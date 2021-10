Daily Schmankerl : le Bayern Munich quitte la poursuite de Florian Neuhaus ? Bayern, Juventus, Real Madrid lorgnent le jeune AS Monaco; Erik ten Hag à la tête du FC Barcelone ; Le Barça va poursuivre Raheem Sterling de Manchester City ?; et plus!

Le Bayern Munich est étroitement lié au milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach et à l’international allemand Florian Neuhaus depuis environ un an maintenant, mais comme la progression de carrière de Neuhaus a ralenti, l’intérêt des Bavarois a peut-être diminué :

Florian Neuhaus n’est actuellement qu’une réserve au Borussia Mönchengladbach. Manu Kone a devancé l’international. Est-ce la raison pour laquelle le transfert de Neuhaus est loin ? Le journaliste de Sky, Marc Behrenbeck, a déclaré dans Transfer Update – die Show : « Il a une clause de sortie pour 40 millions. Et pour le moment, la route est très loin. Le plan est d’abord de reprendre pied. Parce qu’il est arrivé dans la première vraie crise. Neuhaus n’a tiré que deux tirs au but toute la saison. Behrenbeck a ajouté: « Le Bayern Munich est complètement froid et aussi tous les grands clubs. » Un autre sujet chez les Foals est le futur Denis Zakaria, dont le contrat expire en juin 2022. L’expert de Sky Transfer Max Bielefeld à ce sujet : « Il a rejeté Naples, également l’AS Rome, qui est désormais également toujours intéressée. Puis il a changé de conseiller. Le fait est que l’AS Roma s’intéresse toujours à lui, on peut le confirmer. Le FC Barcelone fait de beaux yeux. Ils recherchent un physique de six hommes.

Il est difficile de voir où Neuhaus s’intégrerait dans l’alignement du Bayern Munich la saison prochaine. Avec Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer, Thomas Müller et Jamal Musiala, tous formant assurément la base des trois postes de milieu de terrain de départ de l’équipe la saison prochaine, Neuhaus semblerait exagéré à ce poste.

On dirait que le Bayern Munich, la Juventus et le Real Madrid ressemblent tous au même jeune – le milieu de terrain de l’AS Monaco Aurélien Tchouameni :

Aurélien Tchouameni est une cible de la Juventus, mais plusieurs clubs européens veulent aussi le signer et ils veilleront à ce qu’il n’aille pas à Turin. Le dernier à être lié à un déménagement pour lui est le Bayern Munich, les Allemands cherchant un remplaçant pour Corentin Tolisso. Tolisso a déjà été une cible de la Juve et Calciomercato dit que le Bayern considère Tchouameni comme son héritier. Ils ne renouvelleront pas l’accord du vainqueur de la Coupe du monde qui a été un joueur sujet aux blessures pendant une grande partie de son séjour en Bavière et ils déménageraient plutôt pour Tchouameni. La Juve considérera cette compétition de leur part comme une menace sérieuse pour le débarquement du milieu de terrain de l’AS Monaco. Le Bayern reste le club dominant en Allemagne et a remporté la Ligue des champions en 2020. Ils ont également un jeune manager à Julian Nagelsmann et il pourrait convaincre le joueur de 21 ans de déménager à Munich au lieu de Turin. La Juve fera tout son possible pour le signer, mais il n’est pas leur seule cible au milieu de terrain pour le moment. . S’ils manquent sa signature, ils pourraient faire plus d’efforts pour ramener Paul Pogba à Turin. Cependant, Tchouameni est beaucoup plus jeune et il offrirait plus d’années de football actif aux Bianconeri.

Sport1 rapporte également que le Real Madrid est dans le mix pour Tchouameni :

Le Real Madrid est prêt à encaisser beaucoup d’argent dans les prochaines fenêtres de transfert. Outre Kylian Mbappé, son collègue de l’équipe de France Aurélien Tchouameni devrait désormais également être dans le viseur de la famille royale. Le milieu de terrain de l’AS Monaco, 21 ans, serait très populaire auprès des officiels du Real Madrid, selon un rapport de Marca. Tchouameni a un contrat avec le Monégasque jusqu’en 2024. Monaco a payé 18 millions d’euros d’indemnité de transfert aux Girondins Bordeaux pour le milieu de terrain l’année dernière. Selon Transfermarkt, Tchuaméni a une valeur marchande de 35 millions d’euros. Au niveau de son jeu, l’international français rappelle beaucoup son compatriote Paul Pogba de Manchester United. En raison de l’échec de Ngolo Kanté, Aurélien Tchouameni s’est également imposé de plus en plus en équipe nationale et a récemment disputé les 90 minutes complètes du triomphe en finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne. La cible principale des Blancos reste cependant Mbappé, avec qui ils pourront négocier un contrat à partir de l’hiver prochain.

L’Allemagne s’en est plutôt bien sortie jusqu’à présent et continue sur sa lancée de sa victoire contre la Roumanie dans le match contre la Macédoine du Nord. L’entraîneur Hansi Flick aura sans aucun doute plusieurs maux de tête en matière de sélection, et la défense serait un domaine qu’il voudrait bien maîtriser. Pendant ce temps, Dayot Upamecano et Benjamin Pavard n’ont pas vraiment passé un bon moment avec la France et le Bayern Munich. Seront-ils capables de renverser la vapeur et de commencer à performer régulièrement au plus haut niveau ? Ça reste à voir.

Lorsque le Bayern et la Bundesliga sont impliqués, il y a toujours tellement de choses à dire, c’est pourquoi dans ce module, nous examinerons également les formes d’autres clubs BuLi. Nous ne vous parlerons évidemment pas de tout ici, car nous aimerions que vous écoutiez et entendiez par vous-même ! Mais voici un résumé de ce que nous avons couvert dans le module :

Parler de la forme de Leverkusen et Fribourg en Bundesliga. la situation de l’Allemagne en matière de défense ; La situation du Bayern en défense. Le manque de rotation de Nagelsmann. Pourquoi Timo Werner ne devrait pas partir pour l’Allemagne. Transferts gratuits et pourquoi le Bayern devrait arrêter de le faire. Newcastle et la prise de contrôle de Sheikh… L’EPL est le nouveau champ de bataille de l’État du pouvoir — amirite ? Se faufiler dans quelques plaisanteries d’Arsenal à la fin.

Avec Ronald Koeman fermement sur la sellette au FC Barcelone, Erik ten Hag de l’Ajax pourrait être son remplaçant :

Des informations en Espagne suggèrent qu’un autre Néerlandais – le patron de l’Ajax Erik Ten Hag – est l’option préférée pour prendre la direction de Barcelone si Joan Laporta décide de quitter Ronald Koeman. Le Néerlandais est sous pression au Camp Nou après le lent début de saison du Barça. L’avenir de Ronald Koeman, selon Luis Rojo de Marca, dépend des résultats de trois matchs à venir ce mois-ci. Après un début de saison terrible sur tous les fronts, le manager a fait l’objet de nombreuses critiques. Bien que son début de championnat ait été lent, c’est son mauvais début de campagne en Ligue des champions qui a fait parler de sa démission. Le pire début de tournoi de Barcelone en 20 ans est survenu après des défaites consécutives de trois buts contre le Bayern Munich et Benfica. L’équipe est actuellement classée en bas de son groupe. Les trois matches importants sont la rencontre de championnat contre Valence, le match de l’UCL contre le Dynamo Kiev lors de la troisième journée et El Clasico. Les trois matchs devraient avoir lieu dans une semaine et devraient être des compétitions difficiles.

Le FC Barcelone poursuivra la star de Manchester City Raheem Sterling si Ousmane Dembele :

Que le FC Barcelone puisse bien imaginer signer Raheem Sterling n’est pas tout à fait nouveau. Mais les problèmes financiers des Catalans non plus. Par conséquent, le transfert d’un joueur aussi vedette que Sterling représente un grand défi pour le Barça. Le journal espagnol Sport rapporte désormais qu’un intérêt concret pour le joueur offensif dépend du séjour d’Ousmane Dembélé au Camp Nou. Si le Français, devenu une étoile filante au Borussia Dortmund, décidait de ne pas prolonger au Barça, alors les Catalans approcheraient Sterling et son club Manchester City. Le contrat de Dembélé expire à l’été 2022. Il a raté le début de saison en raison d’une blessure.

Même avec le Borussia Mönchengladbach préparant une offre pour prolonger le contrat de Denis Zakaria, le FC Barcelone se cache :

Barcelone pourrait remplacer Denis Zakaria s’il ne peut pas signer Paul Pogba ou Franck Kessie, a déclaré Mundo Deportivo. Le club catalan fait face à une grande concurrence pour les cibles Pogba et Kessie et pourrait voir l’une ou l’autre cible se déplacer vers l’un de leurs concurrents. Mais la star du Borussia Mönchengladbach s’est imposée comme une alternative et sera également disponible en transfert gratuit à la fin de la saison. Son contrat avec le club allemand expirant, le milieu de terrain suisse changera probablement d’air dès janvier, avec la Roma qui après les intérêts estivaux est prête à enfiler le coup dans la prochaine fenêtre du marché des transferts. Il n’est pas Xhaka mais, pour Mourinho, Zakaria convient à son 4-2-3-1. Et avec un contrat expirant au bout de quelques mois, il sera plus facile de l’arracher à ‘Gladbach pour un montant avantageux : valorisé l’été dernier à 20 M€, en janvier la promotion 96 pourra quitter le club de Bundesliga pour moins de la moitié.

S’il devait y avoir un baromètre pour mesurer si l’Allemagne de Hansi Flick est effectivement meilleure que l’Allemagne de Joachim Löw, ce serait celui-ci. Sous leur ancien manager, l’Allemagne avait perdu contre la Macédoine du Nord (bien qu’une Macédoine du Nord avec Goran Pandev) ; cette défaite était la première de l’Allemagne depuis environ deux décennies lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. L’opposition était la même aujourd’hui et tant que la Roumanie était capable de battre l’Arménie, l’enjeu pour l’Allemagne était la qualification à la Coupe du monde pour le Qatar 2022.

Hansi Flick a apporté quelques changements notables. Comme Antonio Rüdiger était absent en raison d’une blessure, il a inséré Thilo Kehrer au cœur de la défense à côté de Niklas Süle, a joué David Raum dans la fente arrière gauche et a remplacé Jonas Hofmann par Lukas Klostermann pour la fente arrière droite. Il a également laissé de côté Leroy Sané au profit de Kai Havertz pour celui-ci.