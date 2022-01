Daily Schmankerl : le Bayern Munich devra débourser 25 à 30 millions d’euros pour Sergino Dest du FC Barcelone ; Le Bayern lié à Ousmane Dembele… à nouveau ; Arsenal, AC Milan, Barca liés à Renato Sanches ; et plus!

Si le Bayern Munich veut vraiment Sergino Dest cet été, il semble qu’il devra débourser 25 à 30 millions d’euros :

Le Bayern Munich est toujours intéressé par la signature de Sergino Dest malgré l’absence de l’ancien jeune de l’Ajax en 2020, rapporte le journaliste italien et spécialiste du marché des transferts Rudy Galetti. Galetti dit que le joueur de 21 ans n’est pas dans les plans de Xavi et que le club est prêt à l’encaisser pour inscrire Ferran Torres. Pour cela, cependant, Barcelone demande des frais de l’ordre de 25 à 30 millions d’euros. Hormis le Bayern Munich, Chelsea semble avoir manifesté un intérêt, même si les Bleus ne le voient que comme une deuxième option. Une autre équipe en lice est l’Atletico Madrid, rival de la Liga, qui recherche activement un arrière droit après le transfert de Kieran Trippier à Newcastle United.

Comment quelqu’un pourrait-il vouloir décourager Erling Haaland de laisser pousser ses mèches ? La réponse du Norvégien à ce tweet d’une personne au hasard est tout simplement géniale :

À ce stade, on a l’impression que le Bayern Munich combat la peste noire, Godzilla et Thanos à la fois, mais tel est 2022.

Même avec tout cela, les Bavarois ont un match passionnant contre Gladbach et bien d’autres choses à dire. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un rapide coup d’œil sur pourquoi Bayern Munich contre Gladbach est excitant (Spoiler : ça ne l’était pas !) Pourquoi Julian Nagelsmann devrait entrer dans les vestiaires avant le match, retourner une table et dire à son équipe : « Nous le ferons en direct ! » (Spoilers : quoi qu’il ait fait… ça n’a pas marché !) Les dernières nouvelles sur la saga des transferts de Kingsley Coman et pourquoi il pourrait prendre le contrôle de la situation. Pourquoi le Bayern (espérons-le) ne fera pas une course à Ousmane Dembele ou Raphinha cet été.

Malgré les informations contraires, certains médias continuent de diffuser le récit selon lequel le Bayern Munich s’intéresse à Ousmane Dembele du FC Barcelone :

Restant en Espagne, Barcelone est censé envisager une décision pour son ancien joueur Adama Traoré – une cible pour Tottenham – si l’ailier Ousmane Dembele quitte le club. Le Français est envisagé par le Bayern Munich.

Peut-être que le Bayern Munich s’intéresse à Dembele. Je donnerai aux Bavarois le mérite d’avoir un super visage de poker et de jouer si bien au jeu médiatique.

Il semble que Florian Kohfeldt ne répare pas exactement Wolfsburg – en fait, il pourrait aggraver les choses :

L’attaquant de Wolfsburg Wout Weghorst après une 8e défaite consécutive (toutes compétitions confondues.)

« Nous voulions jouer différemment en cette nouvelle année, nous voulions créer des opportunités avec des combinaisons audacieuses. Dans le jeu de préparation (v Paderborn) qui a fonctionné. Mais aujourd’hui? Pas une seconde.’#BOCWOB 1:0. – Derek Rae (@RaeComm) 9 janvier 2022

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Renato Sanches suscite l’intérêt car il semble de plus en plus qu’il quittera Lille :

Jouant pour Lille depuis 2019/20, le milieu de terrain international portugais de 24 ans Renato Sanches, déjà pisté par l’AC Milan, Wolverhampton et Arsenal, a également été visé par le FC Barcelone, selon Eleven Sports. Précédemment interrogé par la Juventus, en plus d’avoir été lié au Bayern Munich, les anciens de Benfica, acteur clé des Dogues pour remporter le titre de Ligue 1 la saison dernière, sont toujours en contrat avec le club français jusqu’en juin 2023, et vaudraient 33 ans. millions d’euros.

Le Bayern Munich est entré dans sa grande confrontation en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach frappé, malade et avec même pas assez de profondeur pour vraiment remplir une carte d’alignement.

Cela dit, les Bavarois avaient encore assez de talent pour arracher trois points, mais… ce n’est pas arrivé.

Voici ce que nous avons en attente :

Une ventilation de la notation. La gamme était vraiment le pays des jouets inadaptés. Le Bayern Munich a bien commencé, mais a perdu son élan assez rapidement. Gladbach est vraiment l’équipe bogey du Bayern Munich. Cela ne fait aucun doute. Quelques réflexions sur la façon dont l’équipe a joué sans autant de joueurs clés. Comment secouer celui-ci et bouger longtemps. Il y a beaucoup de football à jouer dans la seconde moitié de la saison.