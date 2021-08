Daily Schmankerl : Le Bayern Munich discute d’un « joueur mystère »… qui cela pourrait-il être ? Callum Hudson-Odoi au Borussia Dortmund ? ; Alvaro Odriozola à la Fiorentina; Mario Götze rejoindra l’Allemagne ?; et plus!

Y aura-t-il une petite fin de l’intrigue du mercato pour le Bayern Munich ? Cela y ressemble, selon Christian Falk de Sport Bild.

Falk dit que les Bavarois discutent toujours d’un autre joueur, mais n’a pas nommé exactement qui c’était. D’après ce que nous savons, je suppose que nous pouvons rayer ces deux noms de la liste :

Jonas Hofmann Matthias Ginter

– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 29 août 2021

“Après Marcel Sabitzer, il y a encore un autre nom en discussion. Identité du joueur encore inconnue, mais on y travaille” – @cfbayern

Qui cela pourrait-il être, cependant? Je n’en ai légitimement aucune idée.

Nous n’arrêtons pas d’entendre que le Bayern Munich veut un autre arrière droit, mais je ne pense pas qu’ils en aient besoin. Il semble y avoir plus qu’assez de profondeur et de polyvalence.

Je suis déconcerté, je vous dis.

L’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi est lié au Bayern Munich depuis environ deux ans, mais s’il déménage en Allemagne, ce pourrait être le Borussia Dortmund qui débarque le jeune :

Le Borussia Dortmund veut signer Callum Hudson-Odoi en prêt et n’a pas été rebuté par l’insistance de Thomas Tuchel pour que Chelsea ait l’intention de garder l’ailier cet été.

Hudson-Odoi n’a pas encore joué pour Chelsea en Premier League cette saison et est prêt à rejoindre Dortmund en prêt avant la fermeture de la fenêtre de transfert mardi. Le joueur de 20 ans veut plus d’opportunités pour montrer son talent et attend de voir si le club de Bundesliga renforce son intérêt.

Tuchel a laissé la porte ouverte à Hudson-Odoi pour se battre pour son avenir à Chelsea lorsqu’on lui a posé des questions sur le jeune vendredi. Cependant, les champions d’Europe disposent d’un formidable éventail d’options d’attaque et Hudson-Odoi, qui a eu du mal à persévérer depuis la signature d’un contrat de cinq ans d’une valeur de 120 000 £ en septembre 2019, sait qu’il est peu probable qu’il soit un titulaire régulier cette saison.