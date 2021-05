Daily Schmankerl: le Bayern Munich de nouveau lié à Son Heung-min de Tottenham Hotspur; Plus de rumeurs de Kingsley Coman à Chelsea; Marcel Sabtizer à l’AS Roma ?; Le joueur le plus rapide du Bayern; et plus!

Les rumeurs lâches liant le Bayern Munich à la star de Tottenham Hotspur Son Heung-min sont de retour – même si elles sont au mieux ridicules:

Compte tenu de la situation financière du Bayern Munich, cette rumeur n’a absolument aucun sens. Son coûterait – sans aucun doute – bien plus que ce que les Bavarois sont prêts à payer.

L’AS Roma prend-elle au sérieux le milieu de terrain vedette du RB Leipzig, Marcel Sabitzer?

Actuellement, il y a trois noms surveillés avec insistance par Tiago Pinto pour ajouter une pièce supplémentaire au milieu du terrain: (Giulio) Maggiore, (Marcel) Sabitzer et (Teun) Koopmeiners. De toute évidence, ce sont des acteurs différents, non seulement en type mais aussi en poids spécifique. Et puis il faut aussi comprendre comment les adapter aux autres pièces déjà disponibles. Pour Sabitzer certains intermédiaires se déplacent pour travailler sur un éventuel échange Kluivert (avec solde en faveur de Leipzig, évidemment, puisque les Allemands voudraient racheter le Néerlandais pour 12 millions d’euros plus bonus).

Laissez les Bavarois vous dire qui est le joueur le plus rapide de l’équipe:

Les récentes rumeurs liant l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman à Chelsea pourraient causer des retombées sur la liste de l’équipe. Le déménagement pourrait être considéré comme un long coup, mais Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi pourraient devenir disponibles si Chelsea trouve en quelque sorte un moyen de conclure un accord avec les Bavarois pour Coman:

Mais Ziyech et Hudson-Odoi ont lutté pendant des minutes régulières lorsque Tuchel a pris les commandes et l’arrivée possible de Coman soulèverait des questions sur leur avenir à Stamford Bridge. Hudson-Odoi était un habitué lorsque Tuchel a initialement succédé à Frank Lampard, mais est rapidement tombé en disgrâce en Premier League. Il n’a disputé que deux des six derniers matches de championnat de Chelsea et n’a pas joué en Ligue des champions depuis la victoire en huitièmes de finale contre l’Atletico Madrid.

Ziyech a eu du mal à trouver une place régulière aux côtés de Tuchel, l’entraîneur-chef allemand changeant le système à Chelsea. Il s’est battu avec Kai Havertz pour jouer plus centralement, bien qu’il ait commencé et marqué lors de la victoire 2-1 contre Manchester City plus tôt ce mois-ci. Mais Tuchel n’a utilisé Ziyech que comme option hors du banc en Ligue des champions et il devra peut-être se contenter d’une autre apparition de remplaçants en finale ce samedi. Ziyech a été signé par Lampard l’année dernière pour 34 millions de livres sterling et il a déjà été rapporté qu’il envisageait de partir après sa première année en Angleterre.