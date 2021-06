Daily Schmankerl: le Bayern Munich ferait mieux de ne pas appeler Saul; Chelsea vise toujours Niklas Süle; Plus de nouvelles de Florian Neuhaus sur le Bayern; Le FC Barcelone et le PSG se battent contre Gini Wijnaldum ; et plus!

Le journaliste Bild Tobi Altschäffl s’est permis de jeter de l’eau froide sur la rumeur ridicule liant le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Saul Niguez au Bayern Munich. Nous pourrions énumérer environ 100 raisons pour lesquelles cela était absurde dès le départ, mais pourquoi ne pas simplement vous laisser lire le tweet d’Altschäffl :

Concernant les nombreuses rumeurs sur Saul Niguez : Le joueur n’est actuellement pas un problème chez #fcbayern car il est impossible d’investir dans cette catégorie de prix. Et d’autant plus que le club recherche un arrière droit et un ailier.

– Tobi Altschäffl (@altobell13) 4 juin 2021