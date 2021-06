Daily Schmankerl: le Bayern Munich poursuit Callum Hudson-Odoi de Chelsea, mais pas Saul de l’Atletico Madrid; Jérôme Boateng au Latium ? ; Manuel Neuer s’envole ; Florian Wirtz est stellaire ; et plus!

Ah… quelle saison estivale des transferts serait complète sans le directeur sportif du Bayern Munich Hasan “Brazzo” Salihamidzic pourchassant un ailier de la Premier League :

Actuellement en accord avec les géants de Stamford Bridge jusqu’en juin 2024, Hudson-Odoi a récemment été interrogé par le Borussia Dortmund également, et pourrait cependant finir par rester dans les rangs des champions en titre de la Ligue des champions. D’une valeur de 35 millions d’euros, selon Transfermarkt.de, le jeune joueur a fait ses débuts en Premier League il y a trois ans et demi, alors qu’il avait à peine 17 ans, et a jusqu’à présent récolté 98 sélections officielles en équipe première, marquant 13 buts. .

Je vais faire une passe difficile. Je ne sais pas comment sa situation s’améliore – en ce qui concerne le temps de jeu et les opportunités – au Bayern Munich.

Le journaliste en chef de Sport Bild, Christian Falk, n’avait aucune de ces rumeurs liant Saul au Bayern Munich – en particulier avec une somme scandaleuse de 80 millions d’euros attachée à cette décision :

Nous avons déjà vu ces liens en mars et cela semble encore moins probable maintenant qu’à l’époque – alors que c’était déjà très improbable.

La Lazio semble avoir ciblé l’arrière central sortant du Bayern Munich Jerome Boateng. Boateng aurait beaucoup de sens en Italie – si la Lazio peut se le permettre :

Le directeur sportif de la Lazio, Igli Tare, souhaite toujours recruter les agents libres Jerome Boateng et Nikola Maksimovic cet été. Comme l’a rapporté le diffuseur italien Sky Sports Italia (via LazioNews24) plus tôt dans la journée, les Biancocelesti cherchent à renforcer leur défense cet été, les départs de Wesley Hoedt et Mateo Musacchio libérant de l’espace dans l’équipe.

Tare a identifié les agents libres Boateng et Maksimovic comme les meilleures options; Les contrats des deux joueurs expireront respectivement avec le Bayern Munich et Napoli à la fin de ce mois et constitueraient de solides renforts à faible coût, permettant au club d’investir davantage dans d’autres domaines de l’équipe.