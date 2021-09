Daily Schmankerl: le Bayern Munich veut toujours la star de la Juventus Federico Chiesa; Bernd Leno va quitter Arsenal ?; Jerome Boateng blâmé pour la blessure de Lionel Messi ; Julian Nagelsmann se rend à l’entraînement avec style ; et plus!

in

Nous avons entendu des rumeurs au cours de l’été selon lesquelles le Bayern Munich – et en particulier l’entraîneur Julian Nagelsmann – voulait faire venir la star de la Juventus Federico Chiesa.

Bon, ces envies sont toujours là mais il y a un hic : le Borussia Dortmund est aussi intéressé :

Federico Chiesa attire l’attention du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, selon Bild tel que rapporté par Calciomercato. L’international italien a rejoint la Juventus en provenance de la Fiorentina l’été dernier et sa première saison au club a été excellente. Il a pris sa forme à l’Euro 2020 et a aidé l’Italie à remporter la compétition en tant que l’un de leurs joueurs les plus remarquables. Sa forme à l’Euro a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens et le Bayern reste enthousiaste. Les Bavarois sont le plus grand club d’Allemagne et ils veulent maintenir leur domination dans le football allemand. Ils ont maintenant fait de Chiesa une cible avec leur manager, Julian Nagelsmann aurait été un grand fan de lui. L’attaquant attire également l’attention de Dortmund qui a passé la dernière décennie à essayer de détrôner le Bayern Munich. L’attaquant est intouchable à la Juve pour le moment, mais tout le monde a son prix dans le football et les difficultés financières de la Juve pourraient les obliger à écouter les offres pour sa signature.

Chiesa n’aurait pas connu un bon départ sous Massimiliano Allegri et pourrait ne pas être un favori de l’entraîneur … pour ce que cela vaut. Selon certaines rumeurs, le Chelsea FC s’intéresserait également à Chiesa il y a quelques semaines à peine.

Il semble que l’international allemand Bernd Leno pourrait voir son mandat à Arsenal prendre fin :

Bernd Leno a été rétrogradé au numéro deux de l’Arsenal FC pour la nouvelle saison. A la place du gardien national allemand, le nouveau venu Aaron Ramsdale se tient désormais entre les poteaux du but des Gunners. Le temps de Leno au club londonien est peut-être terminé. Le Daily Mail rapporte que le joueur de 29 ans pourra trouver un nouveau club en janvier. Des informations qui semblent plausibles, car Arsenal aura probablement des plans permanents avec Ramsdale, 23 ans, qui a fait bonne figure jusqu’à présent. Le contrat de Leno avec Arsenal court jusqu’à l’été 2023.

Jerome Boateng et Lionel Messi sont à jamais liés pour la vidéo de Messi – comme il l’a fait à tant de défenseurs au fil des ans – déshabillant Boateng. Maintenant, cependant, Boateng a pris sa revanche si vous en croyez quelques personnes choisies :

Après que Lionel Messi ait été effectivement exclu des deux prochains matchs du Paris Saint-Germain avec des contusions osseuses au genou gauche, de nouvelles images sont apparues montrant une collision avec le défenseur lyonnais Jérôme Boateng comme source potentielle de la blessure. Sur les images, le numéro 30 du PSG semble heurter le défenseur allemand, juste après avoir relâché la passe de Neymar qui a conduit au penalty pour l’égalisation de l’équipe. L’Argentin a été éliminé par Mauricio Pochettino à 15 minutes de la fin face à Lyon le week-end dernier, par mesure de précaution qui a néanmoins fait grimacer l’ancien barcelonais. Après que des tests de suivi au début de la semaine aient montré que l’attaquant avait subi des contusions osseuses au genou gauche – la même zone où il s’était blessé après un tacle brutal contre l’Argentine contre le Venezuela en septembre – Messi a été exclu. voyage de ce soir à Metz. L’Équipe a rapporté hier que le sextuple vainqueur du Ballon d’Or devrait également manquer la réception de Montpellier samedi soir.

Je ne sais même pas quoi dire (encore) :

Julian Nagelsmann est juste un entraîneur différent :

On dit que le Borussia Dortmund aime Liam Delap, espoir de Manchester City :

Le Borussia Dortmund a tenté dans la dernière seconde de recruter un grand talent de Manchester City lors de la période de transfert estivale. Comme l’a rapporté le Daily Star en référence à Football Insider, BVB a offert 15 millions de livres (près de 18 millions d’euros) à l’attaquant Liam Delap. Le fils de la légende de Stoke, Rory Delap, est un espoir de tempête absolu pour l’avenir. Il a marqué 24 buts en 20 apparitions avec les U23 de City la saison dernière. Le joueur de 18 ans a également joué trois fois sous les ordres de Pep Guardiola et a marqué un but. Guardiola lui-même aurait été la raison pour laquelle City a rejeté l’offre. L’entraîneur vedette espagnol serait un grand fan de Delap et se serait prononcé contre le transfert. C’est l’une des raisons pour lesquelles les Sky Blues ont prolongé le contrat de Delap à long terme jusqu’en 2026.

Le Bayern Munich se rend à Greuther Fürth dans un derby bavarois ce week-end. Fürth est en bas du tableau avec un seul point à son actif, après avoir été battu par le VfB Stuttgart lors du week-end d’ouverture. Ils ont perdu contre le Hertha Berlin le week-end dernier après avoir marqué un but grâce à un penalty de Branimir Hrgota.

Dans ce podcast, nous examinons certains changements que Julian Nagelsmann pourrait apporter avant le match du Bayern contre le Dynamo Kiev en Ligue des champions en milieu de semaine ; nous examinons également les difficultés de Greuther Fürth et comment nous pensons que ce match se déroulera. On se demande si Marcel Sabitzer pourrait bien démarrer et si Joshua Kimmich (halètement) pourrait se reposer !