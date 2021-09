Daily Schmankerl : le Bayern Munich cible Dani Olmo ? ; L’Atletico Madrid pour chasser Robin Gosens ?; Alphonso Davies s’amuse avec les classements de la FIFA ; Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, pourrait vouloir Luka Modric du Real Madrid; et plus!

Le Bayern Munich pourrait-il chercher à faire venir quelqu’un d’autre du RB Leipzig? Selon des informations provenant d’Espagne, les Bavarois surveillent de près Dani Olmo :

Le FC Barcelone aurait creusé pour Dani Olmo du RB Leipzig depuis un certain temps. Désormais, le FC Bayern Munich est également mentionné en lien avec l’Espagnol. Selon la Marca, les champions allemands du record pourraient rivaliser avec les Catalans dans la publicité pour Olmo. De plus, Manchester United et la Juventus Turin seraient intéressés par le joueur de 23 ans. Leipzig devrait quant à lui être prêt à accepter une vente d’Olmo en cas de transfert correspondant. Selon le rapport, Barcelone veut absolument réessayer – que ce soit en hiver ou l’été prochain. Il y a des spéculations sur une offre du Barça de 70 millions d’euros. Reste à savoir si le club espagnol pourra lever un montant aussi élevé. Une tentative de Munich serait également une surprise, car le milieu de terrain offensif du Bayern est le meilleur.

Selon les rumeurs, l’Atletico Madrid voudrait vraiment de l’international allemand Robin Gosens :

Le média italien rapporte que l’Atlético Madrid s’intéresse apparemment à Robin Gosens (27 ans) ! Dans le passé, on disait que les « Rojiblancos » avaient le défenseur de la DFB au centre de l’attention. En conversation pour le professionnel de l’Atalanta Bergame, c’est une indemnité de transfert de 40 millions d’euros ! Étant donné que les Espagnols ne veulent soi-disant pas investir autant d’argent dans Gosens, il devrait y avoir un accord d’échange. L’arrière gauche Renan Lodi (23 ans) devrait être compensé contre un éventuel transfert de Gosens !

Quelle semaine ce fut pour les joueurs du Bayern Munich en pause internationale.

Il y a eu beaucoup de victoires et de buts et peut-être une blessure ou deux, mais nous avons tous encore atteint le week-end. Préparez-vous pour les prochains jours avec Chuck… et JAKE ! Après des semaines à promettre de faire venir un invité, Jake a sauté dessus pour donner son avis sur plusieurs sujets pertinents. Voici ce que nous avons en attente :

Un bref aperçu de l’équipe allemande redynamisée et de ce que cela signifie sous Hansi Flick pour aller de l’avant. Une discussion sur les rumeurs liant le Bayern Munich à Konrad Laimer du RB Leipzig et à Timo Werner du Chelsea FC. Évaluer comment le Bayern Munich – avec ses jambes fatiguées – correspond au RB Leipzig et au FC Barcelone.

La star du Bayern Munich, Alphonso Davies, s’est amusée avec ses notes FIFA :

Pep Guardiola pourrait-il chercher à attraper la star du Real Madrid Luka Modric pour un transfert gratuit l’été prochain? Peut-être:

Manchester City serait intéressé par la signature de Luka Modric du Real Madrid. Comme le rapporte le quotidien vénézuélien El Nacional, l’entraîneur Pep Guardiola serait un grand fan du Croate. Le contrat de l’ancien footballeur mondial avec Los Blancos court jusqu’à l’été prochain. Si Modric ne prolonge pas, Manchester City veut faire venir gratuitement le finaliste croate sur l’île.

Après avoir remporté un match exténuant contre le RB Leipzig, le Bayern Munich s’est immédiatement rendu en Espagne pour lancer sa campagne de Ligue des champions contre Barcelone. C’est une équipe du Barça très différente de celle que le Bayern a battu 8-2 l’année dernière. Leo Messi et Luis Suarez ne font plus partie de l’équipe, remplacés par Memphis Depay et Luuk de Dong (plus sur lui plus tard).

Voici notre sujet de discussion avant le match :

Un aperçu de base de Barcelone pour un novice de la Liga. Comment Koeman peut aligner son équipe dans un 3-5-2, y compris quels joueurs du Barca sont en forme/blessés. Avantages et inconvénients du 3-5-2. Discuter de la menace de Memphis Depay. À quoi peut ressembler une équipe de Barcelone avec un 4-2-3-1. Comment les blessures pourraient faire dérailler le Bayern dans ce match crucial en ce début de saison. Samrin exposant ses opinions en disant que Luuk de Jong est le joueur le plus dangereux du Barça (quoi ???). Un choix plus sensé pour le dangerman potentiel du Barca.

Le Paris Saint-Germain prendrait au sérieux une course pour le défenseur du Chelsea FC Antonio Rüdiger :