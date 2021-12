Daily Schmankerl : le Bayern Munich lié à une autre starlette du FC Barcelone ; Tottenham Hotspur devient sérieux avec Corentin Tolisso ?; Newcastle United prêt à payer trop cher pour Eden Hazard ? ; Ralf Ragnick nie les demandes de bonus à Manchester United; et plus!

Un rapport en provenance d’Espagne indique que le Bayern Munich surveille de près le défenseur central du FC Barcelone Diego Almeida :

Pour ceux qui n’ont aucune idée et n’ont pas Diego Almeida sur leur radar, nous essaierons de l’examiner de la meilleure façon possible. Fondamentalement, Almeida est l’un des plus grands talents de l’académie des jeunes du Futbol Club Barcelona et un joueur de l’école de football sud-américaine qui a les yeux rivés sur la première équipe de Blaugrana à l’avenir. Pourtant, le nom inconnu de Diego Almeida avait déjà été lié au Paris Saint-Germain dans une opération très similaire à celle menée avec Xavi Simons. Mais il ne sera pas le seul, comme un autre grand club européen comme le Bayern Munich, où sera l’avenir à court terme de l’un des meilleurs joueurs de La Masia ?

Almeida est bien considéré et bien que le Barça puisse chercher à générer des revenus, il serait choquant que le club choisisse de vendre un actif précieux comme Almeida alors qu’il pourrait devenir beaucoup plus précieux en quelques années seulement,

Quant à l’ajustement d’Almeida avec le Bayern ? Eh bien, la voie vers le temps de jeu à l’arrière central n’est pas tout à fait claire en Bavière.

Les rumeurs liant Corentin Tolisso à Tottenham Hotspur augmentent à nouveau alors que le temps du Français avec le Bayern Munich ralentit :

Corentin Tolisso quittera probablement le Bayern après cinq ans à la fin de cette saison. Le contrat du milieu de terrain français expire cet été et une prolongation est peu probable. Selon un rapport du Guardian, le joueur de 27 ans pourrait déménager en Angleterre après l’expiration de son contrat. En conséquence, les Tottenham Hotspurs montrent un intérêt pour un engagement de transfert gratuit. Leur entraîneur Antonio Conte serait un grand fan des Français et souhaiterait l’amener à Londres au plus tard l’été.

Tolisso aura une autre chance de faire ses preuves ce week-end. S’il réalise une solide performance contre le Borussia Dortmund, sa valeur sera renforcée. Bien sûr, la seule façon dont la valeur compte pour le Bayern Munich est que le club puisse vendre Tolisso cet hiver.

Sinon, une belle performance de Tolisso ne sera utile que pour renflouer ses propres caisses.

Le Borussia Dortmund a entendu des rumeurs les liant à Ivan Perisic, mais le BVB ne semble pas avoir beaucoup d’intérêt, et le club n’envisage pas actuellement de prêter Youssoufa Moukoko :

Les rumeurs en provenance d’Italie selon lesquelles l’international croate Ivan Perisic serait sur le point de revenir en Bundesliga, notamment au Borussia Dortmund, ne veulent pas vraiment s’éteindre. Maintenant, le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, a parlé clairement des spéculations entourant le joueur attaquant croate, qui avait été avec les noirs et jaunes de 2011 à 2012. Dans une interview exclusive avec SPORT1, Zorc a expliqué : « Ivan est une vieille connaissance. Son engagement n’est pas un problème. Zorc a également pris position clairement sur Youssoufa Moukoko. Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait un accord de prêt pour le joueur de 17 ans, le manager du BVB a répondu : « Ce n’est pas un problème pour le moment non plus. »

Quelle semaine…

Le Bayern Munich était piégé au milieu d’environ un milliard d’histoires, mais aucune n’était plus grande que le Ballon d’Or bâclé.

Ce sujet – et quelques autres – était au centre de ce podcast d’échauffement du week-end. Voici ce que nous avons en attente :

La réalité que Robert Lewandowski était, en effet, meilleur que Lionel Messi en 2020 et 2021 – et pourquoi les fanboys et les bots ont juste besoin d’obtenir de l’aide. Le moulin à rumeurs insensé de Pini Zahavi selon lequel le super agent s’est totalement arrangé pour tenter de mettre une pression précoce sur le Bayern Munich pour prolonger Robert Lewandowski. Une plongée dans Der Klassiker et ce que le Bayern Munich pourrait essayer de couvrir le trou potentiellement béant de son milieu de terrain.

Julian Nagelsmann s’est fait prendre en 4K en train de montrer ses talents :

Newcastle United pourrait être désespéré avant de commencer. Le Real Madrid veut avec impatience trouver un meunier sur lequel décharger Eden Hazard et Newcastle semble prêt à dire: « Prenez mon argent! »:

Selon un rapport d’El Nacional, Newcastle United a offert une somme de 40 millions d’euros au Real Madrid pour la signature du sorcier belge Eden Hazard, mais on lui a dit d’augmenter son offre. Hazard a terminé son transfert de rêve au Real Madrid à l’été 2019 après un passage très réussi à Chelsea, au cours duquel il a remporté deux titres de Premier League et deux trophées de l’UEFA Europa League. Cependant, depuis son déménagement en Espagne, le joueur de 30 ans a semblé l’ombre de son ancien brillant et a également eu des problèmes de forme physique. Des problèmes de poids aux problèmes de blessures récurrents, Hazard a passé plus de temps sur la touche dans la capitale espagnole que sur le terrain de football. À ce jour, l’ex-star de Lille n’a réussi que 54 apparitions pour Los Blancos, au cours desquelles il a un retour dérisoire de cinq buts et neuf passes décisives. Pour mettre les choses en perspective, il a raté plus de 60 matchs en raison de blessures et de problèmes de forme physique pendant son séjour au club.

J’aime Hazard, mais 40 millions d’euros pour lui à ce stade, c’est l’équivalent d’un plan de sauvetage pour le Real Madrid.

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, nie avoir un contrat incitatif qui serait renforcé par la signature de joueurs de renom :

Le manager de Manchester United, Ralf Rangnick, a rejeté la suggestion « absurde » selon laquelle il recevrait un bonus pour avoir obtenu la signature d’Erling Haaland du Borussia Dortmund. Rangnick a tenu sa première conférence de presse en tant que patron de United vendredi, révélant sa « cible principale » au club et pourquoi il avait snobé Chelsea la saison dernière. Lorsqu’on lui a demandé s’il recevrait un bonus pour la signature de Haaland, comme cela a été rapporté dans certains milieux, Rangnick a fait semblant de remanier son contrat, avant de rejeter l’idée: « 10 millions pour Erling Haaland, 10 millions pour Kylian Mbappe, 10 millions pour Robert Lewandowski, 10 millions pour Joshua Kimmich. Bien sûr, c’est un non-sens, il n’y a rien de tel dans mon contrat. Les rapports suggèrent que Rangnick recevra 100 millions de livres sterling en janvier pour remanier l’équipe, avec Edinson Cavani prêt à diriger un exode de six hommes d’Old Trafford.

Alors qu’une autre année mouvementée dans le football touche à sa fin, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se préparent à nouveau pour un match qui est sans aucun doute le plus important du football allemand. Les gens peuvent ne pas aimer le nom Der Klassiker parce que, techniquement, ce jeu n’est pas un derby classique – mais vous ne pouvez pas nier que le match a une histoire suffisamment convaincante pour être sa propre chose à ce stade. Il n’y a jamais eu de match entre le Bayern et le BVB qui soit considéré comme à faible enjeu, ce qui est bien pour les fans car les choses ne deviennent jamais ennuyeuses.

Voici nos points de discussion avant le match :

La situation des jeux fantômes en Allemagne et les rapports selon lesquels le Klassiker pourrait se retrouver avec une capacité limitée. Absents clés pour le Bayern Munich et le BVB, en particulier la situation avec Joshua Kimmich. Le retour d’Erling Haaland, et les problèmes qu’il pourrait causer à la défense du Bayern. Les problèmes du Bayern avec le milieu de terrain pour ce match, y compris les informations selon lesquelles Goretzka ET Kimmich pourraient être absents – qui les remplace et de quoi devons-nous nous inquiéter ? Pourquoi le gegenpressing est la kryptonite du Bayern et comment le BVB pourrait exploiter cette faiblesse. Comment Dortmund s’est comporté cette saison, y compris la performance décevante de Marco Rose (surtout en Europe). Une prédiction de score final pour le match.

Alphonso Davies a été reconnu par Forbes sur sa liste « 30 Under 30 – Sports » :