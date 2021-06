Daily Schmankerl : le FC Barcelona traque Leon Goretzka du Bayern Munich ; Liverpool complot pour Kingsley Coman: Erling Haaland riposte au rapport de vacances; Achraf Hakimi conclut un accord avec le PSG ; et plus!

in

Le FC Barcelone aurait porté une lourde charge tardive contre le milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka :

On dit que Barcelone vise deux des plus grandes stars de l’Euro 2020 à Leon Goretzka et Mikkel Damsgaard. Goretzka et Damsgaard ont tous deux marqué des buts vitaux lors de leurs derniers matches de groupe respectifs pour assurer les places de l’Allemagne et du Danemark dans les 16 derniers. Les deux joueurs ont attiré l’attention et, selon les rapports de RAC1, via Marca, La Blaugrana les surveille tous les deux avant une éventuelle candidature estivale.

Liverpool serait extrêmement intéressé par une course contre Kingsley Coman du Bayern Munich. Si c’est vrai — La dernière exigence financière des Bavarois semble être tombée à 50 millions d’euros :

En train de partir pour Munich, Kinglsey Coman intéresse beaucoup le géant anglais Liverpool. Selon La Gazzetta dello Sport, les Merseysiders auraient même déjà déposé une proposition pour l’ancien Parisien. Il serait d’environ 35M€. Une somme jugée insuffisante par le Bayern, qui a besoin d’au moins 50 millions d’euros pour libérer son ailier français. Les champions allemands ne sont pas pressés de vendre Coman car ils savent que le temps joue en leur faveur. Manchester United pourrait aussi rapidement se positionner sur l’ancien tricolore. Les Diables rouges se tourneront probablement vers cette piste s’ils ne parviennent jamais à arracher Jadon Sancho au Borussia Dortmund. Concernant Coman, il reste calme de son côté. Ouvert à un nouveau défi, il laisse à ses représentants le soin de régler la question de son avenir alors qu’il dispute l’Euro.

Avec des informations faisant état d’un prêt à l’AS Monaco pour Alexander Nübel du Bayern Munich, beaucoup ont supposé que Nübel commencerait immédiatement. Un rapport hors de France précise cependant que Nübel sera « la concurrence » pour Benjamin Lecomte :

Évoquée dans nos colonnes le 16 mars, la piste qui mène l’AS Monaco à Alexander Nübel va aboutir : comme l’a annoncé la chaîne allemande Sport1, le numéro 2, le gardien du Bayern Munich sera prêté deux saisons à l’ASM, qui veut mettre en compétition Benjamin. Lecomte. Très convoité, l’ancien international allemand (24 ans) passera sa visite médicale ce samedi à Monaco.

La star du Borussia Dortmund Erling Haaland découvre que la célébrité a un prix – et quelques histoires folles :

Comme le disait la rumeur, le RB Leipzig aurait conclu un accord avec Manchester City pour l’attaquant allemand Lukas Nmecha :

Selon Het Nieuwsblad, le RB Leipzig a scellé l’accord avec Manchester City, moyennant des frais de transfert d’environ 10 millions d’euros, sur l’attaquant international allemand U21 de 22 ans Lukas Nmecha. Les géants allemands devraient pouvoir annoncer leur nouvelle signature avant la fin de la semaine prochaine. Jouant pour Anderlecht, en prêt, tout au long de la dernière saison, sous la direction de la légende des Citizens 2010, Vincent Kompany, le né en 1998 d’origine nigériane, également éligible pour l’équipe nationale anglaise, avait été la cible de nombreux clubs tous autour de l’Europe. Nmecha, selon Transfermarkt.de, était en fait également poursuivi par Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Hambourg, RB Leipzig et Sporting Lisbonne.

Dans un accord très attendu, Achraf Hakimi de l’Inter Milan déménagera au Paris Saint-Germain :

Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, c’est parti ! Accord conclu ce soir – examen médical la semaine prochaine. Contrat jusqu’en juin 2026. #PSG Inter recevra 60 millions d’euros + 10 millions d’euros de compléments. Chelsea n’a jamais fait d’offre officielle, seulement des pourparlers. #CFC Donnarumma et Hakimi seront annoncés bientôt. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 juin 2021

La défenseure de 19 ans Julia Pollak a rejoint le Bayer Leverkusen en prêt pour la saison à venir. Pollak a également signé une prolongation de contrat pour la garder avec le Bayern jusqu’à l’été 2024.

“Je suis très heureux de la prolongation au FC Bayern et de la confiance que le club a en moi. Le prêt est maintenant la bonne étape pour me développer personnellement et en termes de football », a déclaré Pollak.