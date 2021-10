Daily Schmankerl: Le Bayern Munich planifie son avenir avec Alexander Nübel – pour l’instant; Kylian Mbappe du PSG et Matthijs de Ligt de la Juventus au FC Barcelone ?; Le Borussia Dortmund en colère contre Thomas Tuchel de Chelsea; et plus!

Le Bayern Munich a signé Alexander Nübel avec l’idée qu’il remplacerait Manuel Neuer dans un avenir proche.

Pour tous ceux qui ont vu l’affichage de classe mondiale de Neuer contre Benfica, cependant, il semble exagéré de penser que Neuer sera «fini» de si tôt. Cela présente évidemment un dilemme pour les Bavarois, qui semblent hésiter sur un engagement ferme envers l’un ou l’autre des joueurs :

Le Bayern a déclaré aux représentants d’Alexander Nübel que le club prévoyait toujours avec lui de devenir un jour numéro un à Munich. Hasan Salihamidžić, qui était responsable de la signature, entretient de bonnes relations avec l’agent de Nübel et lui parle régulièrement.

Le prêt de Nübel avec l’AS Monaco se termine en 2023, mais Neuer ne semble pas vouloir céder le poste au point. La bonne partie pour le Bayern Munich est que Nübel était un transfert gratuit de Schalke 04, donc ce n’est pas comme s’ils se sentiraient nécessairement un gros coup dans le portefeuille s’ils devaient décharger Nübel.

Le Borussia Dortmund n’est pas ravi de son ancien entraîneur et actuel patron du Chelsea FC Thomas Tuchel au sujet des commentaires qu’il a faits concernant l’attaquant vedette Erling Haaland :

Chelsea fait partie des clubs à avoir manifesté un intérêt pour le jeune attaquant norvégien mais Dortmund a montré sa détermination à garder Haaland pour le moment au moins. Le patron des Blues Tuchel a indiqué cette semaine que Chelsea était intéressé par la signature de Haaland et pourrait faire un pas pour lui à un moment donné à l’avenir. Les médias allemands l’ont cité comme disant : « Nous avons parlé d’Erling Haaland à plusieurs reprises, y compris pendant la fenêtre de transfert. Mais ensuite, cela semblait absolument irréaliste et pas du tout réalisable. Nous parlons de lui régulièrement, bien sûr, car c’est un joueur fantastique et clairement la figure déterminante à Dortmund, qui est un grand rival pour nous en Ligue des champions. Je ne pense pas que nous ayons encore été vraiment sérieux à ce sujet, mais voyons ce qui se passera dans les prochaines semaines. » Le Daily Mirror a par la suite repris le journal allemand Bild rapportant que Dortmund était mécontent des commentaires de Tuchel sur leur joueur vedette.

Une autre semaine est dans les livres et le Bayern Munich l’a rendu excitant comme toujours.

Les Bavarois ont écrasé à la fois le Bayer Leverkusen (Bundesliga) et Benfica (Ligue des champions), ont perdu Alphonso Davies sur une blessure mineure, ont vu Leon Goretzka tomber malade et ont découvert que Julian Nagelsmann avait été testé positif pour COVID-19. Alors, oui, certaines choses ont définitivement baissé.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un récapitulatif rapide des matchs de Leverkusen et Benfica – et ce que tout cela signifie. Les rumeurs de transfert liant Antonio Rüdiger du Chelsea FC et Dusan Vlahovic de la Fiorentina au Bayern Munich. Un regard sur l’avenir de Robert Lewandowski. Un aperçu rapide de la liste des matchs à venir auxquels le Bayern Munich sera confronté – potentiellement sans Julian Nagelsmann.

Le FC Barcelone pourrait-il préparer une manœuvre sournoise pour la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ? Ce serait quelque chose si le Barça se faufilait et empêchait le Real Madrid de faire atterrir le Français:

Les problèmes financiers du FC Barcelone sont bien connus. Cela rentre bien dans l’image que Kylian Mbappé sera disponible pour un transfert gratuit cet été. Jusqu’à présent, il semblait presque acquis que la star du PSG atterrirait au Real Madrid, mais comme le rapporte l’as espagnol, le Barça s’implique désormais également. Le journal se réfère à des sources de l’environnement du club et écrit que les Catalans ont un atout dans leur manche. Selon cela, le Barça est financièrement en mesure de payer à Mbappé un bonus nettement plus élevé pour sa signature. Reste maintenant à préciser comment on pourrait proposer un salaire similaire à celui de la famille royale.

Selon les rumeurs, Matthijs de Ligt, cible unique du transfert du Bayern Munich, voudrait quitter la Juventus et maintenant ces chuchotements deviennent de plus en plus forts :

Matthijs de Ligt n’est pas disposé à continuer dans la situation dans laquelle il se trouve actuellement à la Juventus de Turin car il a perdu la confiance de Massimiliano Allegrí et il est courant de le voir sur le banc match après match. Son agent controversé, Mino Raiola, cherche déjà des solutions à ce problème et le premier qu’il a trouvé et celui que le Néerlandais aime le plus est sans aucun doute celui d’arriver au FC Barcelone, un club qui le voulait déjà il y a deux saisons. quand il a finalement décidé d’aller à Turin. Selon le journal Sport, le footballeur néerlandais est prêt à changer de décor lors des prochains marchés des transferts, cependant, son départ de l’équipe Bianconero est très compliqué puisqu’il dispose d’une clause de résiliation de 150 millions d’euros. De Ligt veut partir et Mino Raiola le déplace parmi les grands clubs d’Europe et l’un d’eux est Barcelone, un club qu’il était sur le point de rejoindre il y a deux saisons, mais le problème est que le club catalan est trop épuisé économiquement pour pouvoir signer ce footballeur. La situation du Barça n’est pas bonne du tout, mais Mino Raiola pense qu’il pourrait réussir à baisser considérablement son prix car la Juve a également des problèmes financiers et De Ligt est le mieux payé de l’équipe.

Le Barça aurait du sens pour De Ligt sur la base de l’amitié du Néerlandais avec le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong. Rétrospectivement, la carrière de De Ligt aurait sans aucun doute été meilleure s’il avait signé avec le Bayern Munich.

C’est un peu dépassé à cause de l’actualité des blessures, mais nous avons fait un aperçu du podcast sur ce match. Voici nos points de discussion :

Comment le joueur du Bayern, Chris Richards, impressionnera les patrons du club dans ce match. Considérations tactiques pour la formation avec Julian Nagelsmann qui devrait rater le match. À quoi pourrait ressembler le XI, de la défense vers l’avant. Pourquoi il est grand temps pour l’entraîneur de lancer Jamal Musiala et de laisser Leroy Sane se reposer. Quelques réflexions finales sur ce que nous voulons voir du jeu.