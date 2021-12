Daily Schmankerl : le Bayern Munich envisage un espoir au Danemark ; Ralf Rangnick de Manchester United lorgnant Timo Werner et Erling Haaland; Florian Neuhaus quitte Gladbach cet hiver ?; Thomas Müller, Lucas Hernandez honoré ; et plus!

Le Bayern Munich regarderait – suivez-moi ici – un ailier syrien, né au Qatar, qui s’est enfui en Suède et joue maintenant au Danemark.

Carmen Sandiego serait jalouse.

Quoi qu’il en soit, le Roony Bardghji est considéré comme un grand talent, et les Bavarois sont dans le mix des clubs intéressés :

Débuts en première division danoise à l’âge de 16 ans et six ans, premier but en championnat lors d’une deuxième apparition : Roony Bardghji s’est catapulté avec force sur la grande scène du football. Le jeune Suédois du FC Copenhague est désormais le deuxième plus jeune joueur et le plus jeune buteur de la chambre haute du Danemark. Pas étonnant que les grands clubs européens aient déjà dressé l’oreille. Comme le rapporte le journal tabloïd danois BT, le FC Bayern a également le méga talent sur la liste ! Bardghji, qui est né au Koweït de parents syriens et a fui en Suède à l’âge de sept ans, est principalement utilisé sur l’aile droite, mais peut aussi jouer au centre de la tempête. Le contrat du jeune, qui a déménagé de Malmö FF à Copenhague à l’été 2020, court jusqu’en 2024.

Le leader de Manchester United, Ralf Rangnick, semble vouloir refaire sa nouvelle équipe et pourrait s’appuyer sur des visages familiers de ses jours Red Bull pour se lancer, car le joueur de 63 ans voudrait tenter de faire venir Timo du Chelsea FC. Werner et Erling Haaland du Borussia Dortmund :

Selon qui et ce que vous croyez, les deux joueurs ont également été liés au Bayern Munich. Werner aurait également suscité l’intérêt du FC Barcelone, du Borussia Dortmund et de l’Atletico Madrid, tandis que Haaland a … tous les … grands … clubs du monde qui le convoitent.

Selon Sport Bild, les choses vont tellement mal entre le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus et le manager Adi Hütter que l’international allemand envisage de partir cet hiver.

Le Bayern Munich serait-il intéressé ?

Peut-être, mais il est vraiment peu probable que Gladbach vende Neuhaus à bon marché à un rival de la ligue. Il ne fait aucun doute que Max Eberl ne voudrait pas faciliter un transfert en Bavière pour Neuhaus simplement parce que le milieu de terrain est en difficulté.

Même avec ce qui semble et semble être une équipe mince comme un rasoir pour le moment, le Bayern Munich a pu accueillir à la fois Niklas Sule et Jamal Musiala en tant que remplaçants lors de leur victoire 1-0 contre le DSC Arminia Bielefeld à l’Allianz Arena samedi. Julian Nagelsmann n’a pas eu de liste blanche de joueurs ces dernières semaines en raison de quarantaines de coronavirus et de blessures et a été contraint de prendre des décisions et des sélections à partir d’une équipe épuisée. À Kiev la semaine dernière en Ligue des champions, il n’a pu répertorier qu’un total de six remplaçants, dont deux étaient les gardiens remplaçants Sven Ulreich et Christian Fruchtl. Il a également dû jouer avec un dos trois au lieu d’un dos quatre, mais Augsbourg a pu exposer les points faibles du dos trois du Bayern.

Après une semaine d’entraînement, c’est aussi un proche mouvementé du Hinrunde pour le Bayern. Après der Klassiker le week-end prochain au Borussia Dortmund, ils ont Barcelone en Ligue des champions quatre jours plus tard, puis des matchs de Bundesliga contre Mayence, le VfB Stuttgart et le VfL Wolfsburg en l’espace de six jours seulement pour clôturer le hinrunde. Espérons que Nagelsmann pourra accueillir à nouveau Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer et Eric Maxim Choupo-Moting avant le choc de Dortmund.

Dans cet épisode phare, Tom et Schnitzel discutent :

Comment Julian Nagelsmann a géré une équipe épuisée ces dernières semaines Ce qui fonctionne et ne fonctionne pas avec les trois derniers contre les quatre arrière Le calendrier chargé à venir et si des rotations seront faites gagnez-le (Mise à jour : il ne l’a pas fait)

La star du Bayern Munich Thomas Müller et son disciple notoire Lucas Hernandez ont été reconnus par WhoScored.com en étant sélectionnés dans l’équipe du mois de Bundesliga :

Zlatan Ibrahimovic le fait toujours pour l’AC Milan :