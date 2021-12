Daily Schmankerl : le Bayern Munich lorgne Donny van de Beek de Manchester United ? West Ham United pourrait-il jouer un rôle pour Niklas Süle et Matthias Ginter ? Le Bayern Munich n’abandonnera pas Raphinha ; West Brom bras raides Bayern; et plus!

Le Bayern Munich serait intéressé par le milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek :

Le milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek est devenu une cible de transfert pour l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann. Selon Fichajes, les jours de Donny van de Beek à Manchester United pourraient être comptés. Le milieu de terrain est apparemment en train de devenir un paria dans la configuration de United, ce qui conduit à des spéculations concernant un éloignement d’Old Trafford dans la prochaine fenêtre de transfert de janvier. Van de Beek a déjà suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs européens cette saison. Mais il semble que le Néerlandais soit sur le point de passer en Bundesliga, le rapport suggérant le Bayern Munich comme destination probable.

L’accord actuel de Van de Beek court jusqu’en 2025 et il est au moins quelque peu concevable qu’il puisse être mis à disposition pour un taux réduit compte tenu de son statut de relativement défavorisé.

Pourtant, il serait difficile d’imaginer que le Bayern Munich l’amène à ce stade.

West Ham United sera-t-il un acteur majeur du mercato estival ? Les Hammers seraient – ​​prétendument – ​​en lice pour Niklas Süle du Bayern Munich et Matthias Ginter du Borussia Mönchengladbach :

Selon un employé de l’ExWHU, West Ham détient un « ferme intérêt » pour l’arrière central du Bayern Munich Niklas Süle et la star du Borussia Mönchengladbach Matthias Ginter. Le duo international allemand est tous deux hors contrat dans leurs clubs respectifs en juin 2022, mais un accord en janvier pour Ginter, 27 ans, ne semble pas probable après qu’il a dit à la formation de Bundesliga qu’il partirait en tant qu’agent libre cet été. Süle, 26 ans, pourrait être autorisé à quitter l’Allianz Arena le mois prochain moyennant des frais au lieu de le laisser partir gratuitement, et les Hammers pourraient raffermir leur intérêt avec une offre compte tenu de leurs problèmes de blessures actuels à l’arrière. Il devrait y avoir beaucoup de concurrence pour la signature de la star de Mönchengladbach une fois qu’il sera disponible pour rien, et West Ham pourrait avoir du mal à faire concurrence à ses services.

Cela semblerait être un grand pas pour West Ham United, mais si l’on considère que les deux joueurs sont disponibles via des transferts gratuits, les Hammers pourraient peut-être y arriver.

Il semble que West Brom pourrait prendre le dessus sur le Bayern Munich, Crystal Palace, Newcastle United et Southampton en les éloignant de Reyes Cleary :

West Brom a progressé dans les pourparlers avec Reyes Cleary alors qu’ils cherchent à obtenir l’attaquant de son premier contrat professionnel. Le jeune de 17 ans est le dernier talent passionnant à gravir les échelons à Albion, mais en raison de son âge, ils ne l’ont pas encore lié à un accord à long terme. Cela les a rendus vulnérables au fait que Cleary rejoigne un autre club, et bien que les Baggies aient droit à une indemnité, cela ne refléterait pas son potentiel. Il a été suggéré que le Bayern Munich était très intéressé par l’adolescent, ainsi que Newcastle, Crystal Palace et Southampton suite à sa belle forme au niveau U23. Cependant, dans un véritable coup de pouce pour les fans de West Brom, . a révélé que « les discussions ont progressé de manière positive ces dernières semaines » entre l’équipe du championnat et les représentants de Cleary.

Aston Villa prend au sérieux Aaron Hickey de Bologne :

Offrant une qualité de performance croissante des rangs de Bologne, l’arrière gauche international écossais des moins de 21 ans, Aaron Hickey, serait en train de devenir une cible majeure pour Aston Villa. Le manager de Birmingham, Steven Gerrard, serait en fait catégorique sur le fait de diriger le né en 2002 dans ses bras et de l’élever au rang de meilleur joueur juste et carré. Jouant pour le club italien depuis 2020/21, les anciens du Celtic Glasgow et de Hearts of Midlothian étaient auparavant suivis par un tas d’équipes plus importantes, dont la Fiorentina, Leicester City et l’Olympique Lyonnais. Hickey, à ce jour, vaudrait 8 millions d’euros, soit environ cinq fois la somme qu’il a achetée il y a 15 mois, par Felsinei.

Hickey est une cible de longue date du Bayern Munich.

Le Bayern Munich était peut-être en pause, mais il y avait beaucoup de choses à dire alors que l’équipe a clôturé un Hinrunde extrêmement fort.

Pendant la pré-saison, certains sceptiques ne savaient pas si Julian Nagelsmann était la bonne personne pour le poste en Bavière, mais que vous l’aimiez ou non, vous ne pouvez pas contester les résultats nets.

Le Bayern Munich est un mastodonte.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un bref merci à la communauté BFW pour tout le soutien continu. Déplorant de ne pas avoir pu rejoindre Tom Adams pour un show à deux. Un moment étonnant en reconnaissant que j’étais en fait seul et que j’avais une maison vide (j’ai donc bu des bières et fait un podcast). Un regard sur l’entraînement, la défense, le milieu de terrain et l’attaque pendant le Hinrunde. Mises à jour sur Sergino Dest, Niklas Süle, Marc Roca et Corentin Tolisso.

Je ne comprends toujours pas ce mouvement étant donné la profondeur actuelle de l’aile – et le coût pour Raphinha – mais le Bayern Munich ne peut tout simplement pas le quitter (prétendument):

Jouant pour Leeds United depuis 2020/21, l’ailier international brésilien de 25 ans Raphinha, selon Transfermarkt.de, est toujours une cible majeure pour le Bayern Munich. Egalement pisté par Chelsea et Liverpool, l’ancien joueur du Sporting Lisbonne et Rennes, précédemment interrogé par le Paris Saint-Germain également, est actuellement en contrat avec les Peacocks jusqu’en juin 2024, pour une valeur d’environ 40 millions d’euros.