Daily Schmankerl : le Bayern Munich à la poursuite de Noni Madueke ? ; Lionel Messi au PSG devient sérieux; Luca Netz déménage à Gladbach; Josh Sargent à Norwich City ? ; et plus!

Le Bayern Munich, Crystal Palace, Leeds United, Southampton et Tottenham Hotspur auraient tous donné un coup de pied aux pneus de l’ailier du PSV Eindhoven Noni Madueke. Madueke est un jeune international anglais de 19 ans, qui est considéré comme un grand talent.

Le Bayern Munich, cependant, n’est pas exactement en mesure de se lancer dans n’importe quel type de guerre d’enchères, en particulier pour un joueur qui serait un quatrième ailier (ou cinquième si vous croyez – comme moi ! – que Jamal Musiala devrait commencer à l’offensive flanc):

Ce n’est pas la première fois que nous entendons le Bayern Munich connecté à Madueke.

Le milieu de terrain du Bayern Munich Taylor Booth a eu une sacrée pré-saison – et ce qui ressemble à une sacrée balade dans le fauteuil du barbier. Nous nous sommes bien amusés avec Booth à ce sujet et il en a bien ri aussi.

Maintenant, Booth a frappé Instagram pour se moquer de lui-même :

Quel bon gamin avec une bonne attitude.

Si vous ne pouvez pas rire de vous-même, vous ne pouvez rire de personne. Beau travail, Taylor !

Plus important encore, Booth a – de l’avis de tous – une solide pré-saison et ressemble de plus en plus chaque jour à un autre coup habile du département de dépistage du Bayern Munich.

Ce fut une semaine folle en termes d’actualités du Bayern Munich et nous parlons des plus grandes histoires absolues !

Que s’est-il passé, demandez-vous? Eh bien, vous êtes au bon endroit pour le savoir. Les sujets brûlants que nous avons abordés cette semaine incluent :

La pré-saison de Joshua Zirkzee a été mauvaise, mais il aura une chance de recommencer avec un prêt au RSC Anderlecht. Joshua Kimmich et Leon Goretzka pourraient tous deux prolonger leurs contrats avec le club sous peu. La rumeur selon laquelle le Bayern Munich poursuit le milieu de terrain vedette du RB Leipzig, Marcel Sabitzer.

L’ancienne (peut-être !) star du FC Barcelone Lionel Messi pourrait se rendre au Paris Saint-Germain :

Le président du Barça Joan Laporta sur l’accord Messi avec le PSG : « Messi au Paris Saint-Germain et si j’aimerais le voir là-bas ? J’aimerais voir Messi au Barça… demandez-lui, je ne connais pas le PSG mais c’est sûr qu’il a des options”. #PSG #Messi pic.twitter.com/XnHcRjj7o8 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 6 août 2021

Le PSG est convaincu qu’un accord sera conclu :

Le Paris Saint-Germain est confiant de trouver bientôt la bonne “structure d’accord” pour signer Leo Messi après avoir ouvert des pourparlers directs depuis hier. Le PSG travaille déjà sur le contrat potentiel de Leo. #Messi On a dit que la confiance grandissait également dans le vestiaire du PSG – Neymar pousse. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 6 août 2021

Et, on dirait vraiment que ça se passe :

Lionel Messi a choisi de rejoindre le PSG – le club cherche à conclure la signature ce week-end et devrait rencontrer Jorge Messi dans les prochaines heures. (@mohamedbouhafsi) – Recevez l’actualité du football français (@GFFN) 6 août 2021

Le Werder Brême et l’attaquant de l’USMNT Josh Sargent auraient suscité l’intérêt de Norwich City :

Des sources ont déclaré à CBS Sports que le club de Premier League Norwich City était en pourparlers avancés pour signer l’attaquant de l’USMNT Josh Sargent du Werder Brême. Pourparlers en cours et l’entendre est proche. Ce serait un grand pas en avant de la deuxième division allemande à l’élite anglaise. – Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) 5 août 2021

À un moment donné, le Bayern Munich était lié à l’ancien arrière extérieur du Hertha Berlin Luca Netz. Les Bavarois ont cependant raté la fenêtre pour faire ce mouvement, alors que Netz est passé au Borussia Mönchengladbach :

On dirait que les garçons ont joué un petit « Knockout » pendant leur temps libre :

L’arrière gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, était ravi que sa petite amie (Jordyn Huitema) et le reste de l’équipe nationale féminine du Canada aient remporté l’or olympique :