Daily Schmankerl : le Bayern Munich est de nouveau lié à Frenkie de Jong et Sergino Dest du FC Barcelone ; Matthijs de Ligt va-t-il quitter la Juventus ? ; Leroy Sane le déchire ; et plus!

Le Bayern Munich est à nouveau lié à la rumeur de braderie qui pourrait avoir lieu au cours de l’été au FC Barcelone.

Et encore… les noms de Frenkie de Jong et Sergino Dest ont été mentionnés :

Barcelone pourrait faire l’objet d’un double raid du Bayern Munich, champion d’Allemagne, lors du mercato estival. Selon Fichajes, les géants bavarois prévoient de faire bouger le défenseur Sergino Dest et le milieu de terrain Frenkie de Jong l’année prochaine. Le manager Julian Nagelsmann est à la recherche d’un concurrent pour l’actuel arrière droit Benjamin Pavard, avec un profil plus offensif en tête, menant la formation allemande à Dest. Le deuxième joueur de Barcelone sur lequel Die Roten a les yeux rivés est Frenkie de Jong. Autre ancienne star de l’Ajax, le joueur de 24 ans était sur le radar du Bayern avant de rejoindre les Blaugrana en 2019. Et ils ont continué à suivre son développement depuis. Les champions de Bundesliga devraient perdre Corentin Tolisso à la fin de la saison à l’expiration de son contrat, tandis que Marc Roca devrait également être vendu cet été, laissant des espaces ouverts dans le département du milieu de terrain, qu’ils ont l’intention de combler avec la signature de De Jong. .

L’étranglement de Wolfsburg par le Bayern Munich a donné une certaine reconnaissance à une multitude de Bavarois, dont Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Leroy Sane et Thomas Müller :

Le Hinrunde est terminé et le Bayern Munich est officiellement champion d’hiver ! La défaite du Borussia Dortmund face au Hertha Berlin signifie que Julian Nagelsmann a officiellement 9 points d’avance en tête du classement après sa première demi-saison à la tête du club – l’un des meilleurs départs pour une nouvelle saison depuis Pep Guardiola. Pourtant, il y a beaucoup de choses à aborder concernant les circonstances de cet Hinrunde, ce que nous avons pris la liberté de faire.

Dans cet épisode, Ineednoname et Samrin discutent :

Qu’est-il arrivé au Borussia Dortmund cette saison ? La baisse générale de la qualité de la Bundesliga cette saison. Pourquoi perdre de grands talents d’entraîneur a coûté cher à la ligue. Nous commençons à parler de Nagelsmann dans 10 minutes si vous ne pouvez pas écouter les discussions sur les autres équipes. Quelle note donnons-nous à Nagelsmann ? Samrin explique d’abord son raisonnement. Le Bayern Munich peut-il rivaliser avec les meilleures équipes de la Ligue des champions en ce moment ? Nagelsmann aurait-il dû avoir un contrat de 5 ans ? Comment l’entraîneur trouve un meilleur équilibre dans les derniers matchs. Similitudes entre Nagelsmann et Pep Guardiola, notamment en ce qui concerne Thomas Muller. Le Bayern devrait-il effectuer des transferts en janvier ? (Comprend une bonne dose de clown sur Cuisance.) INNN explique son raisonnement pour la note de Nagelsmann. Commentaires finaux : être juste envers Nagelsmann et pourquoi nous continuerons à le soutenir malgré les critiques.

Le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt était autrefois la cible principale du Bayern Munich. Le match semblait naturel, mais en cours de route, le prix de De Ligt est devenu si élevé que les Bavarois ont été exclus de la course.

Maintenant, De Ligt pourrait être de retour sur le marché… Le Bayern Munich sera-t-il intéressé ? Étant donné que le coût serait encore une fois absurde, probablement pas :

Matthijs de Ligt (22 ans) est toujours sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2024, mais quelque chose pourrait bientôt changer. Son conseiller Mino Raiola (54 ans) a alimenté les rumeurs de changement concernant le défenseur central face au « NRC ». Selon Raiola, c’est « prêt pour la prochaine étape ». Plus encore, Raiola a annoncé qu’il pensait que de Ligt envisagerait également un déménagement. Était-il vraiment prêt pour la prochaine étape ? Raiola : « Il le voit de la même manière ! De Ligt a quitté l’Ajax Amsterdam pour la Serie A à l’été 2019 pour 85,5 millions d’euros. Lors de sa première saison il fêtait encore le championnat avec la Juve, la dernière saison a ensuite été très décevante avec la quatrième place et les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Deux joueurs du Bayern Munich Frauen ont été récompensés par une sélection Best XI par ELFEN Magazin pour le match du week-end dernier. Maximiliane Rall et Linda Dallmann ont été choisies pour l’honneur :

La star du Bayern Munich Leroy Sane a été formidable à la fois statistiquement et via le test de la vue. Consultez ces statistiques :

J’insiste là-dessus… mais c’est vrai. La première année après la chirurgie du LCA est toujours aléatoire. Maintenant, Sane a confiance en son genou et cela se voit sur le terrain.

Et, oui, il a parfois été frustré la saison dernière, mais cela a parfois plus à voir avec ses décisions qu’avec sa condition physique. Tout ce qui est de l’eau sous le pont maintenant, cependant, car Sane semble être dans une forme formidable.

Salut tout le monde! Nous sommes de retour pour un autre podcast d’échauffement du week-end ! Il s’agit de la dernière édition avant la pause de l’équipe, mais rassurez-vous, nous continuerons à avancer péniblement pour vous apporter notre marque de folie BFW même pendant que le Bayern Munich est au maximum et se détend.

En raison de la semaine Uber-condensée, j’ai combiné l’émission d’avant-première de Wolfsburg dans le podcast d’échauffement du week-end. Je crois que c’est ce qu’on pourrait appeler « Plus de Chuck pour votre argent ! »

Quoi qu’il en soit, voici ce que nous avons sur le robinet:

Un aperçu rapide du Bayern Munich contre Wolfsburg. Retour sur le fiasco du tirage au sort de la Ligue des champions. Un examen des plans A, B et C du Bayern Munich pour l’été. Quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles le Bayern Munich doit vraiment mettre le timing au bord du chemin et s’en prendre à Erling Haaland.