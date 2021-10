Daily Schmankerl : le Borussia Dortmund veut trois joueurs de Chelsea précédemment liés au Bayern Munich ; Tottenham Hotspur mène sur Corentin Tolisso ; Liverpool lorgne Antonio Rüdiger ; Hippopotames de cocaïne ; et plus!

Le Borussia Dortmund pourrait surveiller trois joueurs du Chelsea FC liés au Bayern Munich : Timo Werner, Christian Pulisic et Callum Hudson-Odoi :

Le Borussia Dortmund veut donner un coup d’autorité sur le prochain marché estival avec des signatures de haut niveau, en fait, ils tenteront de reprendre trois footballeurs de Chelsea. Ceux de Signal Iduna Park sont conscients qu’il y a de fortes chances qu’Erling Haaland parte à la fin de la saison, mais ils utiliseront l’argent qu’il laisse dans les caisses du club pour convaincre trois joueurs clés, Christian Pulisic, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi, c’est comme ça que ‘TeamTalk’ le dit.

Il n’est peut-être pas exagéré de penser à l’un des trois qui déménagent en Allemagne en fonction de leurs situations respectives. Werner a déjà clairement indiqué qu’il n’aimait pas trop son jeu limité, tandis que Pulisic et Hudson-Odoi sont tous deux également pris dans un jeu de chiffres. Werner et Pulisic ont des liens avec l’Allemagne, mais Hudson-Odoi semble le moins susceptible de faire le saut. Il semblerait que l’ailier puisse trouver une meilleure destination en Angleterre sans le problème de la langue (ce que Werner et Pulisic n’auraient pas).

Selon les rumeurs, Tottenham Hotspur devancerait l’Inter Milan dans la poursuite du milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso :

Selon des informations en Italie, Corentin Tolisso ne signera pas de prolongation de contrat avec le Bayern Munich et Tottenham devance la Roma et la Juventus dans la course pour signer le Français en tant qu’agent libre. Tolisso voit son contrat expirer en juin 2022 et selon Calciomercato.com, il ne signera pas de nouvel accord avec les géants de la Bundesliga. Le directeur de Tottenham, Fabio Paratici, est un admirateur du joueur de 27 ans, à tel point qu’il avait essayé de l’amener à la Juventus avant que Tolisso ne rejoigne le Bayern Munich en 2017. Selon le rapport, les Spurs ont déjà pris contact avec les agents du joueur avant une liberté de mouvement en été. Tolisso sera libre de signer un accord de pré-contrat avec n’importe quel club à partir de janvier, mais la Roma et la Juventus le surveillent également de près. Cependant, Tolisso a des exigences salariales élevées car il aurait demandé un contrat de 6 millions d’euros par an. La Roma ne veut pas lui offrir autant et il en va de même pour l’Inter qui, selon le rapport, ne souhaite pas signer le joueur de 27 ans compte tenu de ses exigences économiques.

L’Inter Milan a également été mentionné comme une destination potentielle pour Tolisso, aux côtés du Paris Saint-Germain et de l’Atletico Madrid.

Le défenseur du Chelsea FC Antonio Rüdiger est encadré par plusieurs équipes au cas où il quitterait Londres et Liverpool en fait désormais partie :

Liverpool garde un œil sur l’as de Chelsea Antonio Rudiger qui sera en fin de contrat à la fin de la saison et est une cible pour Manchester City et Tottenham. Selon un rapport d’Eurosport, Liverpool surveille la situation contractuelle du défenseur de Chelsea Antonio Rudiger, qui sera joueur autonome l’été prochain et est poursuivi par Manchester City et Tottenham. Des rapports récents ont indiqué que les représentants de Rudiger étaient déjà en pourparlers avec Manchester City et Tottenham Hotspur. Selon le rapport mentionné ci-dessus, le duo de Premier League a été rejoint par Liverpool, qui est tenu au courant de tout développement concernant la situation de l’Allemand.

Outre Liverpool, Manchester City et Tottenham Hotspur, le Bayern Munich et le Real Madrid ont également été liés à l’international allemand.

Le Bayern Munich va devoir essayer de se débarrasser du méchant bombardement qu’il a reçu dans le DFB-Pokal contre Gladbach en se rendant dans la capitale allemande pour un match contre l’Union Berlin.

Avec des jambes lourdes – et potentiellement une confiance ébranlée – le Bayern Munich devra essayer d’atténuer la gêne qu’il ressent probablement après avoir été frappé par Die Fohlen.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un aperçu de la forme des deux équipes. Un aperçu de la façon dont le Bayern Munich peut se remettre sur les rails. Une estimation de la composition potentielle du Bayern Munich. Un pronostic sur le match.