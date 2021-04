Daily Schmankerl: le Bayern Munich lorgne Sergio Ramos et Zinedine Zidane du Real Madrid ?; Tottenham Hotspur s’éloigne de la poursuite de Julian Nagelsmann ?;

Alors … le Bayern Munich pourrait-il vraiment envisager un transfert pour le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos? Nous avions déjà entendu la rumeur, mais maintenant elle est de retour:

Interrogé par Cadena SER, le propriétaire du Real Madrid, Florentino Perez, a fait le point sur les pourparlers d’extension en cours avec le défenseur central international espagnol et le capitaine des Blancos, Sergio Ramos (35 ans), a déclaré: «Tout d’abord, concentrons-nous sur la fin de la saison en cours. . Une fois que ce sera terminé, nous réfléchirons à la suite. J’adore Ramos comme un fils et j’ai tout fait pour répondre à ses demandes. Mais nous avons dû opter pour des réductions, salaires compris, en raison de l’épidémie. Et il le sait très bien. Bref, on verra ce qui va se passer ».

L’icône de la ligne arrière des Merengues est actuellement suivie par les géants du PSG, de la Juventus, du Bayern Munich et de Manchester, tous intéressés à le signer en tant qu’agent libre.