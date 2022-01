Daily Schmankerl : le Bayern Munich a raté Jonas Hofmann ; Le FC Barcelone, le Real Madrid, Liverpool, Chelsea veulent Niklas Süle ; Le Barça lorgne Erling Haaland, Alvaro Morata; Un défenseur de Bundesliga en MLS ; et plus!

Les rumeurs liant le Bayern Munich au milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Jonas Hofmann sont apparemment sorties de nulle part, mais ont ensuite éclaté en quelque chose qui semblait réel.

En fin de compte, l’intérêt du Bayern Munich était légitime et de nombreux observateurs ont émis l’hypothèse que les Bavarois voulaient que Hofmann joue à l’arrière droit – un poste qu’il joue pour l’équipe nationale allemande.

Maintenant, cependant, le Bayern Munich a peut-être vu la fenêtre se fermer pour Hofmann, qui semble vouloir rester avec Gladbach (à un moment où le club semble sur le point de perdre plusieurs joueurs clés):

L’été dernier, le Bayern était sérieux au sujet de Jonas Hofmann et voulait le signer – mais la décision a échoué. Pour le moment, Hofmann ne pense pas au Bayern et pourrait même prolonger son contrat avec Gladbach. « Je suis ouvert à tout. J’ai une très bonne relation avec Max Eberl », a déclaré Hofmann à Bild (tel que capturé par @iMiaSanMia). « Je peux lui parler de tout. Le fait est que je me sens très à l’aise à Gladbach. Sinon, je ne serais pas en mesure de performer aussi bien.

Le FC Barcelone envisage de faire bouger Erling Haaland du Borussia Dortmund et Alvaro Morata de la Juventus :

Interrogé par les médias espagnols sur la fenêtre du marché des transferts en cours, qui avait déjà fait signer le FC Barcelone à Ferran Torres de Manchester City, le manager de Blaugrana, Xavi Hernandez, a déclaré : « Haaland et Morata ? Nous réfléchissons certainement aux deux. Torres est un grand professionnel, je suis sûr qu’il a le bon état d’esprit pour faire partie de notre équipe. En plus, il peut jouer trois positions différentes en première ligne, il va beaucoup nous aider. Dembélé ? Je suis conscient qu’il y a une négociation d’extension en cours, et je pense qu’il va y avoir une fin heureuse. Le Barça est toujours le premier des meilleurs clubs du monde, quelles que soient les turbulences financières ».

On ne sait pas si le Barça poursuivrait à la fois Haaland et Morata – ou juste l’un d’entre eux. Quoi qu’il en soit, le club a définitivement des discussions concernant les deux joueurs.

Le FC Barcelone pourrait ne pas être fait là-bas, cependant. Les Catalans pourraient également vouloir le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle :

Un nouveau défenseur central ferait partie des joueurs que Xavi Hernandez souhaite signer avant le début de la saison prochaine. Il y a eu des spéculations d’intérêt pour le pilier de Manchester City Aymeric Laporte et la star de la Juventus Matthijs de Ligt. Cependant, la situation financière du club, associée à la poursuite par Joan Laporta d’un attaquant de renom, pourrait signifier que les Catalans pourraient ne pas avoir la situation nécessaire pour signer les défenseurs susmentionnés. Alors, Xavi & co. devront à nouveau se tourner vers le marché des agents libres pour renforcer leurs rangs défensifs. Et El Nacional rapporte maintenant que l’imposant demi-centre du Bayern Munich, Niklas Sule, est devenu une cible de transfert pour les Blaugrana à la demande de leur manager. L’international allemand de 26 ans a entamé les six derniers mois de son contrat à l’Allianz Arena et souhaite relever un nouveau défi dans sa carrière. Cela l’a conduit à rejeter les offres de contrat proposées par Die Roten jusqu’à présent. Alerté par la situation, le Barça complote désormais pour faire bouger l’ancienne starlette du TSG Hoffenheim à l’expiration de son contrat. A 26 ans, Sule a encore ses meilleures années devant lui, alors qu’il a déjà acquis beaucoup d’expérience au plus haut niveau, ayant passé près de cinq ans en Bavière.

Selon The Hard Tackle, le Real Madrid, le Chelsea FC et Liverpool sont également à la poursuite de l’international allemand :

Barcelone est entré dans la course pour recruter le défenseur du Bayern Munich Niklas Sule, qui est également une cible de transfert pour le Real Madrid, Liverpool et Chelsea. Selon un rapport d’El Nacional, Barcelone devrait se battre avec le Real Madrid, Liverpool et Chelsea pour signer la star du Bayern Munich Niklas Sule, qui devrait devenir agent libre cet été.

Le Bayern Munich n’est pas sur le terrain, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas grand-chose à dire.

La grande nouvelle a surtout tourné autour du marché des transferts, mais aussi avec un ancien manager. Voici ce que nous avons sur le robinet pour l’épisode:

Chuck et Tom réunis… et c’était si bon ! Un aperçu de certains des plus grands noms liés au Bayern Munich, notamment Raphinha, Donny van de Beek, Denis Zakaria, Matthias Ginter, etc. Retour sur la situation malheureuse de Niko Kovac avec l’AS Monaco. Une appréciation d’une autre saison fantastique de Curb Your Enthusiasm. Sérieusement, c’était génial du début à la fin.

C’est étrange. Le défenseur du FC Köln Rafael Czichos quitte la Bundesliga au profit de la MLS. Plus précisément, Czichos se dirigera vers l’ancienne équipe des pompiers de Chicago de Bastian Schweinsteiger :

1. Le FC Köln a dû faire face à un revers personnel peu avant le début de la seconde partie de saison. Le chef de la défense Rafael Czichos déménage à Chicago Fire aux États-Unis avec effet immédiat. Cela a été confirmé par Cologne dimanche. Le contrat de Czichos à Cologne aurait expiré à la fin de la saison. Sous la direction de l’entraîneur Steffen Baumgart, Czichos était à la tête des quatre défenseurs, le défenseur central a été utilisé dans les 17 matchs de Bundesliga. Il a déménagé de Holstein Kiel à Cologne à l’été 2018. Köln pourrait essayer de toucher le marché des transferts à court terme pour remplacer Czichos. Timo Hübers et Luca Kilian, qui ont déjà concouru pour la place à côté de Czichos, devraient former la défense centrale à l’avenir. De plus, Jorge Mere et Sava Cestic sont toujours dans l’équipe, tous deux ne sont pas satisfaits de leur rôle de joueurs supplémentaires.