Daily Schmankerl : le Bayern Munich va poursuivre Timo Werner de Chelsea en janvier ? Le Real Madrid prévoit Erling Haaland, le tandem Kylian Mbappe ?; Le Bayern poursuit Antony de l’Ajax à nouveau ?; Les clubs de Premier League veulent Florian Wirtz ; et plus!

Selon les sources de Football Insider, le Bayern Munich pourrait chercher à faire venir Timo Werner du Chelsea FC en janvier :

Le Bayern Munich travaille déjà à la signature de l’attaquant de Chelsea Timo Werner l’année prochaine et un accord en janvier est une possibilité, selon Football Insider. Ce site a annoncé plus tôt dans l’été que les géants allemands avaient un « intérêt concret » à attirer l’attaquant de Stamford Bridge. Une source allemande a déclaré à Football Insider que le Bayern restait très attaché à Werner et pourrait même le faire atterrir dans la fenêtre d’hiver.

Alors que le Bayern Munich aimerait peut-être avoir une équipe plus profonde avant la fin de la saison, un déménagement en janvier ne semblerait pas être une entreprise bavaroise typique. Si – un grand si – Werner était dans la corbeille et disponible à un prix « impossible à laisser passer », nous pourrions potentiellement le Bayern Munich envisager une telle décision.

Le Real Madrid est-il en train de construire une méga-équipe qui sera dirigée par Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain et Erling Haaland du Borussia Dortmund ? Au moins quelques rapports indiquent que c’est une possibilité :

L’été prochain, il devrait y avoir beaucoup de mouvement sur le marché des meilleurs attaquants internationaux. Kylian Mbappé est alors – dès maintenant – disponible pour un transfert gratuit, Erling Haaland peut également opter pour une indemnité de transfert fixe, qui, selon les informations de SPORT1, peut monter jusqu’à 90 millions d’euros. Le Real Madrid en particulier sera au centre de l’attention. Los Blancos voulaient signer Mbappé cet été, les médias auraient offert environ 200 millions pour le champion du monde. Mais le PSG est resté dur. Los Blancos devraient sécuriser les services de Mbappé gratuitement l’été prochain. Mais le Real n’en a manifestement pas assez avec ça. Le professionnel du BVB Haaland devrait également venir l’été prochain.

Bien sûr, si les accords pour l’un des jeunes talentueux échouent, Robert Lewandowski du Bayern Munich serait de retour pour Los Blancos:

Si le duo galactique Mbappé/Haaland ne marche pas, le Real est à la recherche d’un plan B, selon le rapport. Et son nom est donc Robert Lewandowski. Si Haaland ne déménage pas à Madrid, Lewandowski devrait le faire. Le footballeur mondial a toujours un contrat avec le FC Bayern Munich jusqu’en 2023. Selon les informations de SPORT1, son conseiller Pini Zahavi ne verrait pas d’inconvénient à ce que son client décide de basculer à nouveau dans un grand club européen. Lewandowski a été associé au Real dans le passé.

Après avoir remporté un match exténuant contre le RB Leipzig, le Bayern Munich s’est immédiatement rendu en Espagne pour lancer sa campagne de Ligue des champions contre Barcelone. C’est une équipe du Barça très différente de celle que le Bayern a battu 8-2 l’année dernière. Leo Messi et Luis Suarez ne font plus partie de l’équipe, remplacés par Memphis Depay et Luuk de Jong (plus sur lui plus tard).

Voici notre sujet de discussion avant le match :

Un aperçu de base de Barcelone pour un novice de la Liga. Comment Koeman peut aligner son équipe dans un 3-5-2, y compris quels joueurs du Barca sont en forme/blessés. Avantages et inconvénients du 3-5-2. Discuter de la menace de Memphis Depay. À quoi peut ressembler une équipe de Barcelone avec un 4-2-3-1. Comment les blessures pourraient faire dérailler le Bayern dans ce match crucial en ce début de saison. Samrin exposant ses opinions en disant que Luuk de Jong est le joueur le plus dangereux du Barça (quoi ???). Un choix plus sensé pour le dangerman potentiel du Barca.

C’était sympa de la part du compte Twitter @FCBayernUS de courir avec de bons “souvenirs du Camp Nou”:

Les rumeurs concernant l’intérêt du Bayern Munich pour l’ailier de l’Ajax Antony augmentent à nouveau :

Réalisant une brillante performance saisonnière pour l’Ajax au cours de la saison dernière, l’amenant déjà à six sélections pour l’équipe nationale senior brésilienne, l’ailier international de 21 ans Antony, selon les dernières nouvelles allemandes, est en train de devenir une cible majeure pour le Bayern Munich. Acheté par des géants néerlandais, il y a quatorze mois, pour un montant de 21,5 millions d’euros de frais de transfert (add-ons inclus), le né en 2000 pourrait se voir remettre, une fois la saison en cours terminée, environ le double de la somme susmentionnée. De plus, de plus en plus d’A-listers européens pourraient se presser sur ses pistes et après ses tricks. Actuellement en contrat avec les champions du retour à la maison d’Eredivisie, Antony, qui a également remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en tant que membre de l’équipe brésilienne des moins de 23 ans, a jusqu’à présent marqué 98 fois des matchs officiels en tant que joueur de club professionnel, marquant 16 buts.

Le Bayer Leverkusen suscite l’intérêt de plus de clubs que le Bayern Munich. Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, Wirtz reçoit également quelques regards de la Premier League :

Florian Wirtz [2003], un pour l’avenir. Un talent incroyable et de nombreux clubs de Premier League et du Bayern le regardent – mais il n’a actuellement aucune clause de libération dans son contrat, expirant en juin 2026. #Wirtz Bayer Leverkusen n’a PAS l’intention de le vendre l’été prochain. pic.twitter.com/WjSHdn7xUd – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 13 septembre 2021

Le Bayern Munich semble être sur une lancée en ce moment, après avoir remporté son troisième match de Bundesliga au trot contre nul autre que les prétendants à la ligue RB Leipzig. Cela étant réglé, l’accent est désormais mis sur le match de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, qui chercherait sans aucun doute à réparer les dégâts contre le club qui les a démantelés il y a un peu plus d’un an.

Alors que le décor est planté pour un milieu de semaine passionnant, Tom et Schnitzel discutent :

La performance du Bayern contre Leipzig Les changements de Nagelsmann dans cette équipe du Bayern Les débuts de Sabitzer et son rôle dans l’équipe qui va de l’avant La situation du Bayern en défense (profondeur, situations contractuelles, etc.) La résurgence de Leroy Sané Comment le Bayern Munich et Beyoncé sont liés Réflexions sur le match à Barcelone