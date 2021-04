Daily Schmankerl: le Bayern Munich est confiant dans l’obtention d’Erling Haaland en 2022; L’élimination de la Ligue des champions fait mal à David Alaba; Harry Kane au PSG ?; Florian Thauvin au Crystal Palace; et plus!

Selon un rapport du Daily Mail, le Bayern Munich est «confiant» qu’il sera en mesure d’acquérir Erling Haaland du Borussia Dortmund à l’été 2022 si le Norvégien passe une autre saison en Bundesliga:

Le Bayern Munich est convaincu qu’il débarquera Erling Haaland l’été prochain s’il reste au Borussia Dortmund pour une saison de plus. L’attaquant norvégien est recherché par tous les grands clubs européens, y compris Manchester City, bien que Dortmund insiste sur le fait qu’ils n’ont pas l’intention de vendre le joueur de 20 ans. Cependant, il est peu probable que cela dissuade les admirateurs de Haaland, avec des offres supérieures à 100 millions de livres sterling prévues à la fin de la campagne. L’été prochain, cependant, Haaland est disponible pour environ 65 millions de livres sterling en raison d’une clause de son contrat et Sportsmail comprend que le Bayern pense pouvoir gagner la course pour lui dans ces circonstances, alors qu’ils recherchent l’héritier à long terme de Robert Lewandowski, qui fête ses 33 ans. en août.

Je dirai ceci … Je ne voudrais pas être au front office de Dortmund. Vendez-le maintenant et vous gagnerez plus d’argent, mais serez moins compétitif. Attendez une autre année et vous tirez certainement moins d’argent, mais vous avez une autre année pour chasser la gloire nationale et européenne.

Ah, prendre des décisions.

David Alaba a pris le résultat de mardi contre le Paris Saint-Germain. Le match représentait son dernier match de Ligue des champions pour le Bayern Munich:

Dévasté que mon dernier match #UCL pour @FCBayern ait été très amer. Toute l’équipe et moi étions tellement déterminés et avides d’atteindre les demi-finales. Ça fait mal. Ce que je sais, c’est que nous sommes devenus champions non seulement de victoires, mais aussi de revers du passé. Nous ne gaspillerons pas cette perte. pic.twitter.com/9aRgdZxzr4 – David Alaba (@David_Alaba) 14 avril 2021

Lucas Hernandez semble prêt à y revenir (bien qu’il soit peut-être trop blessé pour jouer ce week-end):

Le Paris Saint-Germain penserait à un déménagement pour Harry Kane de Tottenham Hotspur:

Déjà traqué par Manchester City, l’attaquant international anglais Harry Kane (27 ans) a de nouveau été visé par le Paris Saint-Germain, selon TeleFoot. Tottenham envisage de laisser son tueur à gages vedette sur des frais de transfert à 3 chiffres.

Essayer d’expliquer la situation aux enfants, aux non-fans, etc., peut être épuisant:

À un moment donné, Florian Thauvin était sur le radar des transferts du Bayern Munich, mais maintenant l’homme de l’Olympique de Marseille pourrait être une cible de Crystal Palace, entre autres clubs: