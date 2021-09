Daily Schmankerl : le Bayern Munich devrait remporter un 10e titre consécutif ; L’AS Roma rejoint le Bayern, le FC Barcelone à la poursuite de Luis Diaz ; Manchester United a la piste intérieure sur Jude Bellingham ?; Liverpool lorgne Callum Hudson-Odoi de Chelsea; et plus!

Selon le Centre international d’études sportives (CIES), le Bayern Munich remportera son 10e titre consécutif en Bundesliga. Voici comment la prévision est calculée :

Selon le « CIES », Fürth et Bochum doivent se résigner à la relégation. Pour Augsbourg, il rentre dans la relégation, selon les experts. Le modèle statistique prend en compte les dépenses de transfert, l’expérience des joueurs et les performances des équipes l’année dernière.

De plus, le Borussia Dortmund devrait terminer troisième derrière le VfL Wolfsburg, tandis que le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach devraient terminer quatrième à sixième.

Le « Title Hamster » pourrait-il enfin obtenir ce trophée tant convoité qu’il veut tant ? Si le CIES a raison, il mériterait peut-être une nouvelle roue pour sa cage !

L’AS Roma rejoindrait le Bayern Munch et le FC Barcelona dans la poursuite de Luis Diaz du FC Porto :

Jose Mourinho a commencé sa carrière à la Roma de manière étonnante, ressemblant à une équipe bien capable de remporter son troisième Scudetto de l’histoire et seulement son premier depuis la saison 2000/01. Selon todofichajes, le tacticien portugais souhaite renforcer son attaque – même après avoir fait venir Tammy Abraham et Eldor Shumorodov – avec la présence de l’attaquant de Porto Luis Diaz. Diaz est devenu sous les projecteurs avec ses brillantes performances dans le dernier tiers pour Porto et Rome en a pris note. Outre Rome, le Bayern Munich et Barcelone sont également friands du tireur colombien. Porto le laissera partir pour pas moins de 50 millions d’euros, évidemment après que l’offre d’Everton de 35 millions d’euros a été rejetée d’emblée lors de la dernière fenêtre de transfert.

La semaine de matchs a été difficile après la fin de la trêve internationale, mais Julian Nagelsmann et le Bayern Munich les ont brillamment surmontés. Les Bavarois ont marqué 14 buts et n’ont encaissé qu’une seule fois depuis leur retour de service international, qui comprenait des matchs contre des joueurs comme RB Leipzig et Barcelone. Maintenant, avec une semaine de pause à espérer, nous pouvons enfin nous arrêter et faire le point sur le chemin parcouru par l’équipe depuis que Julian Nagelsmann a pris le relais.

Dans cet épisode, Tom et Ineednoname discutent :

Leroy Sane est-il réparé ? Que lui a fait Nagelsmann ? Comment les ailiers du Bayern s’améliorent sous le nouvel entraîneur. Ce que signifient les prolongations de contrat de Joshua Kimmich et Leon Goretzka pour le Bayern (et l’Allemagne). Parlons de la défense remaniée du Bayern, y compris de notre meilleure ligne de fond. Les nouvelles règles FFP de l’UEFA, et pourquoi elles sont affreuses. Pourquoi la règle des 50+1 doit faire face à un autre défi.

Aldi contre Lidl dans un affrontement classique ?

Manchester United pourrait avoir une piste intérieure sur une poursuite du milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham :

Jude Bellingham a suscité l’enthousiasme avec ses performances au cours des dernières semaines. Bien sûr, la moitié de l’Europe est depuis longtemps après le joyau du milieu de terrain de Dortmund. Surtout dans son pays d’origine, l’Angleterre, tous les meilleurs clubs veulent signer Bellingham. Le Sun rapporte maintenant que Manchester United devrait avoir les meilleures chances de signer le joueur de 18 ans. United a de bonnes chances, car ils avaient déjà énormément essayé pour lui avant son transfert de 25 millions de Birmingham City à Dortmund. L’icône de l’entraîneur Sir Alex Ferguson aurait même parlé lui-même au meilleur talent de l’époque. Le jeune Anglais était déjà sur le parquet de Dortmund et a décidé de ne pas le casser non plus. Le contrat de Bellingham à Dortmund court jusqu’en 2025 et sans clause de sortie. Selon les informations de SPORT1, Dortmund ne montre aucun signe de lâcher son joyau en été. Déjà cet été, BVB a montré dans l’affaire Haaland que même des sommes supérieures à 100 millions d’euros peuvent être rejetées. Bellingham lui-même réfléchira également soigneusement à la question de savoir si un déménagement l’été prochain est vraiment la bonne étape du développement. Cela ressemble donc plus à un séjour au BVB en été.

Le Bayern Munich est lié à Callum Hudson-Odoi du Chelsea FC depuis des années, mais maintenant, le Liverpool FC pourrait être prêt à se lancer :

Liverpool serait intéressé par l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi, qui a vu son temps de jeu diminuer sous Thomas Tuchel. Le joueur de 20 ans est considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de son groupe d’âge en Premier League. Hudson-Odoi a joué deux fois pour Chelsea jusqu’à présent cette saison, une fois en Super Coupe de l’UEFA – mais cela n’a pas encore été vu 90 minutes. Selon calciomercato.com, Jurgen Klopp tient particulièrement à l’international anglais, qui est sous contrat pour encore deux ans et demi à Stamford Bridge. Si Liverpool faisait un pas pour Hudson-Odoi, ce ne serait pas la première fois que les Reds arrachent un talent rejeté aux Londoniens, le favori des fans Daniel Sturridge s’avérant être une signature astucieuse en 2013.

Le manager de l’Ajax, Erik ten Hag, nie toute implication dans un éventuel concert au FC Barcelone :

Le manager de l’Ajax Erik ten Hag dément les rumeurs du Barça : « Qu’est-ce que j’ai à voir avec tout ça ? Je suis occupé avec Ajax. Ces rumeurs… c’est amusant pour vous, mais pas pour moi », a-t-il déclaré à ESPN NL. #Ajax #FCB – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 21 septembre 2021

Le Bayern Munich a ajouté le VfL Bochum à la liste des cibles ce week-end après avoir démantelé le RB Leipzig et le FC Barcelona la semaine dernière.

Nous sommes sur le point d’en savoir beaucoup sur la façon dont Julian Nagelsmann a l’intention de faire tourner son équipe dans les semaines à venir, mais il y a plusieurs autres sujets brûlants à l’ordre du jour. Le Bayern Munich a également signé un nouveau contrat avec Leon Goretzka, qui le maintiendra au club jusqu’en 2026.

Clairement, il y a beaucoup à discuter. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

La force folle du Bayern Munich défensivement et pourquoi le club doit signer Niklas Süle. La domination du Bayern Munich sur le RB Leipzig et le FC Barcelone. La prolongation du contrat de Leon Goretzka et ce que cela signifie pour l’avenir du milieu de terrain. Pourquoi il serait peut-être temps de se reposer Joshua Kimmich et Jamal Musiala.