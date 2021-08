Daily Schmankerl : le Bayern Munich affronte Emran Soglo de Chelsea ; Manchester City en pourparlers pour Cristiano Ronaldo ; Le Real Madrid augmente son offre pour Kylian Mbappe du PSG; Pep Guardiola envisage de quitter City ; la nouvelle maison d’Alvaro Odriozola; et plus!

in

Il semble que le Bayern Munuch fera une grosse passe en signant le jeune du Chelsea FC Emran Soglo :

Selon les informations de SPOX et Goal, les responsables du campus ont décidé de ne pas engager le joueur offensif polyvalent. Les entraîneurs sur le campus ont donné au talent des commentaires principalement positifs après ses apparitions dans les équipes U17 et U19, ce qui était une décision surprenante. Soglo, qui peut être utilisé aussi bien au milieu de terrain central que sur les flancs, a également supposé après son départ de Munich qu’il y servirait à nouveau bientôt. Au final, cependant, les responsables n’étaient évidemment pas complètement convaincus de l’ensemble des performances sportives et de l’effort économique et n’ont pas poursuivi les discussions avec les joueurs.

L’ancien patron du Bayern Munich, Pep Guardiola, devrait quitter Manchester City après la saison 2022/2023 :

L’ancien triple vainqueur du Bayern Munich, Alvaro Odriozola, semble passer du Real Madrid à la Fiorentina :

La Fiorentina est confiante de recevoir la réponse finale d’Álvaro Odriozola dans les prochaines heures. L’accord a été trouvé hier avec le Real Madrid pour un prêt jusqu’en juin 2022. #Fiorentina Real board et Ancelotti poussent Odriozola à accepter cette chance. C’est au joueur de décider. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 août 2021

Thomas Delaney a officiellement quitté le Borussia Dortmund pour Séville. Cela ressemble à un accord à taux réduit pour Séville, car les frais de transfert présumés n’étaient que de 6 millions d’euros (par Transfermarkt) et cela vient après que Dortmund a payé 20 millions d’euros pour Delaney en 2018 :

Le Borussia Dortmund et le Sevilla FC se sont mis d’accord sur le transfert de Thomas Delaney. Thomas, merci pour vos efforts et votre passion. Tout le monde à Dortmund vous souhaite la meilleure des chances en Espagne ! pic.twitter.com/loGYd2rjV0 – Borussia Dortmund (@BlackYellow) 25 août 2021

Selon qui – et quoi – vous croyez, le Real Madrid a augmenté son offre sur la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe à 170 millions d’euros :

Le Real Madrid a fait aujourd’hui une deuxième offre de 170 millions d’euros au PSG pour Kylian Mbappe. Le PSG a signé Mbappe de Monaco en 2018 pour un contrat de 180 millions d’euros, mais en réalité, il n’a payé jusqu’à présent que 145 millions d’euros. 35 millions d’euros supplémentaires sont dus lorsqu’ils renouvellent le contrat de Mbappe ou le vendent. – Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 26 août 2021

Bleacher Report indique que la dernière offre de Los Blancos est de 200 millions d’euros.

Il semble que la Juventus va vendre Cristiano Ronaldo à Manchester City :

Cristiano Ronaldo a conclu un accord avec Manchester City sur un transfert sensationnel de la Juventus aux champions de Premier League, selon AS. Le quotidien sportif espagnol rapporte que Ronaldo a conclu un accord avec City, qui lui a proposé un contrat de deux ans avec un salaire de 15 millions d’euros par saison, soit environ la moitié de ce qu’il gagne à Turin. Des sources ont déclaré à Rob Dawson d’ESPN que City n’avait pas écarté la possibilité de signer Ronaldo après que Harry Kane ait engagé son avenir immédiat à Tottenham Hotspur mercredi. Gianluca Di Marzio de Sky Italia a rapporté mercredi que l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, était venu en avion pour régler l’avenir de Ronaldo, le capitaine portugais voulant déménager et la Juventus disposée à le laisser partir.

Fabrizio Romano dit que les frais de transfert pourraient être aussi bas que 28-30 millions :

La Juventus n’a toujours pas l’intention de laisser Cristiano Ronaldo partir en transfert gratuit, comme le souhaitent Manchester City et Jorge Mendes. C’est ce que le conseil d’administration de la Juventus a répété à Mendes aujourd’hui. ⚪️ #Ronaldo La Juventus veut environ 28/30 millions d’euros de frais pour vendre Cristiano Ronaldo en raison de son équilibre. https://t.co/AvUbVQqjwq – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 août 2021

Après avoir battu le FC Köln et le Bremer SV, le Bayern Munich s’est lancé ce week-end en Bundesliga avec le Hertha Berlin.

Les Bavarois accueilleront Die Alte Dame et devraient reposer certains joueurs clés. Robert Lewandowski et Leon Goretzka n’ont même pas fait le déplacement à Brême pour le match DFB-Pokal (et c’est probablement une bonne chose qu’ils aient été retenus compte tenu du score final de 12-0), ce qui pourrait être dangereux pour le Hertha Berlin.

Imaginez-vous face à Robert Lewandowski avec des jambes fraîches ?

Aïe.

Les choses pourraient devenir difficiles pour le Hertha Berlin. Quoi qu’il en soit, voici ce que nous avons sur le robinet:

Un rapide coup d’œil à la forme récente des deux côtés. Une estimation de la composition de Julian Nagelsmann pour le match. Un pronostic sur le jeu.

Bien que certains fans semblent avoir raté cet événement, il semble que notre ancien entraîneur bien-aimé Hansi Flick ait effectivement remporté le prix de l’entraîneur de l’année de l’UEFA l’année où il a remporté le triplé. En fait, il l’a fait en accumulant plus de deux fois plus de points que le finaliste Jurgen Klopp de Liverpool (476 contre 212). Les merveilles cesseront-elles un jour ?

