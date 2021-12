Daily Schmankerl : le Bayern Munich lorgne Lorenzo Insigne de Naples ? ; Sergino Dest pourrait vouloir rester au FC Barcelone ; Bayern, Man City, AC Milan, Celtic lorgnent Aaron Hickey de Bologne; et plus!

La cible de la rumeur du Bayern Munich, Sergino Dest, pourrait ne pas vouloir quitter son «club de rêve» après tout. En fait, Dest veut faire ses preuves auprès de Xavi dans l’espoir de rester au Barça. Pendant ce temps, il a également – ​​prétendument – ​​exclu un retour à l’Ajax :

Cependant, Dest reste convaincu que s’il n’a pas réussi au Barça à ce jour, c’est parce que les blessures constantes qu’il a subies l’ont empêché de performer à son meilleur niveau et maintenant il ne pense qu’à récupérer. Malgré l’intérêt d’équipes comme le Bayern pour le reprendre, Dest insiste pour rester au Barça, et plus après avoir entendu de Xavi Hernández lui-même – comme l’a révélé son entourage – que l’entraîneur lui a dit de récupérer et qu’il espère l’avoir à son meilleur niveau.

Dest a encore beaucoup à prouver à lui-même et aux grands clubs. La star de l’USMNT a un potentiel brut, mais devra enchaîner des performances constantes pour établir qu’il peut être un contributeur important dans un club comme le FC Barcelone ou le Bayern Munich.

Le Bayern Munich était autrefois considéré comme la destination la plus probable pour l’ancien défenseur extérieur de Heart of Midlothian et actuel vedette de Bologne, Aaron Hickey. Hickey, qui est surtout connu pour son travail à l’arrière gauche, serait également assez compétent sur le côté droit :

Le joyau écossais a été un élément indispensable de la campagne 2021/22 de Bologne en Serie A, marquant 19 apparitions ininterrompues et marquant même quatre buts au passage. À seulement 19 ans, Hickey est déjà repéré par une partie de l’élite européenne – le Bayern Munich, le Celtic et Aston Villa étaient à ses trousses juste avant de passer en Émilie-Romagne, mais il a fini par choisir Bologne en raison de la première -les promesses de l’équipe. Maintenant, selon le rapport susmentionné, le Bayern et le Celtic sont toujours en lice et doivent signer le jeune, ainsi que quelques autres grands clubs, tels que Manchester City.

Le rapport a ensuite parlé de l’intérêt de l’AC Milan pour Hickey, mais étant donné le besoin perçu par le Bayern Munich d’une profondeur d’arrière droit, la rumeur a du sens (en particulier compte tenu de l’intérêt précédent pour Hickey par le club bavarois).

Le Bayern Munich était peut-être en pause, mais il y avait beaucoup de choses à dire alors que l’équipe a clôturé un Hinrunde extrêmement fort.

Pendant la pré-saison, certains sceptiques ne savaient pas si Julian Nagelsmann était la bonne personne pour le poste en Bavière, mais que vous l’aimiez ou non, vous ne pouvez pas contester les résultats nets.

Le Bayern Munich est un mastodonte.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un bref merci à la communauté BFW pour tout le soutien continu. Déplorant de ne pas avoir pu rejoindre Tom Adams pour un show à deux. Un moment étonnant en reconnaissant que j’étais en fait seul et que j’avais une maison vide (j’ai donc bu des bières et fait un podcast). Un regard sur l’entraînement, la défense, le milieu de terrain et l’attaque pendant le Hinrunde. Mises à jour sur Sergino Dest, Niklas Süle, Marc Roca et Corentin Tolisso.

Ah, c’est la saison des rumeurs qui jaillissent de nulle part. Apparemment, le Bayern Munich et Tottenham Hotspur ont soumis des enquêtes à Napoli sur Lorenzo Insigne.

Insigne est un agent libre cet été et pourrait avoir du mal à conclure un accord pour rester avec le club de Serie A. Le club et le joueur veulent étendre la relation existante, mais les salaires – comme toujours – sont le problème. Le club souhaite qu’Insigne accepte une baisse de salaire, tandis que le capitaine souhaite une augmentation.

Alphonso Davies pourrait être une option d’urgence dans le filet :

Le Bayern Munch serait intéressé par l’ailier de Galatasaray Muhammed Kerem Aktu :

Le Bayern est l’un des nombreux clubs allemands et français à surveiller Galatasaray et l’ailier international turc Muhammed Kerem Aktürkoğlu (23). Aktürkoğlu est sous contrat chez les géants turcs jusqu’en 2026 [@fanatikcomtr] pic.twitter.com/tWIw52P9Jy – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 24 décembre 2021

Le Real Madrid pourrait-il enfin se débarrasser d’Eden Hazard ? Vraisemblablement. Un échange avec Lille

Dans le football européen, un échange spectaculaire pourrait se dessiner. Tel que rapporté par Marca , le Real Madrid a l’œil sur l’attaquant vedette Jonathan David. Le joueur de 21 ans originaire de Lille OSC est actuellement en tête de la liste des buteurs de Ligue 1 avec douze buts, mais souhaite franchir une nouvelle étape dans sa carrière d’ici l’été prochain au plus tard, disent-ils. Comme veut le savoir le journal espagnol, cela pourrait mener à l’Espagne. Parce que le vrai entraîneur Carlo Ancelotti a examiné de près le Canadien. En retour, Eden Hazard pourrait revenir à Lille, où il s’est entraîné et était sous contrat jusqu’en 2012. Le joueur de 30 ans a été récemment félicité par Ancelotti après la victoire 2-1 à Bilbao, mais ne repartira probablement pas après plusieurs blessures. et former des crises. A Lille, le fils prodigue serait accueilli par un baiser. « Danger de retour à Lille ? Ce n’est pas impossible. Si nécessaire, j’irai en Espagne », a récemment révélé le président Olivier Letang à L’Équipe soir.