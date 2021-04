Daily Schmankerl: le Bayern Munich poursuivra Jürgen Klopp si Hansi Flick part ?; Thomas Müller appelle Arjen Robben à revenir pour le PSG; Aucune offre du Borussia Dortmund pour Jerome Boateng; Le dernier sur Erling Haaland; et plus!

Si Hansi Flick et le Bayern Munich se séparent cette saison, un point de vente publie un rapport «exclusif» indiquant que les Bavarois iront dur après Jürgen Klopp de Liverpool:

Exclusif – Le Bayern Munich est prêt à voir à quel point Jurgen Klopp est engagé à Liverpool cet été – s’il doit remplacer l’actuel patron Hansi Flick. Le Bayern n’a aucune envie de se séparer de Flick, mais des sources ont révélé à 90min qu’il y avait un sentiment qu’il pourrait quitter l’Allianz Arena cet été pour prendre le relais du sortant Joachim Low à la tête de l’équipe nationale allemande.

Avec l’incertitude croissante, le Bayern envisage ses options pour remplacer Flick, et Klopp a été identifié comme la cible de rêve par de nombreux membres du club. En conséquence, le Bayern est prêt à tester la détermination de Klopp en lui offrant la chance de prendre le contrôle du plus grand club d’Allemagne cet été, certains dans la salle de conférence ayant le sentiment qu’il pourrait être de plus en plus frustré à Liverpool.

Klopp n’a pas été impressionné par le recrutement des Reds cette saison. Il voulait Timo Werner l’été dernier, mais les propriétaires de Fenway Sports Group lui ont dit d’attendre 12 mois et ont finalement perdu sa signature à Chelsea, et son plaidoyer pour un nouveau défenseur central avant les blessures de Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip également. tomba dans l’oreille d’un sourd.

Le Bayern a l’impression d’avoir une meilleure chance que la plupart de convaincre Klopp de quitter Liverpool, et bien qu’ils reconnaissent à quel point cela pourrait être difficile, les officiels du club sont prêts à essayer avant de passer au plan B.