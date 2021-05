Daily Schmankerl: Le Bayern Munich lorgne Hector Bellerin d’Arsenal ?; Kingsley Coman abat la proposition ?; Timo Werner de Chelsea à l’Atletico Madrid ?; Liverpool à la portée de Jadon Sancho du Borussia Dortmund; L’Inter Milan prévoit une vente de feu ?; et plus!

Le Bayern Munich serait intéressé par l’arrière droit d’Arsenal Hector Bellerin, qui a également suscité l’intérêt du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et de l’Inter Milan:

Ce n’est pas la première fois que le Bayern Munich est encré à Bellerin. Je ne comprends pas nécessairement la flambée soudaine de rapports qui semblent indiquer que le Bayern Munich pourrait vouloir passer de Benjamin Pavard.

Pavard a été génial ces derniers temps et à moins qu’il n’ait clairement indiqué qu’il voulait jouer le défenseur central, il semblerait étrange que le club veuille passer d’un joueur aussi talentueux.

Selon Fussball Transfers, Kingsley Coman a rejeté une offre de contrat initiale de 12 millions d’euros par an et envisage 16 millions d’euros ou 17 millions d’euros:

Le rapport indique également que Chelsea, Manchester United et Manchester City pourraient envisager un déménagement pour Coman.

Compte tenu de la situation financière du Bayern Munich, il est peu probable que les Bavarois vont vraiment courir contre la star du Borussia Dortmund Jadon Sancho, mais cela n’a pas empêché les médias de lier les champions de Bundesliga au phénomène anglais.

Manchester United étant déjà considéré comme le favori de Sancho, Liverpool pourrait également essayer de jeter son chapeau sur le ring:

Il serait intéressant de voir si Liverpool envisagerait réellement de vendre Mo Salah ou Sadio Mane pour générer des trouvailles pour Sancho. Le sentiment ici est que la poursuite de Sancho par Manchester United est trop lourde pour permettre à quiconque de gagner la bataille. Si Sancho quitte Dortmund, je m’attendrais à ce que les Red Devils soient la destination.

Timo Werner pourrait-il déjà s’éloigner de Chelsea?

Peut-être.

Le nom du joueur de 25 ans a commencé à apparaître dans les rumeurs et maintenant l’Atletico Madrid serait sur la liste des clubs qui pourraient vouloir l’ancien homme du RB Leipzig:

Malgré sa victoire au Scudetto, l’Inter Milan chercherait à lever des fonds et à décharger quelques vétérans:

L’ancien joueur du Bayern Munich Frauen, Jill Roord, devrait quitter Arsenal au profit de la puissance éternelle du VfL Wolfsburg:

Le VfL Wolfsburg annonce un renfort important pour la saison à venir: la joueuse nationale néerlandaise Jill Roord jouera pour les femmes à partir de l’été. Elle connaît la Bundesliga depuis son passage au Bayern (36 matchs / 14 buts), et plus récemment Roord a joué pour le meilleur club anglais Arsenal Women FC pendant six ans. Le temps sur la Tamise se termine en été, car la Néerlandaise a signé un contrat avec VfL jusqu’en 2024 et portera le maillot numéro 14 à Wolfsburg.

La milieu de terrain central de 24 ans a débuté sa carrière au FC Twente Enschede, où elle a déjà joué sous la direction de son futur entraîneur de Wolfsburg Tommy Stroot lors de la saison 2016/17. Après Joelle Smits, Lena Lattwein, Tabea Waßmuth, Sandra Starke et Lynn Wilms, Roord est déjà la sixième nouvelle recrue des femmes VfL pour 2021/22.