea ; Une série YouTube sur le Bayern ; et plus!

L’une des vedettes de cette pause internationale a été le prodige du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz – et, bien sûr, cela l’a fermement placé dans le collimateur des transferts du Bayern Munich.

Nous avions déjà entendu dire que le Bayern Munich était en contact avec le père de Wirtz, mais les discussions semblent se poursuivre. La forte rumeur est que Wirtz a une clause libératoire dans son contrat qui s’activera en 2023 :

Le Bayern reste en contact avec le père/agent de Florian Wirtz via un intermédiaire. La clause libératoire du nouveau contrat de Wirtz entre en vigueur à partir de l'été 2023 – les patrons du FCB en sont conscients

Wirtz serait un coup pour le Bayern Munich, mais il serait curieux de voir comment la liste a évolué à ce stade. Comme toujours, il n’y a pas de choses sûres dans le jeu des transferts.

L’accord d’échange entre le Bayern Munich et le Chelsea FC pour Leroy Sane prend de l’ampleur. Bien qu’il soit toujours curieux de savoir pourquoi ou comment cette rumeur a même commencé (peut-être le camp de Sane, peut-être 100% de non-sens), la discussion prend de l’ampleur et le nom de Pulisic est évoqué en tant que joueur d’intérêt pour le Bayern Munich :

Chelsea est apparemment disposé à offrir Christian Pulisic, Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi en échange de Leroy Sané. C’est une surprise pour beaucoup que l’équipe de Premier League soit prête à se séparer du meneur de jeu américain car il est devenu un joueur clé pour le manager Thomas Tuchel. Pulisic s’est avéré être un joueur important lorsqu’il débute ou quitte le banc. Mais le Bayern verrait son arrivée comme un ajout positif à l’équipe en raison de son expérience en Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Ziyech est un titulaire régulier de Tuchel, mais il s’est blessé à l’épaule et n’a joué que huit minutes lors de la campagne 2021/22 de Premier League, tandis que Hudson-Odoi a été lié à un transfert en Bundesliga tout l’été.

Je ne peux pas voir le Bayern Munich vendre des choses saines ou s’engager dans cet accord d’échange de cockamamie, mais qui sait ?

L’Allemagne affrontera l’Islande lors du dernier match de cette trêve internationale.

Et avec Thomas Müller, Kingsley Coman et Alphonso Davies qui se sont déjà blessés pendant cette interruption du club, les fans du Bayern Munich espèrent probablement un match propre et sans blessure plus que toute autre chose.

Après avoir remporté des victoires sur le Liechtenstein et l’Arménie, l’Allemagne cherchera à engranger une série de victoires lors de cette pause. Dans cet épisode, nous parlons de ce qui suit :

À quoi ressemblait l’Allemagne jusqu’ici sous l’ancien patron du Bayern Munich Hansi Flick. Pourquoi Jonas Hofmann pourrait potentiellement résoudre le problème de l’Allemagne à l’arrière droit. Qui pourrait commencer pour l’Allemagne contre l’Islande. Un pronostic sur le match.

Découvrez cette bande-annonce de la série à venir documentant les hauts et les bas et l’action en coulisses des joueurs sélectionnés pour l’équipe mondiale du Bayern Munich :

Je suis excité pour cela car j’ai interviewé deux des joueurs pendant le processus et entendre leurs histoires était assez fascinant.

Le Bayern Munich pourrait-il se diriger vers une bataille avec le Real Madrid et la Juventus pour décrocher Antonio Rüdiger de Chelsea? Cela semblerait être un ajout très étrange pour les Bavarois, mais peut-être un bon choix pour le Real Madrid ou la Juventus :

Le Real Madrid devrait affronter la concurrence du Bayern Munich et de la Juventus dans la course pour recruter le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger. Selon un rapport de la publication espagnole Fichajes, le Real Madrid a été rejoint par le Bayern Munich et la Juventus dans la course au défenseur de Chelsea Antonio Rudiger, alors même que le manager Thomas Tuchel pousse le club à remettre un nouveau contrat à l’Allemand. Ce n’est qu’après que Thomas Tuchel a succédé à Lampard que Rudiger a été réintégré dans le onze de départ à Chelsea et il n’a pas regardé en arrière depuis. L’ancien joueur de l’AS Roma a été l’un des piliers de la force de cette équipe de Chelsea, jouant un rôle clé dans son succès en UEFA Champions League la saison dernière et dans la victoire en Super Coupe de l’UEFA plus tôt cette saison.

L’arrêt précoce des éliminatoires de la Coupe du monde entre le Brésil et l’Argentine était peut-être l’histoire la plus bizarre du week-end (division non-Weston McKennie). Voici ce que CNN a découvert :

Le match de qualification pour la Coupe du monde entre le Brésil et l’Argentine a été suspendu quelques minutes après le coup d’envoi au Corinthians Arena de São Paulo, au Brésil, après que des responsables de la santé brésiliens sont entrés sur le terrain et ont escorté plusieurs joueurs de football argentins. L’Agence brésilienne de réglementation de la santé (Anvisa) avait demandé le soutien de la police fédérale du pays pour empêcher quatre joueurs argentins de participer aux qualifications, affirmant que les joueurs en question avaient fait de fausses déclarations à leur arrivée au Brésil, omettant qu’ils étaient au Royaume-Uni en les 14 derniers jours. Selon la réglementation brésilienne Covid-19, tout passager ayant visité le Royaume-Uni 14 jours avant son arrivée ne peut pas entrer dans le pays. “Anvisa considère la situation comme un risque grave pour la santé, et a donc conseillé aux autorités sanitaires locales de déterminer la quarantaine immédiate des joueurs, qui sont empêchés de participer à toute activité et doivent être empêchés de rester sur le territoire brésilien”, a déclaré l’organisation dans un communiqué. déclaration. Selon l’affilié de CNN, CNN Brasil, Anvisa a demandé l’expulsion d’Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso et Cristian Romero – tous des joueurs de Premier League anglaise.

Avec la trêve internationale toujours en marche, nous n’avons pas grand-chose à dire sur le Bayern Munich. Mais cela ne veut pas dire que notre podcast va faire une pause, car il y a toujours l’Allemagne ! Et plein d’autres sujets sans rapport aussi…

Dans cet épisode, Ineednoname et Samrin discutent :

Comment les jeux allemands sont devenus une bouée de sauvetage pour Timo Werner et Leroy Sane. Werner peut-il continuer à être un acteur clé pour l’Allemagne ? Un effondrement rapide sur les blessures du Bayern. Parler de la carrière de Mario Mandzukic et de l’héritage du Bayern. L’équipe de Wolfsburg des anciens du Bayern Mark van Bommel – y compris leurs chances en Ligue des champions! Certaines plaisanteries d’Arsenal pour clore les choses, y compris une référence à ce tweet digne d’un meme comparant Nagelsmann et Arteta.