Daily Schmankerl : le Bayern Munich ratera Pedri du FC Barcelone ; Erling Haaland ne rejoindra pas le groupe qui pourrait se diriger vers Newcastle United, mais pourrait se rendre à Manchester City ; L’Inter Milan lorgne Luka Jovic ; et plus!

Ce n’est un secret pour personne que le Bayern Munich est un grand fan du prodige du FC Barcelone, mais hélas, les Bavarois devront débourser 1 milliard d’euros (LOL) s’il veut le débarquer avant la fin de son nouveau contrat en 2026.

Bien qu’il n’y ait pas eu d’annonce formelle d’une extension, Fabrizio Romano tweete tellement à ce sujet… ça se passe :

Mercredi, nous avons appris que Ralf Rangnick, Niklas Süle du Bayern Munich, Timo Werner du Chelsea FC et Philippe Coutinho du FC Barcelone pourraient tous se rendre à Newcastle United. Un joueur qui ne rejoindra pas ce groupe potentiel est Erling Haaland du Borussia Dortmund :

Luka Jovic semble presque certainement quitter le Real Madrid après cette saison et l’Inter Milan pourrait être une destination :

L’ancien de Francfort Luka Jovic pourrait bientôt servir dans un nouveau club. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan, champion d’Italie, veut se renforcer l’hiver prochain avec le joueur de 23 ans dans la tempête. Jovic a toujours un contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2025. Avec les Madrilènes, cependant, il n’a pas encore pu capitaliser sur ses performances à l’Eintracht Francfort. En 38 matchs pour le ballet blanc, le Serbe n’a inscrit que deux buts. Un changement de décor pourrait valoir la peine pour Jovic. A l’Inter, cependant, il ne deviendrait pas forcément un habitué tout de suite. Avec le jeune Lautaro Martínez et l’ex-Wolfsburg Edin Dzeko, qui a marqué six buts en sept matchs cette saison, Jovic a une concurrence bien connue. Mais avant qu’un changement puisse être apporté, selon le rapport, Milan veut d’abord retirer l’attaquant Alexis Sánchez de la masse salariale.

Manuel Neuer emménagerait dans l’ancien appartement de luxe de Carlo Ancelotti :

Manuel Neuer a apparemment une nouvelle maison ! Comme le rapporte Bild, la gardienne et petite amie du FC Bayern Anika Bissel a emménagé dans un appartement de luxe (157 mètres carrés) dans le quartier Lehel de Munich – juste à côté du jardin anglais. Selon Bild, l’ancien entraîneur du Bayern Carlo Ancelotti a vécu dans cette maison, qui contient 23 condominiums, jusqu’en décembre 2017. L’Italien avait formé Munich entre juillet 2016 et septembre 2017. Le journal rapporte également que l’ancienne villa urbaine de Neuer à Bogenhausen sera désormais reprise par son ami et entraîneur des gardiens du Bayern Toni Tapolovic. Neuer, à son tour, gardera probablement sa villa sur Tegernsee.

Manchester City est l’un des clubs qui a une chance réaliste de faire atterrir la star du Borussia Dortmund Erling Haaland. L’équipe de Pep Guardiola pourrait-elle obtenir l’aide d’un sponsor de premier plan – Puma ? Eh bien, peut-être :

Manchester City, selon le Star, est l’une des équipes en lice pour acquérir Haaland, les vainqueurs de la Premier League espérant qu’un contrat de chaussures lucratif leur donnera un avantage dans la poursuite. Puma, les fabricants de kits de City, tentent d’éloigner l’attaquant mortel des sponsors actuels Nike avec un accord de quatre ans d’une valeur de 50 millions de livres sterling. Puma a signé un contrat de kit de dix ans et 650 millions de livres sterling avec le club en 2019, espérant que leurs «liens commerciaux étroits» leur donneront un avantage dans la course pour Haaland s’il décide de conclure son propre accord avec la société. L’équipe de Pep Guardiola semble être à la recherche d’un nouvel avant-centre après avoir perdu contre Harry Kane et Cristiano Ronaldo dans la fenêtre de transfert d’été, ainsi qu’avoir vu un héros de longue date du club, Sergio Aguero, partir pour Barcelone à la fin de la saison. Après avoir rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en janvier 2020, le jeune Norvégien est sans aucun doute la perspective la plus recherchée dans le football mondial à l’heure actuelle, après avoir eu une expérience productive des 18 derniers mois environ en Allemagne.

Harry Kane de Tottenham Hotspur étant une cible de longue date pour City, il semblerait que Guardiola devrait choisir entre les deux attaquants si les deux sont effectivement disponibles l’été prochain.

L’Allemagne s’en est plutôt bien sortie jusqu’à présent et continue sur sa lancée de sa victoire contre la Roumanie dans le match contre la Macédoine du Nord. L’entraîneur Hansi Flick aura sans aucun doute plusieurs maux de tête en matière de sélection, et la défense serait un domaine qu’il voudrait bien maîtriser. Pendant ce temps, Dayot Upamecano et Benjamin Pavard n’ont pas vraiment passé un bon moment avec la France et le Bayern Munich. Seront-ils capables de renverser la vapeur et de commencer à performer régulièrement au plus haut niveau ? Ça reste à voir.

Lorsque le Bayern et la Bundesliga sont impliqués, il y a toujours tellement de choses à dire, c’est pourquoi dans ce module, nous examinerons également les formes d’autres clubs BuLi. Nous ne vous parlerons évidemment pas de tout ici, car nous aimerions que vous écoutiez et entendiez par vous-même ! Mais voici un résumé de ce que nous avons couvert dans le module :

Parler de la forme de Leverkusen et Fribourg en Bundesliga. la situation de l’Allemagne en matière de défense ; La situation du Bayern en défense. Le manque de rotation de Nagelsmann. Pourquoi Timo Werner ne devrait pas partir pour l’Allemagne. Transferts gratuits et pourquoi le Bayern devrait arrêter de le faire. Newcastle et la prise de contrôle de Sheikh… L’EPL est le nouveau champ de bataille de l’État du pouvoir — l’amirite ? Se faufiler dans quelques plaisanteries d’Arsenal à la fin.