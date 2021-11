Daily Schmankerl : le Bayern Munich ne s’intéresse pas à Marcelo Brozovic ; Thiago Alcantara quitte Liverpool pour le FC Barcelone ?; Le Borussia Dortmund a frappé Dusan Vlahovic; BVB mène toujours sur Karim Adeyemi; et plus!

Il y a quelques semaines à peine, le Bayern Munich aurait été intéressé par Marcelo Brozovic de l’Inter Milan. Ces rapports, cependant, ont été abattus par Christian Falk de Sport Bild sur son podcast «Bayern Insider».

Brozovic était – prétendument – ​​une cible potentielle pour aider à fournir de la profondeur au milieu de terrain la saison prochaine, mais apparemment cela ne se produira pas :

Contrairement aux rumeurs en Italie, le Bayern n’est pas intéressé par Marcelo Brozović. Bien que le joueur ait été lié à plusieurs reprises au FCB, ces rumeurs ne sont pas fondées. Pour le moment, l’équipe est bien équipée dans la position [Podcast Bayern Insider, @cfbayern, @altobelli13] pic.twitter.com/VXSIHmPCaH – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 12 novembre 2021

L’ancienne star du Bayern Munich Thiago Alcantara pourrait-elle envisager de quitter Liverpool au profit du FC Barcelone ? Les rumeurs commencent à déferler :

Barcelone réfléchit apparemment à un accord pour Thiago Alcantara de Liverpool, le nouveau manager de Blaugrana, Xavi, faisant l'éloge du n ° 6. C'est selon l'Echo, qui cite une affirmation du journaliste portugais Pedro Almeida sur Twitter. L'ancienne star du Bayern Munich a été limitée à seulement cinq matches de championnat cette saison en raison d'une série de maux. Le superbe meneur de jeu avec encore trois ans de contrat n'a pas encore reçu d'offre de son ancienne équipe, Barcelone

Le Borussia Dortmund a tenté d’acquérir l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic l’été dernier, mais l’équipe italienne voulait 80 millions d’euros pour le jeune talent :

Le Borussia Dortmund s’intéresse à Dušan Vlahovic. Il y a eu des contacts entre #BVB et les agents de Vlahovic. Mais c’est une mission impossible pour Dortmund d’obtenir l’attaquant de 21 ans. Le prix demandé de la Fiorentina est d’environ 80 millions d’euros. L’Atlético Madrid a tenté et échoué cet été. @SPORT1 – Patrick Berger (@berger_pj) 12 novembre 2021

Le Bayern Munich a été lié à Vlahovic en tant que successeur potentiel de Robert Lewandowski, mais si les Bavarois ont l’intention de dépenser autant, ils pourraient aussi bien opter pour Erling Haaland.

Le Bayern Munich est en pause, mais cela ne signifie certainement pas que les choses ont ralenti. De la reprise de l’Allemagne sous Hansi Flick aux expositions COVID-19 à de multiples blessures de joueurs allemands à Leon Goretzka se faisant botter le visage, il s’est passé beaucoup de choses.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un regard sur la façon dont le Bayern Munich a fermé le SC Freiburg avant de frapper la pause, y compris certaines inquiétudes concernant l’espacement offensif. Un bref aperçu de la semaine de l’Allemagne au camp d’entraînement sous Hansi Flick. Les rumeurs selon lesquelles le Chelsea FC pourrait faire un joueur pour Karim Adeyemi, tandis que le FC Barcelone pourrait essayer de faire venir Timo Werner.

Malgré l’intérêt récent et accru du FC Barcelone, on peut s’attendre à ce que Karim Adeyemi soit transféré au Borussia Dortmund au cours de l’été – même ses coéquipiers du Red Bull Salzbourg :

Barcelone a rejoint la course pour Karim Adeyemi et est déterminé à le signer. L’agent du joueur est en visite dans plusieurs clubs européens (dont le Bayern). Pour le moment cependant, la destination la plus probable d’Adeyemi est le Borussia Dortmund [Podcast Meine Bayern-Woche, @Plettigoal] pic.twitter.com/5NOc8PZgME – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 12 novembre 2021

L’Allemagne n’a pas perdu de temps pour profiter d’un premier carton rouge contre le Liechtenstein et s’est hissée vers une victoire 9-0 malgré une formation de fortune.

Les choses se sont si bien passées que la star du Bayern Munich, Leon Goretzka, a même survécu à un coup de pied volant au visage relativement indemne. Les garçons de Hansi Flick sont devenus créatifs et cherchaient de nouvelles façons inventives de marquer, tandis que le Liechtenstein essayait simplement d’absorber l’assaut et de faire preuve de courage. Voici ce que nous avons en attente :

Un regard sur la gamme folle que Hansi Flick a déployée. Un récapitulatif de la notation. L’Allemagne dominait avant même le carton rouge. Quelques réflexions sur le reste de la raclée.

Le Borussia Mönchengladbach et le gardien de but de la Suisse Yann Sommer ont eu l’occasion de revenir sur sa performance incroyable contre la France l’été dernier – et n’ont pas retenu ce qu’il pensait de cette équipe française :

Les huitièmes de finale du dernier Euro n’ont pas encore été oubliés par certains acteurs du jeu. Battue par la Suisse après avoir mené 3-1 à dix minutes de la fin, l’équipe de France n’a pas su conserver son avance avant de s’incliner aux tirs au but où Yann Sommer a démenti la dernière tentative de Kylian Mbappé. Depuis, les Bleus ont remporté la Ligue des Nations mais cela ne les consolera pas vraiment, eux qui étaient les grands favoris de l’Euro. Pour Sommer, le héros de sa nation ce soir-là, la France a fait preuve de trop de suffisance, ce qui a servi aux Suisses d’y croire jusqu’au bout. « Il y avait 3-1. Normalement, il est très difficile d’obtenir un résultat dans ce genre de match. Mais on a ressenti quelque chose et on s’est dit que ça ne pouvait pas être fini. On l’a vu pendant le match, quand ils ont marqué le dernier but (celui de Pogba, ndlr), ils pensent déjà qu’ils sont en quarts de finale. C’était notre chance, nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit qu’il fallait aller jusqu’au bout. Au final, nous avons gagné. Si les Français étaient arrogants ? Oui bien sûr, mais c’était à notre avantage car personne ne pensait que la Suisse pouvait battre la France. C’était donc une chance pour nous », a déclaré le gardien de 32 ans à Eleven Sport.

