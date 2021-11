Daily Schmankerl : le Bayern Munich s’apprête à faire une grosse offre à Antonio Rudiger de Chelsea ? Le FC Barcelone a décidé de vendre Frenkie de Jong – le Bayern sera-t-il impliqué ?; Liverpool veut Dani Olmo ; et plus!

Le Chelsea FC n’a pas été en mesure de progresser dans les négociations avec Antonio Rüdiger et le Bayern Munich pourrait être prêt à renverser l’international allemand avec une grosse offre.

Les Bavarois sont – prétendument – ​​prêts à payer à Rüdiger 12 millions d’euros par an. Cela doublerait le salaire actuel de Rüdiger. Selon Bild, Chelsea est prêt à aller jusqu’à 8,5 millions d’euros avec son offre, mais le défenseur – apparemment – ​​pense que ce montant est une « gifle au visage ».

Malgré cette « insulte », Rüdiger veut rester à Londres, du moins pour le moment.

Le FC Barcelone aurait pris la décision de vendre Frenkie de Jong. Avec les récentes rumeurs selon lesquelles le Bayern Munich devait rencontrer le Barça au sujet de De Jong, les choses deviennent intéressantes :

Le nouveau patron de Barcelone, Xavi, a déjà pris sa première décision majeure de son mandat, car il aurait inscrit Frenkie De Jong sur la liste des transferts. Selon le point de vente espagnol El Chiringuito, De Jong pourrait être en train de quitter la Catalogne. Si Xavi veut lever des fonds pour faire venir ses cibles, les joueurs devront être déplacés vers le billot. Les Blaugrana seraient intéressés par la star de Manchester City Raheem Sterling et Karim Adeyemi du RB Leipzig.

De toute évidence, le Daily Star voulait dire Red Bull Salzburg là-bas, mais vous comprenez le point. La justification de Xavi pour vendre De Jong est qu’il a confiance en certains des jeunes milieux de terrain du club, dont Pedri et Gavi.

Vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu Robert Lewandowski ressembler à ça ?

L’Inter Milan chercherait à faire venir l’Atalanta et la star allemande Robin Gosens :

Comme l’a rapporté le prestigieux média italien Calciomercato, l’Inter Milan est intéressé par la signature de Robin Gosens sur le prochain marché des transferts d’été avec l’intention de le remplacer par Ivan Perisic lorsqu’il mettra fin à son contrat à l’été 2022 Une option pour continuer à croître à le niveau du projet. L’attaquant croate met fin à son contrat à la fin de la saison et tout semble indiquer qu’il ne renouvellera pas son lien avec le club, donc tout semble indiquer qu’il va quitter le club et laisser un espace difficile à couvrir car il a été une pièce importante en rotation. Robin Gosens est devenu la principale option pour l’approvisionner en été, même si cela semble une opération très compliquée.

Le Borussia Dortmund pourrait envisager de faire venir Denis Zakaria de Gladbach et pourrait laisser Axel Witsel :

Mais le vétéran était rarement vraiment convaincant et quand tout le monde est à bord, Mahmoud Dahoud et Emre Can semblent avoir le nez en avant dans la position préférée de Witsel au milieu de terrain défensif central avec l’entraîneur Marco Rose. Le contrat de Witsel arrive à expiration et il n’est donc pas surprenant que le Belge soit actuellement intensément préoccupé par son avenir. Selon les informations de Sky, le joueur de 32 ans peut imaginer quitter Dortmund en hiver. La Juventus s’intéresse au stratège et il y a déjà eu des premières discussions. Cependant, il n’est pas clair si BVB renoncerait à Witsel, un gros salarié, et, dans l’affirmative, si BVB insiste toujours pour un transfert ou serait satisfait si l’on n’avait plus à payer le salaire du Belge. À l’été au plus tard, il y a beaucoup à dire pour une séparation, car le deuxième du tableau s’intéresse beaucoup à Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach, selon les informations de Sky. Rose connaît très bien le jeune homme de 24 ans depuis l’époque ordinaire de Gladbach et aimerait retravailler avec le Suisse, dont le contrat – tout comme celui de Witsel – n’est valable que jusqu’à l’été.

La relation de Zakaria avec Marco Rose pourrait absolument entrer en jeu ici.

Avec le Bayern Munich en pause cette semaine, vous vous attendriez à ce qu’il y ait très peu de sujets à discuter pour un podcast de fans du Bayern, mais vous vous trompez ! Il s’avère que ce club n’est jamais vraiment exempt de controverse, et nous, ici à BPW, sommes obligés d’en discuter.

Dans cet épisode, Samrin et Ineednoname discutent :

Comment le Bayern Munich devrait gérer son quintette de joueurs non vaccinés, dont Joshua Kimmich. Les conséquences de permettre aux joueurs de l’équipe de rester sans vaccin, notamment en ce qui concerne l’isolement obligatoire et la Ligue des champions. Si Hansi Flick devait continuer à appeler des joueurs non vaccinés pour l’Allemagne. Pourquoi le Bayern a autant de stars non vaccinées est une terrible RP. La dynamique de l’équipe entourant la décision du vaccin, et pourquoi il n’est pas vraiment facile pour Nagelsmann ou les patrons du Bayern de convaincre Kimmich and co. se faire vacciner. Passons à l’Allemagne : quelles sont les chances de Flick à la Coupe du monde ? Sujets de préoccupation avant Qatar 2022. Jonas Hofmann est-il la réponse à l’arrière droit pour l’Allemagne ? Dernier sujet – Kingsley Coman jouant à l’aile droite pour la France, et ce que cela pourrait signifier pour le Bayern. Le débat Pavard vs Coman, lancé par vous savez qui. Envelopper la cosse avec quelques divagations.

Le FC Barcelone pourrait avoir de la concurrence dans sa quête pour faire venir Dani Olmo du RB Leipzig. Liverpool serait intéressé par l’attaquant :

Dani Olmo est sur la liste des cibles de transfert de Barcelone depuis l’été. Le milieu de terrain offensif était un ancien stagiaire de La Masia qui a quitté les géants catalans à un jeune âge en 2014 et est depuis devenu un nom connu grâce à des périodes réussies au Dinamo Zagreb et au RB Leipzig. Lors de l’UEFA Euro 2020 et des Jeux olympiques de Tokyo, le joueur de 23 ans était l’une des stars les plus brillantes d’Espagne. Après cela, il a été étroitement lié à un déménagement à Barcelone à la fin de l’été, le club ayant même eu des pourparlers avec le RB Leipzig au sujet d’un éventuel transfert. Cependant, rien de tout cela n’a abouti à quelque chose de significatif. Selon El Nacional, Liverpool pourrait profiter de cette situation en recrutant l’ex-attaquant de 23 ans du Dinamo Zagreb dans le mercato hivernal. Selon le rapport, Jurgen Klopp et son équipe cherchent à renforcer leur unité d’attaque dans la seconde moitié de la saison et seraient prêts à remettre à Olmo un contrat » irrésistible » pour l’éloigner de la Red Bull Arena.