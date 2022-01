Daily Schmankerl : le Bayern Munich va jouer un rôle pour le milieu de terrain français ? Le Borussia Dortmund lorgne sur Sasa Kalajdzic ; Le Paris Saint-Germain prévoit un montage financier massif pour Erling Haaland ; et plus!

La quête du Bayern Munich pour la profondeur du milieu de terrain semble pouvoir inclure une enquête sur l’AS Nancy pour le milieu de terrain Warren Bondo :

Warren Bondo de l’AS Nancy reste un sujet au FC Bayern Munich. FT peut confirmer des informations vagues sur l’intérêt de Munich il y a quelques semaines. Et comme France France l’a appris, le milieu de terrain de 18 ans est toujours au centre du record du champion d’Allemagne.

Il est clair que le Bayern Munich cherchera à renforcer le tableau de profondeur du milieu de terrain… mais les Bavarois chercheront-ils à acheter cette aide ou à promouvoir certains jeunes joueurs du campus ?

Le Borussia Dortmund a ajouté le jeune du VfB Stuttgart Sasa Kalajdzic à la liste des remplaçants possibles d’Erling Haaland :

Jouant avec compétence au football de Bundesliga depuis 2019/20, Stuttgart et l’éminent attaquant de l’équipe nationale autrichienne Sasa Kalajdzic, selon Marca, deviennent de plus en plus une cible majeure pour le Borussia Dortmund. Prévoyant de remettre Erling Haaland sur un coup à 3 chiffres une fois la saison en cours terminée, le joueur de 24 ans est l’un des membres de la liste de première ligne de Dortmund, aux côtés de Darwin Nuñez (Benfica), Dusan Vlahovic (Fiorentina) et Karim Adeyemi (Red Bull Salzbourg) .

Kalajdzic a été aux prises avec COVID-19 et une blessure à l’épaule cette saison, mais son potentiel est toujours grand. L’Autrichien serait certainement une option intéressante pour succéder à Erling Haaland.

Le journaliste de Bundesliga Archie Rhind-Tutt a capturé ce joyau :

À ce stade, on a l’impression que le Bayern Munich combat la peste noire, Godzilla et Thanos à la fois, mais tel est 2022.

Même avec tout cela, les Bavarois ont un match passionnant contre Gladbach et bien d’autres choses à dire. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un rapide coup d’œil sur pourquoi Bayern Munich contre Gladbach est excitant (Spoiler : ça ne l’était pas !) Pourquoi Julian Nagelsmann devrait entrer dans les vestiaires avant le match, retourner une table et dire à son équipe : « Nous le ferons en direct ! » Les dernières nouvelles sur la saga des transferts de Kingsley Coman et pourquoi il pourrait prendre le contrôle de la situation. Pourquoi le Bayern (espérons-le) ne fera pas une course à Ousmane Dembele ou Raphinha cet été.

Après de nombreuses spéculations, Krzysztof Piatek revient en Serie A :

Piatek ne s’est jamais vraiment installé ou n’a semblé à l’aise avec Hertha Berlin. En surface, il semblait que Hertha Berlin serait un bon point d’atterrissage, mais à l’arrivée de Piatek, le club a heurté les patins et a été un peu en désordre. Le jeu incohérent de Piatek et ses efforts parfois incohérents n’ont pas non plus aidé les choses.

Le Paris Saint-Germain pourrait préparer ensemble une offre incroyable de 300 millions d’euros pour Erling Haaland :

Erling Haaland est l’une des personnalités les plus en vue sur le marché des transferts en ce moment. Selon le français L’Équipe, le Paris Saint-Germain prépare actuellement un paquet de 300 millions d’euros pour le Norvégien. Selon le rapport, les Parisiens sont prêts à offrir à Haaland un fier salaire de 30 millions d’euros par an. En plus du salaire princier, il y a aussi les frais de transfert et une somme d’argent impressionnante pour son conseiller Mino Raiola et le père de Haaland, Alf-Inge. Un total de 300 millions d’euros est alors attendu à Paris pour le personnel d’Erling Haaland. Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund au début de l’été grâce à une clause libératoire comprise entre 75 et 90 millions d’euros. Outre le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester City figurent également sur la liste des intéressés.

La bataille pour Haaland va être absolument sauvage.

Je veux dire… le pseudo Twitter de « @Mr_choupo » est assez fantastique :

⚽️ ❤️Demain l’un des plus grands événements d’Afrique va commencer, la coupe d’Afrique des nations ! Nous sommes fiers d’accueillir le #afcon2022 dans notre beau pays Cameron devant notre peuple et nos familles. Que ce soit un grand, plein de joie, grand football #Africaunited ⚽️❤️ pic.twitter.com/Huax3ObFJB — Choupo-Moting (@Mr_choupo) 8 janvier 2022

Le Bayern Munich est entré dans sa grande confrontation en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach frappé, malade et avec même pas assez de profondeur pour vraiment remplir une carte d’alignement.

Cela dit, les Bavarois avaient encore assez de talent pour arracher trois points, mais… ce n’est pas arrivé.

Voici ce que nous avons en attente :

Une ventilation de la notation. La gamme était vraiment le pays des jouets inadaptés. Le Bayern Munich a bien commencé, mais a perdu son élan assez rapidement. Gladbach est vraiment l’équipe bogey du Bayern Munich. Cela ne fait aucun doute. Quelques réflexions sur la façon dont l’équipe a joué sans autant de joueurs clés. Comment secouer celui-ci et bouger longtemps. Il y a beaucoup de football à jouer dans la seconde moitié de la saison.