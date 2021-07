Daily Schmankerl : le Bayern Munich lorgne sur Cody Gakpo du PSV Eindhoven ; Le FC Barcelone encre Yusuf Demir; Manchester City mène la course sur Jack Grealish ; L’Olympique de Marseille veut Philippe Coutinho ?; et plus!

09/07/2021 à 19:41 CEST La musique de l’hymne du Tour est jouée et le mot « Bravo ! » est lu sur le podium. Fille et fille, sans baisers et sans toucher Mark Cavendish, se tiennent derrière lui alors que le cycliste britannique célèbre deux exploits : sa quatrième victoire cette année et 34 victoires […] More