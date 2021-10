Daily Schmankerl : le Bayern Munich lorgne sur le défenseur central néerlandais ; Kai Havertz de Chelsea ne veut pas être un mème ; Erling Haaland pour rencontrer Manchester City ?; Tottenham Hotspur survolant Alvaro Morata; et plus!

Il semble que le Bayern Munich pourrait préparer ses plans alternatifs au cas où Niklas Süle déciderait de passer à autre chose l’été prochain et l’une des options pourrait être l’imposant défenseur central de Lille Sven Botman :

Malgré avoir des joueurs présents et futurs tels que Niklas Sule, Lucas Hernandez ou Dayot Upamecano, le Bayern Munich, et plus précisément son entraîneur, l’Allemand Julian Nagelsmann, chercherait à renforcer son intrigue défensive avec un jeune footballeur avec une grande projection, ayant pensé pour C’est chez le défenseur central néerlandais de Lille, Sven Botman, que déjà la saison était l’une des révélations des joueurs du football européen. Le joueur de 21 ans, qui a sonné l’été dernier pour des équipes comme l’Atletico de Madrid, serait désormais également sur le radar de l’équipe bavaroise, dans une opération qui pourrait aller jusqu’à 30 millions d’euros, ce qui serait le chiffre que le Bayern mettrait. sur la table pour obtenir les services du jeune défenseur néerlandais, qui cette saison a disputé un total de matchs dans lesquels il a marqué des buts et des passes décisives, ayant un niveau inférieur à celui de la saison dernière, du moins pour le moment. Bien qu’il ait les centres susmentionnés dans l’équipe, le Bayern Munich continue d’avoir un manque important en termes de leadership défensif, c’est la raison pour laquelle ils auraient surveillé de près Sven Botman, qui a joué un rôle clé pour que Lille ait atteint la Ligue 1 la saison dernière, et qu’il aurait ont l’occasion à l’Allianz Arena de donner un certain saut de qualité de la main de l’une des meilleures équipes du vieux continent.

Botman mesure 6-4½ (1,93 mètre) et pèse 190 livres par FBRef.com. Selon WhoScored.com, Botman est fort avec ses duels aériens, ses passes et sa concentration, mais a besoin de travailler sur ses tacles.

Les chuchotements entourant Erling Haaland du Borussia Dortmund et un éventuel déménagement à Manchester City se font plus forts. Selon au moins un rapport, Haaland et City parleront en janvier :

La star de Dortmund a vanté le changement d’Etihad Stadium. Les pourparlers de transfert entre Manchester City et l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland devraient commencer en janvier – selon le Times. L’agent de 21 ans, Mino Raiola, est impatient que les négociations commencent à la réouverture de la fenêtre de transfert, City étant considéré comme le favori dans la course pour signer le Norvégien. Haaland devrait quitter Dortmund l’année prochaine, avec une clause de libération de 75 millions d’euros (64 millions de livres sterling / 87 millions de dollars) dans son contrat actuel.

Le Bayern Munich est de retour en action ce week-end contre le Bayer Leverkusen dans ce qui devrait être un match extrêmement amusant entre deux des équipes les plus excitantes de la Bundesliga.

D’un côté, vous avez le Bayern Munich, qui a roulé à travers toutes les compétitions jusqu’à se heurter à l’Eintracht Frankfurt. De l’autre côté, il y a une équipe de Leverkusen jeune et affamée avec l’un des joueurs les plus excitants de la ligue : Florian Wirtz.

Inutile de dire que cela devrait être une bataille. Voici ce que nous avons en attente :

La forme récente des deux côtés. Admiration pour le phénomène de chaque équipe : Jamal Musiala et Wirtz. Une supposition sur la composition de Julian Nagelsmann. Un pronostic sur le match.

Il semble que Tottenham Hotspur garde ses options ouvertes en ce qui concerne le poste d’attaquant. Avec Harry Kane toujours apparemment avec un pied dehors, Alvaro Morata pourrait être une possibilité :

Tottenham envisage un transfert pour l’attaquant espagnol Alvaro Morata, la Juventus ne devant pas le signer définitivement. Cela vient de Sportmediaset, qui affirme que puisque le séjour permanent de Morata à la Juventus est incertain, Fabio Paratici pourrait chercher à le signer aux Spurs. Son « destin » pourrait être la Premier League l’été prochain et c’est Paratici lui-même qui a signé deux fois l’Espagnol lors de son passage à la Vieille Dame. En cas de départ de Harry Kane, Morata sera considéré comme le remplaçant de l’Anglais. Le prêt de l’Espagnol à la Juve expire à l’été 2022 et il a été rapporté qu’il ne semble pas que les Bianconeri le signeront définitivement.

L’attaquant du Chelsea FC et international allemand n’est pas un grand fan des retombées des médias sociaux chaque fois que quelque chose ne va pas. En fait, ces jours-ci, Havertz veut juste éviter de devenir un mème :

Il y a un an, Kai Havertz (22 ans) a déménagé de Leverkusen sur l’île pour 80 millions d’euros et est vraiment arrivé à Chelsea. Dans une interview sur la page d’accueil des Bleus, l’international a révélé ce qu’il redoutait le plus. Cela a à voir avec son but final en Ligue des champions contre Manchester City. Le moment où il a coulé le but de la victoire dans le but vide du stade de Porto a duré une éternité pour lui, aussi parce qu’il avait peur d’un scénario… Havertz révèle : « Ces moments sont toujours les pires parce que vous pensez que si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez sur YouTube, Instagram et dans chaque mème. Alors j’ai juste pensé – s’il vous plaît, je dois me rencontrer maintenant. Ensuite, cela a fonctionné et ce sont à nouveau les meilleurs moments du football. «

