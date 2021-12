Daily Schmankerl : le Bayern Munich cherche un nouveau latéral droit ; Le FC Barcelone envisage l’échange Philippe Coutinho-Edinson Cavani ?; Jesse Marsch à Manchester United ? ; Manchester City envisage Renato Sanches ? ; TikTokers plus rationnel que les journalistes de football ; et plus!

Les rumeurs sont là depuis un certain temps et il semble maintenant qu’il y ait peut-être eu un point de rupture pour le Bayern Munich et sa chasse récurrente à un arrière droit. Apparemment, Benjamin Pavard a officiellement épuisé son accueil :

Les responsables du FC Bayern ne sont pas entièrement satisfaits de la performance de l’arrière droit Benjamin Pavard. Le développement athlétique du Français stagne depuis un certain temps et ses compétences en allemand laissent également beaucoup à désirer après cinq ans et demi. Le jeune Josip Stanisic n’est pas non plus encore performant au plus haut niveau. Par conséquent, selon les informations d’AZ, le FC Bayern est à nouveau à la recherche d’un nouvel arrière droit. Le marché international pour ce poste est limité depuis des années.

Ma question serait, pourquoi chasser un arrière droit quand on a vraiment besoin d’un arrière droit ? Alors que certains joueurs sont interchangeables aux positions, tous ne sont pas sur le point de faire le léger ajustement.

Avant que le Bayern Munich ne fasse son achat, il devrait probablement clarifier quelles formations Julian Nagelsmann pourrait concocter pour 2022/23.

À quel point cela serait-il fou ? L’ancien patron du RB Leipzig Jesse Marsch à Manchester serait fou:

Le nouvel entraîneur-chef du RB Leipzig, Jesse Marsch, est désormais lié à Man Utd de Ralf Rangnick par le Times. #RBL #MUFC – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 6 décembre 2021

Renato Sanches suscite l’intérêt de Manchester City, Liverpool, Newcastle United et AC Milan, entre autres :

Selon le Sun, le Portugais compte de nombreuses parties intéressées en Europe, dont l’équipe de l’ancien entraîneur du Bayern Pep Guardiola. Renato Sanches, qui était sous contrat avec les champions du record d’Allemagne entre 2016 et 2019, joue pour le LOSC Lille depuis 2019. Avec les champions de France actuels, l’ex-Munichiste a retrouvé ses anciennes forces et s’est fait remarquer avec bonnes performances. Selon L’Equipe, Sanches souhaitait rejoindre le FC Barcelone l’été dernier. Cependant, une blessure au genou en début de saison a empêché le transfert. Selon le Sun, les Citizens ne sont pas le seul club à suivre activement la situation de Renato Sanches. Barcelone est toujours intéressé par le joueur de 24 ans, et Newcastle United, le Liverpool FC et l’AC Milan ont également testé le milieu de terrain.

Je détesterais l’admettre, mais les TikTokers ont maintenant plus de crédibilité que les électeurs du Ballon d’Or :

La dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions est arrivée, mais le Bayern Munich n’a que de la fierté à jouer. C’est certainement une bonne motivation, mais pas par rapport aux enjeux en jeu pour le FC Barcelone. Les Catalans ONT BESOIN d’une victoire car cela leur garantirait probablement une qualification pour les huitièmes de finale – une nécessité presque existentielle compte tenu de leurs problèmes financiers. Bien sûr, ils pourraient également tabler sur une défaite de Benfica dans l’autre match, mais leur nouvel entraîneur semble être du type plus courageux. Cela devrait être un concours intéressant.

Voici nos points de discussion avant le match :

Les problèmes majeurs à Barcelone, à commencer par leur configuration de base. Comment les choses ont changé depuis que Xavi a succédé à Ronald Koeman. De quoi Barcelone a-t-il besoin en ce moment ? La réponse va vous choquer ! Le Bayern Munich devrait-il laisser les joueurs au repos contre le Barça ? Pourquoi les performances du Bayern en Ligue des champions sont plus importantes que jamais. Est-il enfin temps pour Niklas Sule de recommencer une partie ? Doit-il être pour Upamecano ou Benjamin Pavard ? Jamal Musiala – qui devrait-il banc dans la formation et pourquoi est-ce Leroy Sane? Comment le nouveau style de jeu du Barca sous Xavi pourrait réellement aider le Bayern à les briser. Qui est actuellement le joueur le plus dangereux du Barça ? Astuce : Il y a en fait une bonne réponse cette fois ! Réflexions finales sur l’ironie du Bayern déclenchant une crise d’identité au Barça.

Je suis sûr à 99% que Tom Adams pourrait terminer cette chance… SIGNEZ-LE :

Pourquoi ont-ils dû donner à Leon Goretzka le traitement « Two-Face » (de Batman) ? Je ne peux pas voir ça :

Une autre semaine d’action liée au Bayern Munich s’est écoulée et elle a fourni beaucoup de matière à réflexion. Julian Nagelsmann frappe le premier speedbump de son mandat, alors que les blessures et les absents s’accumulent tandis que les performances deviennent de plus en plus désespérées. Pendant ce temps, Robert Lewandowski s’est de nouveau fait voler un Ballon d’Or bien mérité, et la Bundesliga n’est plus autorisée à avoir des spectateurs. Pas de bonnes nouvelles, tout bien considéré.

Dans cet épisode, Ineednoname et Samrin discutent :

Pourquoi Julian Nagelsmann fait sa meilleure impression de Carlo Ancelotti en ce moment. Les problèmes avec la configuration tactique du Bayern – à commencer par le positionnement d’Alphonso Davies et les conséquences du pseudo-trois arrière. Le rôle étrange de Thomas Muller, et comment il affecte négativement le reste du système. Le problème avec Leroy Sane en ce moment – ​​est-ce la fatigue ou un autre marasme ? Où sont les jeunes joueurs ? Pourquoi Musiala ne joue pas plus souvent ? Nagelsmann vs Flick – il manque quelque chose à cette équipe du Bayern Munich. Sujets changeants, parlant de l’impact du retour des jeux fantômes sur la Bundesliga. Pourquoi avoir fermé des stades n’a tout simplement aucun sens (y compris une diatribe d’INNN). Clôturant le chapitre sur le Ballon d’Or – comment Robert Lewandowski a été volé et pourquoi les performances de la Ligue des champions comptent plus que jamais pour l’image du club.

Robert Lewandowski et Kingsley Coman du Bayern Munich ont été nommés dans l’équipe de la semaine de Bundesliga de Sportschau, avec Chris Richards, qui joue pour Hoffenheim :

Le FC Barcelone pourrait-il chercher à renvoyer Philippe Coutinho à Manchester United dans l’espoir de récupérer Edinson Cavani en retour ? Eh bien…potentiellement, je suppose :

À la recherche d’un nouveau tueur à gages, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez est impatient de recruter un vétéran comme l’attaquant international uruguayen Edinson Cavani, 34 ans. Jouant pour Manchester United depuis 2020/21, El Matador est actuellement en contrat avec les Diables rouges jusqu’en juin 2022 et gagne à l’époque un salaire annuel d’environ 9,5 millions de livres. Comme déjà signalé précédemment, Xavi envisage d’offrir à United, dans le cadre d’un scénario d’échange, des joueurs comme le milieu de terrain offensif et ailier brésilien de 29 ans Philippe Coutinho. Jusqu’à présent, Cavani a marqué 18 buts en 47 matchs officiels joués pour les Red Devils ; tout au long de sa carrière, l’ancien buteur du PSG et de Naples, au niveau des clubs, a marqué 633 sélections et inscrit 371 buts en matchs officiels.