Daily Schmankerl : le Bayern Munich a offert 80 millions d’euros pour Federico Chiesa ? ; Erling Haaland du Borussia Dortmund ne reconnaît pas le gâchis des transferts; Chelsea et l’Atletico Madrid veulent Antoine Griezmann du FC Barcelone ; la prolongation de Lionel Messi ; et plus!

Nous avons entendu dire que le Bayern Munich – et le nouveau manager Julian Nagelsmann – sont de grands fans de l’attaquant de la Juventus Federico Chiesa. Nous avons également entendu que Chelsea est prêt à casser la banque (encore) pour Chiesa.

Selon au moins un rapport, cependant, le Bayern Munich avait une offre de 80 millions d’euros pour Chiesa rejetée par la Juventus. Il convient de noter, cependant, que Chiesa est toujours techniquement un joueur de la Fiorentina en prêt avec The Old Lady. La Juventus détient l’option d’achat de Chiesa et a été – prétendument – ​​impliquée dans des pourparlers de transfert :

Selon le Corriere dello Sport, le Bayern Munich a tenté de recruter l’ailier Federico Chiesa en offrant à la Juventus 80 millions d’euros pour ses frais de transfert. Les géants italiens ont immédiatement décliné l’offre, considérant que le joueur de 23 ans était l’une des pierres angulaires de la nouvelle équipe de Massimiliano Allegri. Chiesa vient de réaliser un grand tournoi Euro 2020 pour l’Italie, marquant deux buts et étant choisi par l’UEFA comme l’un des 11 meilleurs joueurs du tournoi. L’ancien joueur de la Fiorentina a rejoint la Juve l’année dernière, enregistrant 14 buts et 10 passes décisives lors de sa première saison à Turin.

Même si beaucoup d’entre nous pensent que Chiesa est l’ailier parfait du Bayern Munch, il est difficile de croire que les Bavarois étaient prêts (ou capables ?) de soumettre une offre de 80 millions d’euros pour qui que ce soit en ce moment.

La star du Borussia Dortmund, Erling Haaland, ne dira à personne où il en est de son transfert présumé à Chelsea :

Les fans de l’Atletico Madrid étaient dans un concours de conception de kit et le produit final est plutôt cool :

Alors…. qu’en pensez-vous ?

Les rumeurs étaient vraies, le FC Dallas a été prêté au SK Austria Klagenfurt :

Nous avons prêté Homegrown Thomas Roberts au SK Austria Klagenfurt en Bundesliga autrichienne pour le reste de la saison 2021 jusqu’en mai 2022. – FC Dallas (@FCDallas) 13 juillet 2021

Le FC Barcelone pourrait enfin avoir un moyen de se débarrasser d’Antoine Griezmann – en le renvoyant à l’Atletico Madrid dans le cadre d’un échange contre Saul :

Chelsea veut également toujours Griezmann et offrirait Kurt Zouma dans le cadre d’un package :

Pour renforcer son attaque, Chelsea se tourne vers Barcelone à domicile et se prépare à affronter l’Atlético Madrid. Selon L’Express, l’objectif du club londonien est qu’Antoine Griezmann quitte le club catalan, qui doit réduire les coûts, puis trouver un accord pour le renouvellement de Messi. Selon le journal anglais, le club londonien, qui affine son effectif pour alléger la masse salariale, entend utiliser le défenseur central Kurt Zouma comme arme pour convaincre l’attaquant français. En fait, Zouma et Griezmann se connaissent depuis un certain temps, tous deux en équipe de France, et cela pourrait aider dans les négociations. Chelsea a déjà utilisé cette stratégie dans le passé avec Rüdiger, ce qui a été important pour convaincre Werner et Havertz d’embrasser la cause des Blues.

Le FC Barcelone et Lionel Messi semblent être parvenus à un accord sur un nouvel accord :