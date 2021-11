Daily Schmankerl : le Bayern Munich perd plus de terrain face au Borussia Dortmund et au PSG sur Karim Adeyemi ; Christopher Nkunku rêvant du PSG ; Dusan Vlahovic à la Juventus ? ; Le PSG va licencier Sergio Ramos ? et plus!

À un moment donné, le Bayern Munich ressemblait au leader du club-house de Karim Adeyemi du Red Bull Salzbourg, mais maintenant les Bavarois sont troisièmes dans la course (au mieux !) derrière le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain par Sky :

Le Bayern, de toutes les équipes, a actuellement de mauvaises cartes dans le poker de transfert pour le triple international. « Ce sera difficile pour le Bayern », déclare Marc Behrenbeck, expert en transfert de Sky. Car le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain ont actuellement le nez devant. L’un des deux pourrait très probablement le devenir, a expliqué Behrenbeck lundi soir dans Transfer Update – The Show. « Ils sont vraiment bien dans la course. Le PSG n’était entré que récemment dans le poker. Selon les informations de Sky, il devrait y avoir des pourparlers « en temps opportun » avec Paris, à l’image de ce qui s’est déjà passé à Munich et Dortmund. Selon Max Bielefeld, les Français voient un « joueur très intéressant » dans le joueur de 19 ans.

Ce genre de sens. Je ne sais pas si le PSG peut offrir autant de temps de jeu que le Borussia Dortmund, mais il peut offrir beaucoup plus d’argent. Pour Adeyemi, le jeune devra décider si la possibilité d’avoir plus de temps de jeu l’emporte sur un compte bancaire plus important à ce stade de sa carrière.

Honnêtement, ce n’est pas très loin de la décision que Timo Werner du Chelsea FC a dû prendre lorsqu’il cherchait où aller en quittant le RB Leipzig.

Le Paris Saint-Germain pourrait envisager de racheter Sergio Ramos sur son contrat :

Dans ses meilleurs jours, Sergio Ramos était un géant du football mondial, maintenant il n’est plus un suiveur. Au moins sur le plan sportif, l’ancienne superstar du Real Madrid n’apparaît pratiquement plus – mais il fait aussi régulièrement la une des journaux en tant que blessé de longue durée au Paris Saint-Germain. Ce fut également le cas ce lundi : un rapport en provenance de France s’est rapidement propagé au-delà des frontières nationales et a également fait des vagues en Angleterre et en Espagne. LeParisien avait annoncé que le PSG envisageait de mettre fin au contrat avec le défenseur, malade depuis des mois. Il faut savoir : Le journal est proche du club et est souvent bien informé en vue des superstars du club des riches milliardaires. Ramos n’a pas joué une seule fois pour son nouveau club après des problèmes persistants au mollet. Il a joué son dernier match en mai pour le Real – le club qui ne lui a offert qu’un contrat d’un an après des années de performances de haut niveau – et l’a ensuite presque volontairement laissé partir. (Le tableau de la Ligue 1) Alors, le PSG a-t-il peut-être fait une erreur en signant le joueur de 35 ans? Selon le rapport, l’inquiétude est définitivement autour du club. Le journaliste espagnol Miguel Martín Talavera a déclaré au Carrusel Deportivo : « Si Le Parisien publie cela, c’est parce que l’information vient de l’intérieur du club. » Les deux parties devraient bien sûr convenir d’une résiliation de contrat, de sorte que Ramos devrait également décider de se dire au revoir. Cependant, cela est peu probable, ne serait-ce qu’en raison du salaire généreux.

Selon les rumeurs, l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic serait sur le radar du Bayern Munich, mais le jeune Serbe voudrait aller à la Juventus :

Dusan Vlahovic veut passer à la Juventus avec les géants de la Serie A en tête de la course pour décrocher sa signature de ses rivaux nationaux, la Fiorentina. Vlahovic a reçu des critiques élogieuses pour ses performances stellaires devant le but et a trouvé une multitude de clubs en lice pour obtenir ses services dans les prochaines fenêtres de transfert, selon le moulin à rumeurs. Le camp de Jurgen Klopp à Liverpool a été crédité d’un intérêt pour l’international serbe de 21 ans avec Klopp à la recherche de renforts dans le département offensif avant la fenêtre de janvier. Les informations du média italien Tuttosport suggèrent cependant que Liverpool est à la traîne de la Juventus dans la course pour Vlahovic, l’équipe basée à Turin étant considérée comme la destination préférée de l’attaquant vedette de la Fiorentina.

Bienvenue dans une édition effrayante du Bavarian Podcast Works Flagship Show, qui a été enregistré à Halloween.

Nos employés avaient un emploi du temps chargé, vous étiez donc coincé avec moi pour vous guider à travers ce qui s’est passé ce week-end avec le Bayern Munich et la Bundesliga en général. Voici ce que nous avions en préparation pour cet épisode :

Un aperçu de ce qui était vraiment important pour les fans du Bayern Munich lorsqu’ils ont affronté l’Union Berlin. Les résultats en Bundesliga ce week-end et qui au sein des équipes nous surprennent. Juste quelques suppositions sur ce que certains joueurs du Bayern Munich pourraient habiller pour Halloween. J’ai dû me vérifier avant de me détruire et n’en nommer que quelques-uns pour que personne ne me poursuive. Ma liste de bonbons d’Halloween favoris (indice : il y a une forte présence de Hershey/Reese) et pourquoi je pense que les tasses Mallow, les monticules et la joie d’amande sont sous-estimées.

Parce que je suis un dope, j’ai oublié d’inclure une prédiction pour le match Bayern vs Benfica dans l’échauffement… alors, voilà :

Pronostic : Bayern Munich 3-0 Benfica

Thomas Müller, Robert Lewandowski et Alphonso Davies ont tous fait partie de l’équipe du mois de Bundesliga par qui a marqué :

Fraîchement sorti de sa performance d’un but et de trois passes décisives, Thomas Müller a été nommé dans l’équipe de la semaine de qui a marqué :

Le Bayern Munich s’est rendu au Portugal, théâtre de sa victoire en UEFA Champions League en 2020, pour affronter Benfica lors de la journée précédente ; ils ont battu l’équipe portugaise, 0 – 4. Les buts sont arrivés très tard dans ce match avec l’inspiration de Leroy Sané.

Depuis lors, beaucoup de choses se sont déroulées; Le Bayern a été démantelé par le Borussia Mönchengladbach dans le DFB Pokal. La défaite, une défaite record pour les Bavarois, 5-0, a révélé des faiblesses dans l’équipe de Julian Nagelsmann, notamment l’incapacité de jouer avec une presse incessante. Bien que ce match ait été unique, la ligne de fond n’avait pas l’air trop solide contre Union Berlin non plus. Reste à savoir où va le Bayern à partir de là, bien que marquer des buts ne semble pas être un problème.

Joshua Kimmich, Kingsley Coman et Robert Lewandowski ont été nommés dans l’équipe de la semaine de Bundesliga de Bild :

L’attaquant du RB Leipzig Christopher Nkunku réfléchit à un retour au PSG :

Christopher Nkunku est le meilleur joueur du RB Leipzig cette année. Dans l’équipe en difficulté de l’entraîneur Jesse Marsch, le Français fait partie des points positifs et a déjà marqué 14 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues. Les belles performances de Nkunku face aux adversaires du groupe Manchester City et surtout face à son ex-club le Paris St. Germain suscitent les convoitises des plus grands clubs. Interrogé sur un éventuel retour au PSG, Nkunku a déclaré sur le diffuseur français Téléfoot : « Le PSG m’a façonné, j’aime beaucoup le club. Est-ce que je reviendrai au PSG un jour ? Pourquoi pas? » AUSSI INTÉRESSANT Nkunku est passé de la capitale française au RB Leipzig en Bundesliga pour 13 millions d’euros en 2019. Entre-temps, il a multiplié sa valeur marchande en tant que l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Son contrat expirera à l’été 2024. « Cette fois au PSG m’a fait grandir. Il n’y a rien à regretter. Cela m’a donné beaucoup d’expérience et j’en suis fier », a ajouté le joueur offensif.

Voici ce que nous avons en attente :

Un regard sur le risque qui vient d’être du mauvais côté d’une éruption dévastatrice. Les dernières nouvelles sur ce qui pourrait arriver avec Karim Adeyemi du Red Bull Salzbourg, ainsi que le tandem Bayern Munich de Niklas Süle et Kingsley Coman. Oui, je regarde Squid Game et non, je n’ai pas encore vu le nouvel épisode de Curb Your Enthusiasm. Êtes-vous dans le jeu sportif? Je ne peux pas entrer dans la nouvelle version scolaire et vous ne voudrez pas manquer une vieille histoire de guerre sur le jeu, couvrant le hockey sur glace au lycée et à quel point les choses peuvent mal tourner lorsque votre photo est dans le journal.