Daily Schmankerl : Le Bayern Munich va-t-il payer 50 millions d’euros à Leeds United pour Raphinha ? (MDR); Real Madrid, FC Barcelone en compétition pour Corentin Tolisso ; Manchester City sur Sergino Dest ; Le Bayern envisage Julian Alvarez ? ; et plus!

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Corentin Tolisso, semble prêt à déménager au Real Madrid (hein ?) selon ce rapport, mais le FC Barcelone pourrait tenter de voler le milieu de terrain français :

Corentin Tolisso aurait envisagé la possibilité de rejoindre Barcelone au lieu du Real Madrid lors d’un transfert gratuit l’été prochain. Selon un rapport du média catalan El Nacional, Corentin Tolisso semblait être sur le point de rejoindre le Real Madrid lors d’un transfert de Bosman dans la fenêtre de transfert de l’été prochain. Cependant, le milieu de terrain du Bayern Munich est désormais impatient d’écouter l’offre de Barcelone avant de prendre un dernier appel sur son avenir. Corentin Tolisso a rejoint le Bayern Munich en provenance de Lyon en juillet 2017 et a depuis connu une période difficile à l’Allianz Arena. Alors que le joueur de 27 ans a bien démarré son passage avec les géants bavarois, son stock a diminué ces dernières années. Une série de blessures a également gâché ses efforts pour devenir un habitué de Die Roten.

Le prochain mouvement de Tolisso est essentiel, alors attendez-vous à ce qu’il prenne son temps pour trouver la meilleure destination possible.

Le Bayern Munich et Manchester City pourraient se battre pour Sergino Dest du FC Barcelone :

Manchester City et le Bayern Munich gardent un œil sur Sergiño Dest, selon les affirmations de l’Espagne aujourd’hui. L’arrière a rejoint Barcelone depuis l’Ajax à l’été 2020 pour un montant initial de 21 millions d’euros. Après avoir terminé sa première saison avec 41 apparitions toutes compétitions confondues, l’Américain a vu son temps de jeu réduit depuis que Xavi Hernández a remplacé Ronald Koeman le mois dernier. Mundo Deportivo explique maintenant que le défenseur de l’USMNT est l’un des cinq joueurs que le Barça s’efforce de se débarrasser du marché d’hiver. On prétend que Dest ne s’est » pas adapté » et que Xavi n’a pas assez de patience » pour former un joueur avec les difficultés actuelles « . Mundo parle donc d’un « adieu très faisable » et « peut-être rentable » pour les géants espagnols, puisque Dest est un jeune défenseur avec une « projection internationale ». L’équipe de Pep Guardiola est taguée dans le rapport alors que Mundo explique que les champions anglais et le Bayern « aime » le joueur. Le Barça, pour sa part, souhaite récupérer l’investissement réalisé lors de la signature de Dest et si une telle offre [€21m or more] n’arrive pas sur le marché d’hiver, il faudra alors attendre l’été prochain pour couper les ponts avec lui.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Dest est disponible pour 15 millions d’euros, donc en gros… qui sait ? Cette histoire va être folle pendant encore un mois.

Thomas Müller a été présenté dans cette vidéo assez impressionnante :

Eh bien, je suppose que nous pouvons rayer Leeds United de la liste des destinations potentielles pour Michael Cuisance :

Phil Hay affirme qu’il n’y a aucune chance que Leeds United ravive son intérêt pour le milieu de terrain du Bayern Munich Michael Cuisance en janvier. L’international français des moins de 20 ans était sur le point de rejoindre Leeds à l’été 2020, mais le mouvement a échoué à la onzième heure. Leeds et le Bayern avaient également convenu d’une redevance de 20 millions de livres sterling pour le milieu de terrain [.], mais le club basé dans le Yorkshire a invoqué un échec médical comme raison et le transfert n’a pas eu lieu. Lorsqu’on lui a demandé au Phil Hay Show si le club pourrait raviver leur intérêt pour le joueur de 22 ans, Hay a répondu: « Aucune chance, je pense, avec Michael Cuisance. Celui-là était mort dès qu’il est tombé à travers. Ils ont regardé son examen médical et ne se sont pas sentis à l’aise avec ça. « Vous ne pouvez pas dire en aucune façon qu’il a été touché. Il serait absolument moins cher (que les frais de 2020).

L’échec physique de Cuisance à Leeds United – qui l’a finalement conduit à l’Olympique de Marseille – a été le début de la folie avec lui.

Le Bayern Munich était peut-être en pause, mais il y avait beaucoup de choses à dire alors que l’équipe a clôturé un Hinrunde extrêmement fort.

Pendant la pré-saison, certains sceptiques ne savaient pas si Julian Nagelsmann était la bonne personne pour le poste en Bavière, mais que vous l’aimiez ou non, vous ne pouvez pas contester les résultats nets.

Le Bayern Munich est un mastodonte.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un bref merci à la communauté BFW pour tout le soutien continu. Déplorant de ne pas avoir pu rejoindre Tom Adams pour un show à deux. Un moment étonnant en reconnaissant que j’étais en fait seul et que j’avais une maison vide (j’ai donc bu des bières et fait un podcast). Un regard sur l’entraînement, la défense, le milieu de terrain et l’attaque pendant le Hinrunde. Mises à jour sur Sergino Dest, Niklas Süle, Marc Roca et Corentin Tolisso.

C’est ainsi que commencent les rumeurs aléatoires. Regarde ça:

Pour ce que ça vaut, la chanteuse Marita Köllner a mentionné à @express24 qu’elle avait rencontré l’Argentine et l’attaquant de River Plate Julián Álvarez sur une plage au Mexique. Elle a déclaré que lorsqu’elle lui a dit qu’elle venait d’Allemagne, il lui a dit qu’il avait reçu une offre du Bayern Munich. pic.twitter.com/FIL8siAYZL – Roy Nemer (@RoyNemer) 23 décembre 2021

LOL… 50 millions d’euros à Leeds United pour que Raphinha soit la quatrième ou la cinquième option à l’aile ? C’est fou :

EXCLUSIVITÉ ! Segundo apuração de @brunoformiga, Raphinha saírá do Leeds para o Bayern na próxima janela, e os valores giram por volta de 50Mi de euros. Clube formador, o Avaí já conta com a sua parte na negociação, que deve ser de 1,5 milhão de euros, no orçamento do próximo ano. pic.twitter.com/7JybVqaBUt – TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) 24 décembre 2021

Cela ne veut pas dire que Raphinha est un mauvais joueur… mais pourquoi diable le Bayern Munich débourserait-il 50 millions pour un ailier alors qu’il a déjà Leroy Sane, Kingsley Coman, Serge Gnabry et Jamal Musiala ?