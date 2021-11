Daily Schmankerl : Le Bayern Munich aurait pu avoir Dusan Vlahovic en 2018 ? Ivan Perisic quitte l’Inter Milan l’été prochain ?; Dortmund lorgne Hakim Ziyech de Chelsea; Marcelo Brozovic à l’Atleti ou au PSG ? ; le plan du FC Barcelone pour obtenir Erling Haaland ; et plus!

On dit que le Bayern Munich s’intéresse à Dusan Vlahovic de la Fiorentina en tant que successeur potentiel de Robert Lewandowski, mais saviez-vous que les Bavarois pourchassaient le Serbe dès 2018 ? Je ne l’ai pas fait, mais voici les détails :

Dusan Vlahovic est l’un des meilleurs attaquants absolus de Serie A et a longtemps été associé à de nombreux grands clubs européens. En guise de transfert, son club de la Fiorentina aurait fixé une somme de 60 à 70 millions d’euros. Selon « Sky », il y a également deux parties intéressées de la Bundesliga. En plus du Borussia Dortmund, le FC Bayern devrait également avoir l’attaquant de 1,95 mètre sur la liste. En effet, Munich connaît l’international serbe depuis longtemps. Comme le rapporte « Bild », les responsables des champions du record d’Allemagne étaient déjà sur Vlahovic en 2018, mais avaient des doutes sur son adéquation pour le Bayern et ont décidé de ne pas s’engager. Au final, le joueur de 21 ans a quitté le Partizan Belgrade pour la Fiorentina pour seulement deux millions d’euros, pour qui il a marqué huit buts en douze matches de championnat cette saison. Son contrat court jusqu’en 2023.

Il semble qu’Ivan Perisic quittera l’Inter Milan après cette saison, sauf modification de ses revendications salariales :

L’Inter n’est pas pressé de prolonger le contrat d’Ivan Perisic au club, son contrat actuel expirant à l’été 2022. La Gazzetta dello Sport a rapporté que l’Inter ne se démène pas pour régler la situation contractuelle du Croate. La principale raison à cela est que sa demande de salaire de 5 millions d’euros par saison n’est pas quelque chose qu’ils peuvent se permettre de payer. Les deux parties prennent donc leur temps pour le renouvellement et attendent une solution plus adaptée. Mais il a été déclaré que si Perisic ne recevait aucune autre offre, il pourrait être heureux d’accepter des conditions réduites à l’Inter et de jouer pour eux au-delà de l’été 2022.

Le FC Barcelone s’attend à trouver un nouveau sponsor à la fin de son contrat avec Rakuten. Lorsque cet afflux d’argent arrivera, les clubs veulent faire un gros effort pour obtenir la star du Borussia Dortmund Erling Haaland :

Erling Haaland est l’un des noms les plus célèbres du monde du football ces dernières années. Sa qualité implacable devant le but l’a confirmé comme l’un des grands attaquants d’aujourd’hui, avec des numéros typiques des grandes stars du football, qui a attiré l’attention des plus grandes équipes. Beaucoup le placent en dehors du Borussia Dortmund l’année prochaine, et tous le placent en Angleterre, à Manchester City, ou en France, au Paris Saint-Germain. Cependant, des informations récentes indiquent que Haaland pourrait être une cible viable pour le FC Barcelone à l’avenir. Le nouveau parrainage du Barça pourrait être la clé de la signature de Haaland. Apparemment, selon Calciomercato, Erling Haaland pourrait faire appel au FC Barcelone grâce à l’arrivée d’un nouveau sponsor. Rakuten met fin à son contrat de sponsoring et de nouveaux sponsors ont été attirés par le club du Barça.

Le Bayern Munich est en pause, mais cela ne signifie certainement pas que les choses ont ralenti. De la reprise de l’Allemagne sous Hansi Flick aux expositions COVID-19 à de multiples blessures de joueurs allemands à Leon Goretzka se faisant botter le visage, il s’est passé beaucoup de choses.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un regard sur la façon dont le Bayern Munich a fermé le SC Freiburg avant de frapper la pause, y compris certaines inquiétudes concernant l’espacement offensif. Un bref aperçu de la semaine de l’Allemagne au camp d’entraînement sous Hansi Flick. Les rumeurs selon lesquelles le Chelsea FC pourrait faire un joueur pour Karim Adeyemi, tandis que le FC Barcelone pourrait essayer de faire venir Timo Werner.

Le Borussia Dortmund envisagerait une course contre Hakim Ziyech du Chelsea FC, qui fait partie des trop nombreux attaquants de la liste du club londonien :

Prévoyant d’exploiter son moment pas si brillant à Chelsea, la direction du Borussia Dortmund aurait des plans pour un transfert hivernal avec le milieu de terrain offensif et ailier international marocain de 28 ans Hakim Ziyech. Jouant pour Chelsea depuis 2020/21, l’ancien meneur de jeu de l’Ajax, toujours sous contrat avec les Bleus jusqu’en juin 2025, et doté d’une double nationalité néerlandaise, pourrait en effet être tenté de partir en janvier, sur un ratio de temps de jeu décevant qu’il lui fournit. Le patron des Bleus, Thomas Tuchel, au moins en prêt. Transféré pour un montant global de 44 millions d’euros il y a un an et demi, les anciens de Heerenveen ont récemment été interrogés à la fois par l’AS Roma et l’AC Milan.

Alors que les rumeurs liant le Bayern Munich au milieu de terrain de l’Inter Milan Marcelo Brozovic ont été étouffées par les meilleurs de Bild, il semble que l’Atletico Madrid et le Paris Saint-Germain aimeraient faire venir le futur joueur de 29 ans :

L’entourage du milieu de terrain de l’Inter Marcelo Brozovic évaluerait les offres de l’Atletico Madrid et du Paris Saint-Germain. Cela vient de La Gazzetta dello Sport, qui déclare que l’Inter ne veut pas que la saga des contrats Brozovic dure trop longtemps et qu’ils veulent parvenir à une solution d’ici la nouvelle année. Une réunion pourrait avoir lieu la semaine prochaine – une fois que le milieu de terrain reviendra du devoir international croate. Ces dernières semaines, son entourage a examiné les offres du PSG et l’Atletico et l’Inter vérifient s’ils peuvent correspondre au prix demandé de 6 millions d’euros. Ils ont un accord différent en tête, où le joueur devrait réduire ses exigences salariales.

L’Allemagne, après avoir battu 10 hommes du Liechtenstein, affrontera l’Arménie dans une autre chance pour Hansi Flick d’essayer de nouvelles choses avant la Coupe du monde la prochaine fois. L’Allemagne a marqué neuf la dernière fois, mais ce ne sera probablement pas le cas cette fois-ci.

Voici nos points de discussion avant le match :

Absents supplémentaires à venir dans cet affrontement contre l’Arménie Pourquoi Kevin Trapp devrait commencer dans le but Pourquoi Matthias Ginter devrait commencer à l’arrière Options de double pivot, y compris Gündogan/Arnold ou Neuhaus/Arnold Alignement potentiel pour l’Allemagne sauf en cas de blessure lors de la Coupe du monde Options de l’Allemagne en place -top dont Karim Adeyemi De grands espoirs pour Lukas Nmecha à l’avant