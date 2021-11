Daily Schmankerl: Le Bayern Munich envisage l’arrière droit des Rangers Nathan Patterson?; Alphonso Davies remporte un grand honneur au Canada; Jose Mourinho planifiant un raid en Bundesliga ; et plus!

L’engagement du Bayern Munich envers Benjamin Pavard en tant qu’arrière droit de l’équipe pourrait vaciller, mais qui remplirait ses chaussures ? Les Bavarois pourraient se tourner vers l’Écosse pour combler le vide potentiel.

Le Bayern Munich serait intéressé par l’arrière droit des Rangers Nathan Patterson :

Le manager d’Aston Villa, Steven Gerrard, a déclaré à ses nouveaux patrons qu’il souhaitait recruter plusieurs joueurs de son ancien club, les Rangers. Il pense que jusqu’à une demi-douzaine de son ancien onze de départ sont capables de jouer en Premier League. Pour l’instant, ses cibles principales sont l’arrière latéral très apprécié Nathan Patterson et le milieu de terrain international finlandais Glen Kamara. Gerrard a quitté Ibrox pour remplacer Dean Smith à Villa, emmenant avec lui tout son personnel en coulisses. Maintenant, il vise de nouvelles réunions avec certains de ses anciens joueurs. Des sources proches des deux clubs ont confirmé à 90min que des approches de janvier sont attendues. Gerrard reste respectueux des Rangers et ne veut pas endommager cette relation, mais cela ne l’empêchera pas de faire un pas pour certains de ses anciens chefs d’accusation. Nous pouvons maintenant confirmer que certains des meilleurs clubs du continent ont également regardé Patterson cette saison, notamment le Bayern Munich, l’Atletico Madrid et le Paris Saint Germain.

L’entraîneur de l’AS Roma, Jose Mourinho, pourrait envisager le milieu de terrain d’Hoffenheim, Florian Grillitsch :

La Roma de Jose Mourinho considère désormais Florian Grillitsch de Hoffenheim comme une cible de premier plan au milieu de terrain pour la fenêtre de transfert de janvier. Cela vient d’Il Messaggero, qui déclare que la Roma pense maintenant que la signature de Denis Zakaria sera difficile en raison de la concurrence dans la course et ils ont abandonné cette idée. En conséquence, Grillitsch est devenu leur principale cible et ils veulent le signer en janvier. Il ne va pas signer de nouvel accord avec Hoffenheim et l’actuel expire cet été. Le rapport affirme que le club allemand voulait 15 millions d’euros pour le vendre cet été, mais en raison de sa situation contractuelle, ils pourront le vendre beaucoup moins cher.

Avec le Bayern Munich en pause cette semaine, vous vous attendriez à ce qu’il y ait très peu de sujets à discuter pour un podcast de fans du Bayern, mais vous vous trompez ! Il s’avère que ce club n’est jamais vraiment exempt de controverse, et nous, ici à BPW, sommes obligés d’en discuter.

Dans cet épisode, Samrin et Ineednoname discutent :

Comment le Bayern Munich devrait gérer son quintette de joueurs non vaccinés, dont Joshua Kimmich. Les conséquences de permettre aux joueurs de l’équipe de rester sans vaccin, notamment en ce qui concerne l’isolement obligatoire et la Ligue des champions. Si Hansi Flick devait continuer à appeler des joueurs non vaccinés pour l’Allemagne. Pourquoi le Bayern a autant de stars non vaccinées est une terrible RP. La dynamique de l’équipe entourant la décision sur le vaccin, et pourquoi il n’est pas vraiment facile pour Nagelsmann ou les patrons du Bayern de convaincre Kimmich and co. se faire vacciner. Passons à l’Allemagne : quelles sont les chances de Flick à la Coupe du monde ? Sujets de préoccupation avant Qatar 2022. Jonas Hofmann est-il la réponse à l’arrière droit pour l’Allemagne ? Dernier sujet – Kingsley Coman jouant à l’aile droite pour la France, et ce que cela pourrait signifier pour le Bayern. Le débat Pavard vs Coman, lancé par vous savez qui. Envelopper la nacelle avec quelques divagations.

L’extraordinaire arrière gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, a reçu le prix Lou Marsh du Canada en tant que meilleur athlète du Canada :

Bien sûr, quand j’entends « Marsh » et Canada ensemble, je pense automatiquement à l’ancien Philadelphia Flyer Brad Marsh :

Photo de Bruce Bennett Studios via . Studios/.

L’Allemagne a dominé le Top XI du Groupe J avec Timo Werner et Kai Havertz du Chelsea FC, Serge Gnabry et Leroy Sane du Bayern Munich, İlkay Gündoğan de Manchester City, Thilo Kehrer du Paris Saint-Germain et Jonas Hofmann du Borussia Mönchengladbach ont obtenu une place dans leur « Meilleur XI » sur la base de leurs notes WhoScored.com :

Le Bayern Munich est en pause, mais cela ne veut certainement pas dire que les choses ont ralenti. De la reprise de l’Allemagne sous Hansi Flick aux expositions COVID-19 à de multiples blessures de joueurs allemands à Leon Goretzka se faisant botter le visage, il s’est passé beaucoup de choses.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un regard sur la façon dont le Bayern Munich a fermé le SC Freiburg avant de frapper la pause, y compris certaines inquiétudes concernant l’espacement offensif. Un bref aperçu de la semaine de l’Allemagne au camp d’entraînement sous Hansi Flick. Les rumeurs selon lesquelles le Chelsea FC pourrait faire un joueur pour Karim Adeyemi, tandis que le FC Barcelone pourrait essayer de faire venir Timo Werner.

La combinaison Bayern Munich de Leon Goretzka et Leroy Sane a été excellente pour l’Allemagne :

Meilleures passes décisives ➡️ combinaisons de buteurs – Qualifications UEFA pour la Coupe du monde 2022 Dusan Tadic ️ Aleksandar Mitrovic – 4

Memphis Depay ️ Davy Klaassen – 3

Léon Goretzka ️ Leroy Sané – 3

Tomas Suslov ️ Ondrej Duda – 3 – WhoScored.com (@WhoScored) 15 novembre 2021