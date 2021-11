Daily Schmankerl : le FC Barcelone considère Marc Roca du Bayern Munich ; L’agent de Karim Adeyemi visite le PSG ; Timo Werner de Chelsea n’a jamais pu être transféré à Aston Villa; Frenkie de Jong à Manchester City ?; et plus!

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Marc Roca, voudrait passer au FC Barcelone et les Catalans pourraient maintenant avoir un intérêt réciproque :

Selon un rapport du média catalan El Nacional, Marc Roca fait l’objet d’un intérêt du FC Barcelone, peut-être en raison d’un changement dans la fenêtre de transfert de janvier. Le milieu de terrain du Bayern Munich, 24 ans, serait prêt à rejoindre les géants catalans pour se disputer une place dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Marc Roca a rejoint le Bayern Munich à l’été 2020 après la relégation de l’Espanyol de l’élite espagnole. Avant de rejoindre l’équipe bavaroise, le joueur était largement considéré comme l’un des jeunes milieux de terrain les plus brillants de son pays natal. Cependant, sa carrière s’est complètement transformée en poire depuis son arrivée à l’Allianz Arena. Près d’une saison et demie après son passage au Bayern Munich, le joueur de 24 ans n’a joué que 11 fois pour les champions de Bundesliga. Les choses ont maintenant atteint un point critique pour Roca, qui a hâte de quitter le club allemand et de mettre fin à sa misère. Et l’un des plus grands clubs d’Europe est sur sa piste, Barcelone souhaitant le signer. Des rapports récents avaient suggéré que Barcelone s’était vu offrir la possibilité de signer Roca. Cependant, il semble maintenant que les géants catalans soient également impatients de le recruter, Xavi demandant sa signature au Bayern Munich. L’intérêt pour le milieu de terrain espagnol est logique, étant donné que Sergio Busquets est dans la phase finale de sa brillante carrière. Ainsi, le moment est venu pour Barcelone de commencer à éliminer progressivement le milieu de terrain vétéran en tant qu’option régulière dans l’équipe première et le fait d’avoir quelqu’un comme Roca dans la configuration devrait aider.

Le rapport indiquait également que le FC Barcelone pourrait également s’intéresser à Denis Zakaria de Gladbach.

Le Bayern Munich pourrait-il envisager l’ajout d’un jeune attaquant ? Adam Hlozek du Sparta Prague aurait attiré l’attention des Bavarois :

West Ham United souhaite renforcer les options offensives de David Moyes avec un prêt pour l’attaquant du Sparta Prague Adam Hlozek dans la fenêtre de transfert de janvier, selon 90 minutes. Hlozek a des admirateurs dans toute l’Europe, la Juventus, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund étant conscients de son potentiel. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne un plus grand club. Pourtant, West Ham espère devancer la concurrence en signant Hlozek en prêt du Sparta Prague dans la fenêtre de transfert de janvier. L’accord comprendrait également des incitations basées sur les performances qui déclencheraient une obligation d’achat l’été prochain pour un montant non divulgué.

La trêve internationale est enfin terminée et nous sommes de retour dans les affaires de Bundesliga. Le Bayern Munich affrontera Augsbourg ce week-end, avec de nombreux joueurs clés qui ont réalisé des performances exceptionnelles pour leur pays. Oui, Augsbourg n’a pas été génial jusqu’à présent cette saison, mais ils ont les outils pour frustrer le Bayern, et leur bloc défensif compact pourrait être difficile à briser.

Cependant, avec les garçons du Bayern sous forme de buts libres, nous espérons qu’ils pourront marquer plus de buts tout en gardant une cage inviolée contre leurs rivaux bavarois. Un défi de taille, mais qui est certainement faisable, compte tenu de la forme et de la profondeur de cette équipe.

Voici les points clés abordés dans le podcast :

Un récapitulatif de la pause internationale et de la situation des joueurs du Bayern La forme du Bayern et d’Augsbourg avant le match La situation des blessures du Bayern Munich Joueurs clés et alignements prévus Une prédiction du score final

Le nouveau patron d’Aston Villa Steven Gerrard fait la loi et interdit le ketchup des installations de l’équipe :

Le joueur de 41 ans a pris le relais à Villa Park après le limogeage de Dean Smith après cinq défaites consécutives. Villa n’est qu’à deux points au-dessus de la zone de relégation, et Gerrard est bien conscient qu’il doit rapidement améliorer la fortune de son équipe. « A long terme, le club aimerait revenir au niveau européen, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour mettre une date là-dessus », a-t-il déclaré. « Pour moi, plus important encore, il s’agit de se concentrer sur le court terme, qui est Brighton le week-end. Nous devons recommencer à gagner des matchs de football. Il a déjà fait sa marque sur le terrain d’entraînement en interdisant le ketchup à la tomate. « C’était interdit avant que je ne l’aie vu ! » dit Gérard. « Les joueurs doivent avoir la bonne mentalité. Allez au-delà. Ils doivent s’efforcer d’être l’élite.

Une interdiction de ketchup garantit que Timo Werner du Chelsea FC ne jouera jamais là-bas compte tenu de son affinité pour le ketchup sur nouilles.

La star du Red Bull Salzbourg, Karim Adeyemi, a vu ses représentants faire un beau tour d’Europe. La dernière étape du Team Adeyemi était en France pour une rencontre avec le Paris Saint-Germain :

Il ne se passe pas une semaine sans que Thomas Solomo, conseiller de Karim Adeyemi, ne découvre un club potentiel pour son client. En plus du FC Bayern, du Borussia Dortmund et du RB Leipzig, le manager s’est également rendu à Madrid et à Barcelone pour initier un éventuel changement de la star actuelle de Salzbourg. Selon les informations de SPORT1, Solomo a fait ses avances au Paris Saint-Germain jeudi. Il avait déjà été signalé que le joueur national allemand était très populaire auprès du club noble parisien en tant que successeur possible de Kylian Mbappé. Il est certain qu’Adeyemi quittera le RB Salzbourg l’été prochain. En revanche, les Autrichiens ont mis un terme au changement en hiver.

Le nouveau patron du FC Barcelone, Xavi, dit peut-être de bonnes choses à propos de Frenkie de Jong, mais le Néerlandais pourrait quand même finir par quitter le club. S’il le fait, Manchester City sera prêt à l’accueillir dans :

Frenkie de Jong est le tireur au milieu de terrain du FC Barcelone. L’international néerlandais joue pour les Blaugrana depuis 2019 et a fait d’excellents progrès. La collaboration touche-t-elle à sa fin de toute façon ? Selon la chaîne de télévision espagnole El Chiringuito, Pep Guardiola et Manchester City seraient très intéressés par le joueur de 24 ans et voudraient l’attirer à Manchester cet hiver. Le FC Barcelone, toujours en difficulté financière, pourrait très bien utiliser l’argent que le Néerlandais apporterait. En conséquence, les patrons du club ne devraient pas être opposés à une vente de leur star du milieu de terrain. Le nouvel entraîneur des Catalans Xavi Hernández s’extasie sur de Jong : « C’est un joueur exceptionnel, il n’a pas peur de récupérer le ballon dans les zones difficiles, de faire demi-tour. C’est un footballeur très compétent, il sera l’organisateur de cette génération des Pays-Bas.

Avec le Bayern Munich en pause cette semaine, vous vous attendriez à ce qu’il y ait très peu de sujets à discuter pour un podcast de fans du Bayern, mais vous vous trompez ! Il s’avère que ce club n’est jamais vraiment exempt de controverse, et nous, ici à BPW, sommes obligés d’en discuter.

Dans cet épisode, Samrin et Ineednoname discutent :

Comment le Bayern Munich devrait gérer son quintette de joueurs non vaccinés, dont Joshua Kimmich. Les conséquences de permettre aux joueurs de l’équipe de rester sans vaccin, notamment en ce qui concerne l’isolement obligatoire et la Ligue des champions. Si Hansi Flick devait continuer à appeler des joueurs non vaccinés pour l’Allemagne. Pourquoi le Bayern a autant de stars non vaccinées est une terrible RP. La dynamique de l’équipe entourant la décision du vaccin, et pourquoi il n’est pas vraiment facile pour Nagelsmann ou les patrons du Bayern de convaincre Kimmich and co. se faire vacciner. Passons à l’Allemagne : quelles sont les chances de Flick à la Coupe du monde ? Sujets de préoccupation avant Qatar 2022. Jonas Hofmann est-il la réponse à l’arrière droit pour l’Allemagne ? Dernier sujet – Kingsley Coman jouant à l’aile droite pour la France, et ce que cela pourrait signifier pour le Bayern. Le débat Pavard vs Coman, lancé par vous savez qui. Envelopper la cosse avec quelques divagations.