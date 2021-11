Daily Schmankerl : le Bayern Munich et Chelsea affrontent Federico Chiesa ? le Bayern en compétition avec le FC Barcelone pour Ramy Bensebaini ; Même les chiffres disent que Robert Lewandowski était au poste ; et plus!

Nous savons déjà que le Bayern Munich et l’entraîneur Julian Nagelsmann sont de grands fans de la star de la Juventus Federico Chiesa.

Chiesa, qui est à peu près aussi prisé d’un jeune joueur qu’en Italie, pourrait repousser les limites pour quitter The Old Lady si le club ne décroche pas une place en Ligue des champions la saison prochaine. Si cela se produisait, le Bayern Munich – et le Chelsea FC – seraient très intéressés par le joueur de 24 ans :

Julian Nagelsmann a déjà fait l’éloge de Federico Chiesa en public, y a-t-il réellement une chance que l’Italien débarque au Bayern ? Selon l’expert italien des transferts Nicolò Schira, Munich tentera de recruter le joueur de 24 ans cet été si son club la Juventus manque la Ligue des champions. Le FCB était déjà lié à l’attaquant cet été. « Chiesa n’abandonne jamais, est rapide, attaque l’adversaire et essaie souvent de tirer. Il a beaucoup de personnalité. L’argent dépensé pour lui est justifié. Il était l’un des meilleurs joueurs de la Juventus cette année, il pourrait donc être un joueur du Bayern Munich même si cela coûte cher », a déclaré Christian Zaccardo à SPORT1 à l’époque. Cependant, Chelsea est toujours considéré comme un favori dans le poker de transfert. Les Bleus seraient prêts à payer environ 100 millions d’euros pour le joueur offensif. Maintenant, Chiesa lui-même a alimenté les rumeurs en suivant les comptes de médias sociaux du Chelsea FC. Il suit désormais également plusieurs joueurs de Chelsea : Christian Pulisic, Mateo Kovacic, Saul Niguez, Kai Havertz et N’Golo Kanté.

Chiesa serait certainement un énorme avantage pour le Bayern Munich, qui aurait un effet d’entraînement sur la planification de l’équipe du club.

Le Bayern Munich et le FC Barcelone auraient tous deux un œil sur Ramy Bensebaini de Gladbach :

Selon un rapport du média catalan El Nacional, Ramy Bensebaini fait l’objet d’un intérêt de la part de Barcelone concernant un éventuel transfert dans la fenêtre de transfert de janvier. Le défenseur du Borussia Mönchengladbach, 26 ans, est également courtisé par le Bayern Munich, champion de Bundesliga. Ramy Bensebaini a rejoint le Borussia Mönchengladbach en provenance du Stade Rennais en août 2019 et s’est depuis imposé comme l’un des défenseurs les plus réguliers de Bundesliga. L’international algérien a fait des pas de géant au cours des deux dernières années, s’imposant comme un joueur régulier du club et du pays.

Même avec ce qui semble et semble être une équipe mince comme un rasoir pour le moment, le Bayern Munich a pu accueillir à la fois Niklas Sule et Jamal Musiala en tant que remplaçants lors de leur victoire 1-0 contre le DSC Arminia Bielefeld à l’Allianz Arena samedi. Julian Nagelsmann n’a pas eu de liste blanche de joueurs ces dernières semaines en raison de quarantaines de coronavirus et de blessures et a été contraint de prendre des décisions et des sélections à partir d’une équipe épuisée. À Kiev la semaine dernière en Ligue des champions, il n’a pu répertorier qu’un total de six remplaçants, dont deux étaient les gardiens remplaçants Sven Ulreich et Christian Fruchtl. Il a également dû jouer avec un dos trois au lieu d’un dos quatre, mais Augsbourg a pu exposer les points faibles du dos trois du Bayern.

Après une semaine d’entraînement, c’est aussi un proche mouvementé du hinrunde pour le Bayern. Après der Klassiker le week-end prochain au Borussia Dortmund, ils ont Barcelone en Ligue des champions quatre jours plus tard, puis des matchs de Bundesliga contre Mayence, le VfB Stuttgart et le VfL Wolfsburg en l’espace de six jours seulement pour clôturer le hinrunde. Espérons que Nagelsmann pourra accueillir à nouveau Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer et Eric Maxim Choupo-Moting avant le choc de Dortmund.

Dans cet épisode phare, Tom et Schnitzel discutent :

Comment Julian Nagelsmann a géré une équipe épuisée ces dernières semaines Ce qui fonctionne et ne fonctionne pas avec les trois derniers contre les quatre arrière Le calendrier chargé à venir et si des rotations seront faites gagnez-le (Mise à jour : il ne l’a pas fait)

Vous savez déjà que la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, s’est fait arnaquer par un groupe de fanboys de Lionel Messi, mais voici quelques chiffres qui le rendent encore plus ridicule :

53 – Robert Lewandowski a marqué 53 buts toutes compétitions confondues pour le FC Bayern en 2021 ; le plus parmi tous les joueurs des cinq grands championnats européens. Lewandowski a marqué en moyenne un but toutes les 67 minutes sur cette période, soit 42 minutes de moins que Lionel Messi (109). Fait. #ballondor pic.twitter.com/vRxQIgTD4f – OptaFranz (@OptaFranz) 29 novembre 2021

Les stars du Bayern Munich Thomas Müller et Benjamin Pavard ont été nommés dans l’équipe de la semaine de Bundesliga de WhoScored :

Après une interruption d’une semaine, le podcast d’échauffement du week-end est de retour et il y avait pas mal de choses à regarder après la semaine folle du Bayern Munich.

Voici ce que nous avons en attente :

Un petit mot de remerciement à tous les auditeurs, lecteurs et membres du personnel de BFW qui ont travaillé ensemble pour faire de ce site le meilleur blog / fan zone / réunion des esprits du Bayern Munich sur Internet. Un regard sur l’impact de COVID-19 sur l’équipe et pourquoi cela pourrait s’avérer désastreux pour l’équipe cette saison. Pourquoi Joshua Kimmich doit trouver comment aller de l’avant. Pourquoi le Bayern Munich devrait se faire un devoir d’écraser le FC Barcelone. Un bref aperçu des rumeurs de transfert liant Dusan Vlahovic, Frenkie de Jong, Gavi et Pedri Bayern Munich.

Marcelo Brozovic était lié au Bayern Munich et à Arsenal (entre autres), mais négociera probablement un nouvel accord avec l’Inter Milan au lieu de bouger :

Arsenal serait l’un des clubs intéressés à recruter le milieu de terrain de l’Inter Milan Marcelo Brozovic pour un transfert gratuit. Le contrat de l’international croate avec l’Inter est sur le point de se terminer, mais Todo Fichajes rapporte que des discussions sont en cours sur un éventuel nouvel accord à San Siro. Brozovic est peut-être maintenant prêt à consacrer son avenir à l’Inter, ce qui est sans doute une meilleure décision pour lui en ce moment que le transfert à Arsenal. Les Gunners ne sont plus la force qu’ils étaient autrefois, et les chances de Brozovic de jouer au football européen la saison prochaine sont compromises après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue Europa cette saison. Brozovi a fait sa 200e apparition en Serie A le 27 août 2021, lors d’une victoire 3-1 en championnat contre Hellas Verona, étant le premier Croate à le faire à l’ère des trois points pour une victoire.