Daily Schmankerl: le FC Barcelone, la Juventus, l’Inter Milan, l’AC Milan, Manchester City lorgne la star de l’Atalanta et l’international allemand Robin Gosens; Eden Hazard du Real Madrid, Luka Jovic, Gareth Bale tous à vendre; et plus!

Le FC Barcelone, la Juventus, l’Inter Milan, l’AC Milan et Manchester City seraient tous intéressés par l’arrière gauche / arrière-aile des Atalants Robin Gosens:

Barcelone a décidé de remodeler en profondeur son équipe et il semble qu’ils visent à donner à Jordi Alba une certaine concurrence à l’arrière gauche. Ils regardent Robin Gosens de l’Atalanta, qui a connu une excellente saison et qui est international allemand. Avec Angelino à Leipzig et Jose Gaya de Valence, il est sur la liste du club. Ils sont chers mais sur le marché et déménageront cet été.

La Juve, l’Inter et Milan ont pris contact avec lui, tandis que Man City est également intéressé. Atalanta veut 40 millions pour lui mais serait également ouvert aux échanges de joueurs. Gosens jouera avec l’Allemagne aux Euros.