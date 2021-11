Daily Schmankerl : Le Bayern Munich intéressé par Marcelo Brozovic de l’Inter Milan ? la réponse glaciale de Dominik Szoboszlai à Neymar; L’agent de Karim Adeyemi est partout ; Robert Lewandowski obtient plus d’amour; Les dernières nouvelles sur Erling Haaland et Eden Hazard et PLUS !

Le Bayern Munich pourrait se retrouver avec une pénurie de milieux de terrain l’été prochain, il est donc naturel que les Bavarois commencent maintenant à être liés à des joueurs qui peuvent aider à combler le vide.

Mercredi, nous avons vu que le Bayern Munich pourrait donner un coup de pied aux pneus de Boubacar Kamara de l’Olympique de Marseille, qui serait un transfert gratuit. Marcelo Brozovic de l’Inter Milan est un autre agent libre imminent qui a – prétendument – ​​attiré l’attention des Bavarois :

Le Bayern et le PSG « courtisent » le milieu de terrain de l’Inter Marcelo Brozović (28 ans). Le contrat du Croate chez les champions de Serie A expire cet été. L’Inter fait tout pour prolonger le contrat de Brozović, mais le joueur envisage toutes ses options [@cmdotcom] pic.twitter.com/Vr0WkwiwtD – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 4 novembre 2021

Avec Corentin Tolisso, Michael Cuisance et Marc Roca tous au moins quelque peu susceptibles de partir l’été prochain – et Marcel Sabitzer peut-être mécontent – ​​les places sur le tableau de profondeur après Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Jamal Musiala pourraient être assez vides.

Müller et Musiala ne sont essentiellement que des attaquants, donc la profondeur pour les positions 6 et 8 pourrait potentiellement être mince.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que le Bayern Munich est lié à Brozovic. Les Bavarois se seraient intéressés à lui en 2020 et également plus tôt cette année.

La rumeur selon laquelle le Bayern Munich poursuit l’attaquant du Red Bull Salzbourg Karim Adeyemi semble s’essouffler, mais cela n’a pas empêché son agent de commercialiser son client dans toute l’Europe. Avec le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain considérés comme les leaders du club-house pour faire atterrir Adeyemi, son agent s’est également rendu à l’Atletico Madrid pour donner un coup de pouce à l’intérêt du club espagnol pour l’international allemand :

Adeyemi, cependant, semble favoriser un déménagement en Allemagne. Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a récemment commenté le statut d’Adeyemi, mais n’a donné aucun indice sur la position de son club dans la course pour décrocher l’attaquant (par Sport1) :

Karim Adeyemi a joué sur les glissades de tous les meilleurs éclaireurs européens au RB Salzburg. Cela rappelle Erling Haaland, qui est ensuite passé au Borussia Dortmund. Adeyemi pourrait-il suivre cet exemple et rechercher sa prochaine étape de carrière chez BVB ? « Karim Adeyemi est un très bon joueur, un grand talent. Le football européen le sait maintenant », a déclaré le directeur sportif de Dortmund Michael Zorc avant le match de Ligue des champions contre l’Ajax Amsterdam à DAZN. Cependant, Zorc a gardé un profil bas en ce qui concerne les chances du joueur de 19 ans: « Nous verrons si nous pouvons le faire. »

La rumeur veut que Newcastle United soit à la poursuite de Niklas Süle du Bayern Munich, mais les Magpies songeraient également à renforcer leur attaque. La rumeur dit que Newcastle United s’intéresse à Eden Hazard du Real Madrid :

Newcastle United est l’un des clubs intéressés par Eden Hazard du Real Madrid, selon Mundo Deportivo. Le joueur de 30 ans a passé plusieurs fois loin du terrain en raison de blessures depuis son arrivée à Madrid en 2019. Lorsqu’il a eu des opportunités, il a connu des difficultés car l’attaquant n’a réussi que cinq buts et neuf passes décisives en 53 matches. Hazard n’a pas encore trouvé le fond des filets ce trimestre après 10 matches et il y a actuellement d’autres joueurs devant lui. Cela a été confirmé par Carlo Ancelotti. L’international belge pourrait quitter les géants de la Liga soit sur le marché d’hiver, soit l’été prochain, s’il n’y a pas d’amélioration de sa situation.

Je suis un mec envieux.

Si vous admirez le travail d’un artiste de l’herbe fine, jetez un coup d’œil à cette œuvre d’art sur gazon inspirée de Kyle Beckerman réalisée sur le terrain du stade Rio Tinto du Real Salt Lake. Régalez vos yeux de ce grassterpiece:

L’art de l’herbe est de premier ordre et l’équipe de terrain devrait être félicitée pour son travail – peut-être avec une statue quelconque. Une écurie de vrais hommes (et femmes) d’herbe, le Real Salt Lake mérite tous nos félicitations pour la conception d’un terrain aussi sensuel.

Le Bayern Munich sera de retour ce week-end après avoir battu Benfica en UEFA Champions League. Face à eux, la seule équipe de Bundesliga à n’avoir pas encore affronté la défaite, le SC Freiburg. Christian Streich aurait sans aucun doute un tour ou deux dans son sac contre le Bayern de Nagelsmann, et espère que son Fribourg bien entraîné, qui siège confortablement à la 3e place du classement de la Bundesliga, pourra causer des problèmes aux Bavarois.

Ce sera une bataille tactique du plus haut calibre et sera encore un autre test important dans la première saison de Nagelsmann. Voici les points clés abordés dans le podcast :

Mon amour pour Fribourg et pourquoi elles sont si bonnes Un gros test pour Nagelsmann Bayern Les formes des deux équipes avant le match Joueurs clés et alignements prévus Une prédiction du score final

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a été félicitée pour ces efforts en Ligue des champions cette semaine :

Nous avons entendu des informations selon lesquelles tout le monde dans la lignée d’Ering Haaland est impatient d’obtenir un pourcentage de son transfert attendu du Borussia Dortmund, mais il semble que les chiffres augmentent de plus en plus. Découvrez ce que l’agent Volker Struth avait à dire :

Volker Struth est l’un des conseillers de joueurs les plus influents d’Allemagne depuis des années. Ses clients incluent Toni Kroos et Timo Werner. Désormais, l’expert du marché des transferts a également commenté le possible changement d’Erling Haaland cet été. «Je pense que le déménagement aura lieu en 2022. Haaland a une clause de libération. L’ensemble avec un salaire pendant cinq ans et des honoraires de conseil se situera probablement entre 250 et 300 millions d’euros », a déclaré Struth à Sport Bild. En raison du cadre financier élevé, y compris les honoraires du conseiller de Haaland, Mino Raiola, le Norvégien ne passera pas en Bavière. « Même si le Bayern Munich avait l’argent, ils ne le feraient pas », a expliqué Struth. Un éventuel salaire de 50 millions d’euros par saison pour Haaland, 21 ans, n’est pas disponible dans ce pays. « L’enfer se produirait si un joueur allemand gagnait 50 millions », a déclaré Struth. Selon les informations de SPORT1, la clause de sortie à Haaland peut passer de 75 millions d’euros à 90 millions d’euros, en fonction du succès.

Alors que son avenir pourrait être lucratif, le présent de Haaland se sent probablement vide. Selon ., Haaland ne jouera probablement pas avant le 25 décembre :

Erling Haaland est « peu probable » de jouer avant Noël, selon son père Alf-Inge. L’attaquant du Borussia Dortmund et de la Norvège est sorti avec une blessure aux fléchisseurs de la hanche depuis qu’il a affronté l’Ajax le 20 octobre. Auparavant, l’entraîneur-chef Marco Rose avait déclaré que Haaland ne mettrait que « quelques semaines » à récupérer. Alf-Inge Haaland a déclaré à la chaîne de télévision norvégienne 2 : « Il se porte relativement bien compte tenu de la situation, mais il sera absent pendant un petit moment. Ce serait un bonus s’il obtenait des matchs avant Noël, mais c’est plutôt improbable.

Interrogé sur l’avenir de son fils, l’aîné Haaland a déclaré que quitter le Borussia Dortmund n’était pas une chose sûre.

« On verra. Regardez derrière moi, dans ce magnifique stade. Maintenant, il y a 67 000 personnes à l’intérieur, mais normalement c’est 82 000. Il est dans un club fantastique. Nous prendrons ces choses comme elles viennent », a déclaré Alf-Inge Haaland.

Oh, et oui, je savais exactement ce que je faisais avec ce titre.

On peut dire que l’attaquant du RB Leipzig Dominik Szoboszlai a assez confiance en lui :

️Reporter : « Qu’est-ce que Neymar t’a dit avant ton penalty ? » ️Dominik Szoboszlai : « Il m’a demandé : ‘Est-ce que tu vas marquer ? J’ai dit ‘Oui’. Il a dit ‘Tu es sûr ?’ J’ai dit ‘Je ne manque jamais’. pic.twitter.com/a7ty7jeIfD – Football Talk (@Football_TaIk) 4 novembre 2021

Comment n’aimez-vous pas cette attitude? Neymar était fatigué de lui donner un vieil esprit (bip) et Szoboszlai a essentiellement taillé son cœur.

Le Bayern Munich a remporté une victoire 5-2 sur Benfica en Ligue des champions dans un match qui aurait facilement pu être une marge de victoire de quatre ou cinq buts en faveur des Bavarois.

Benfica est sorti tôt, mais s’est donné un coup de poing et a laissé le Bayern Munich revenir dans le match. La seconde mi-temps a également été entièrement dominée par les Bavarois.

Voici ce que nous avons en attente :

La formation de Julian Nagelsmann était sauvage. Certes, Lucas Hernandez et Niklas Süle étaient blessés, mais je n’avais pas prévu que Tanguy Nianzou serait appelé, trois ailiers (Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy Sane), Thomas Müller sur le banc et aucun Jamal Musiala. La première mi-temps du Bayern Munich s’est terminée sur une note décevante avec le but de Benfica et le penalty manqué de Robert Lewandowski. Le bon début de deuxième mi-temps qui a ouvert la voie à la victoire. L’attaque offensive grouillante du Bayern Munich.