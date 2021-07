Daily Schmankerl : le Borussia Dortmund acceptera une offre énorme de Chelsea pour Erling Haaland ? La formation du Bayern Munich sous Julian Nagelsmann ; Plus d’ananas sur pizza ; Thilo Kehrer fait au PSG ?; Callum Hudson-Odoi à vendre à nouveau ; et plus!

Pour ceux d’entre nous qui espéraient qu’Erling Haaland du Borussia Dortmund trouverait un moyen de transférer au Bayern Munich, ces espoirs sont probablement encore plus anéantis qu’auparavant.

Selon Jan Aage Fjortoft, l’offre de 175 millions d’euros de Chelsea à Dortmund pourrait arriver bientôt – et BVB ne la refusera pas :

Re: Haaland Je comprends que Chelsea prépare une “GRAND offre” pour vérifier et défier Dortmund “il restera ici la saison prochaine”. Il est entendu que Dortmund ne dira pas non à 175 millions d’euros – Jan Aage Fjortoft ️‍ (@JanAageFjortoft) 12 juillet 2021

#TimoTime à Munich, ça vous tente ?

Quoi qu’il en soit, The Express pense que le Bayern Munich s’est officiellement retiré de la course pour Haaland, mais il est très douteux que les Bavarois étaient dans la course pour commencer de toute façon :

Manchester United et Chelsea semblent avoir reçu un coup de pouce dans leurs poursuites respectives de l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, le Bayern Munich se concentrant sur la capture de Cody Gakpo du PSV Eindhoven, selon les rapports. Les champions d’Allemagne ont été liés à une décision de Haaland, qui devrait quitter Dortmund et rejoindre l’une des élites européennes dans un avenir proche.

Certes, le Bayern Munich ne s’est pas retiré de la poursuite de Haaland parce qu’il voulait Cody Gakpo. Le Bayern Munich est probablement absent car il n’y a aucun moyen en enfer de payer la moitié de ce que le Borussia Dortmund est susceptible de faire sur une vente à Chelsea.

Le temps de Thilo Kehrer avec le Paris Saint-Germain pourrait toucher à sa fin. Au minimum, son temps avec le numéro est terminé car le club l’a donné à Sergio Ramos:

Thilo Kehrer (24 ans) est-il sur le point de quitter le Paris Saint-Germain ? Le défenseur central, qui peut aussi jouer à droite, est considéré comme un candidat à la vente dans l’équipe de Mauricio Pochettino, qui fait beaucoup de montée en gamme sur le marché des transferts. Kehrer, venu du FC Schalke pour 37 millions d’euros en 2018, a déjà donné son maillot numéro 4 au nouveau venu Sergio Ramos. Son contrat est daté jusqu’en 2023.

La formation PK de Gareth Southgate obtiendra son propre chapitre dans l’histoire de l’Angleterre, mais Jack Grealish voulait être extrêmement clair sur le fait qu’il aurait tiré sur place si le manager avait appelé son numéro :

J’ai dit que je voulais en prendre un!!!!

Le gaffer a pris tellement de bonnes décisions tout au long de ce tournoi et il l’a fait ce soir ! Mais je ne ferai pas dire aux gens que je ne voulais pas prendre un peno quand j’ai dit que je le ferai… https://t.co/3mBpKyMoUV – Jack Grealish (@JackGrealish) 12 juillet 2021

Bon pour Grealish. Il a géré cela aussi bien – et avec respect – que n’importe qui pouvait le faire.

Chelsea veut vendre à nouveau Callum Hudson-Odoi. Je suppose que nous pouvons supposer que tout revenu généré par la vente de Hudson-Odoi irait dans le fonds Erling Haaland :

Les champions d’Europe Chelsea sont prêts à recruter de nouveaux joueurs mais travaillent également à vendre des joueurs qui ne feront pas partie de la saison prochaine. Tuchel envisage de faire venir des joueurs comme Sule, Haaland et Camavinga selon Bild. Odoi, qui était lié au Bayern Munich dans le passé, pourrait à nouveau être une bonne nouvelle pour le club allemand, car ils le notent très bien. Chelsea a par le passé rejeté l’offre, mais il semble qu’ils soient maintenant ouverts aux offres. Même Tammy Abraham qui a lutté pour les départs sous Tuchel pourrait être vendue avec des clubs comme West Ham, Southampton, Arsenal et d’autres clubs du PL intéressés par un attaquant de 23 ans avec des casquettes internationales et un but avec lui aussi. Il était régulier pour Lampard lors de sa 1ère saison et était de retour à Timo après avoir signé la saison dernière. La signature de l’été 2020 Hakim Ziyech est également à vendre après que l’International du Maroc n’a pas réussi à impressionner lors de sa première saison. Signé de l’Ajax pour 40 millions d’euros n’a joué que 23 matchs (15 départs) avec seulement 2 buts et 3 passes décisives.

La semaine dernière, nous avons découvert que le nouveau patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, est un fan de pizza hawaïenne et que certains Italiens n’en ont pas, en particulier lors de la finale de l’Euro :

Fans d’Angleterre : huez l’hymne national de chaque adversaire, pointez le laser sur les gardiens de but, maltraitez une petite fille, détruisez Londres. Fans d’Italie : pic.twitter.com/1R454zW3of – Troll Football (@TrollFootball) 11 juillet 2021

Voici des images « dans les coulisses » de ce qui se passe sous Nagelsmann ces jours-ci :