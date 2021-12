Daily Schmankerl: le Bayern Munich lorgne Federico Valverde du Real Madrid; Le FC Barcelone organise une braderie ; Liverpool, Arsenal, Manchester United et Newcastle United en compétition pour Joao Felix ? ; et plus!

Le Bayern Munich réfléchirait à une décision pour le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, âgé de 23 ans :

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich souhaiteraient signer Federico Valverde du Real Madrid l’été prochain. Selon un rapport du média espagnol Fichajes, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich seraient intéressés par Federico Valverde lors du mercato de l’été prochain. Le milieu de terrain uruguayen est de plus en plus mécontent de son poste au Real Madrid.

Je ne vois pas le Bayern Munich faire cela malgré l’intérêt – prétendu – antérieur des Bavarois pour Valverde. Il semble que le statut de Joshua Kimmich en tant que non vacciné ait rendu le club méfiant. Maintenant que Kimmich est également aux prises avec des problèmes pulmonaires dus à COVID-19, le Bayern Munich pourrait repenser ses plans à ce poste. Corentin Tolisso, Marc Roca et Michael Cuisance seraient déjà sur le point de sortir, ce qui réduirait totalement le tableau de profondeur actuel du club.

Comme prévu, le Bayern Munich a dominé le « Groupe E » Best XI. Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leroy Sane, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Alphonso Davies, Dayot Upamecano et Benjamin Pavard représentaient neuf des 11 places de l’équipe :

Quant à tous les groupes réunis, Lewandowski, Sane et Upamecano ont obtenu le feu vert :

Nous en avons parlé hier ici, mais c’était tellement frappant que je voulais aussi en parler dans le Daily Schmankerl. La sortie sans cérémonie du FC Barcelone de la Ligue des champions pourrait bien déclencher un bouleversement de l’alignement et le «changement de culture» toujours redouté. Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong et Sergino Dest seraient tous sur le billot :

C’est une photo terriblement peu flatteuse de De Jong. Il a l’air… gonflé. Peut-être a-t-il besoin de s’hydrater davantage ?

Quoi qu’il en soit, les trois joueurs ont été liés au Bayern Munich dans un passé récent. Pour le bon prix, De Jong et Dest pourraient être sur le radar du Bayern Munich. Ter Stegen, cependant, aurait besoin d’un club riche comme Newcastle United pour le faire venir, payer les frais de transfert et verser suffisamment de salaire pour le rendre heureux. Il n’y a peut-être qu’une poignée d’équipes dans le monde capables de le faire.

La phase de groupes de la Ligue des champions est terminée et le Bayern Munich en est sorti avec un bilan parfait. 6/6 victoires, 22 buts marqués, seulement 3 encaissés. Le FC Barcelone est, quant à lui, à l’autre extrémité du spectre – même avec un nouvel entraîneur à Xavi, ils se retrouvent malencontreusement renversés dans la compétition de coupe inférieure parce qu’ils n’avaient tout simplement pas la qualité pour se mesurer aux Bavarois.

Voici nos points de discussion sur le jeu :

Un rapide coup d’œil aux alignements des deux côtés, y compris quelques points sur les nuances de la configuration de Xavi, y compris son utilisation de Dembele, Araujo et Sergino Dest. Comment le jeu s’est déroulé – récapitulatif de base comprenant l’état du jeu et la sensation des buts. Pourquoi Barcelone n’a pas réussi à capitaliser sur son bon départ. Comment Benjamin Pavard et la défense du Bayern ont fait un BON match pour changer ! Un rapide récapitulatif du milieu de terrain du Bayern, en se concentrant sur les performances de Jamal Musiala et Corentin Tolisso. Ce pivot peut-il être une option pour l’avenir ? Une plainte sur la nature de l’attaque du Bayern en ce moment – ​​trop d’accent mis sur le talent individuel et bien trop peu d’utilisation de Robert Lewandowski et Thomas Muller. Réflexions de clôture sur le jeu et l’outro.

Thomas Müller sait comment creuser, hein ?

À un moment donné, le Bayern Munich était lié à la star de l’Atletico Madrid Joao Felix avant de déménager à Los Colchoneros. Maintenant, cependant, les Bavarois semblent être l’un des seuls clubs puissants à ne pas essayer d’obtenir Felix, car selon les rumeurs, Manchester United, Newcastle United, Arsenal et Liverpool s’intéresseraient au joueur de 22 ans:

Selon un rapport de Cadena SER, relayé par Calciomercato, Arsenal, Liverpool, Manchester United et Newcastle United seraient engagés dans une bataille de transfert pour signer Joao Felix. Le joueur de 22 ans pourrait bientôt quitter l’Atletico Madrid. Joao Felix a rejoint l’Atletico Madrid lors d’un transfert d’argent de Benfica dans la fenêtre de transfert d’été 2019. Largement considéré comme l’un des footballeurs les mieux notés au monde, l’attaquant portugais devait être le successeur à long terme d’Antoine. Griezmann. Cependant, il a eu du mal à faire bonne impression au cours des deux dernières années et n’a pas encore trouvé de place de premier choix.

Felix doit probablement passer à une équipe avec un système plus fluide où il peut utiliser ses talents. À partir de ce mélange ci-dessus, il aurait du mal à faire mieux que Liverpool, mais le temps de jeu pourrait également être difficile à trouver.