Daily Schmankerl : le FC Barcelone se retire de la poursuite d’Erling Haaland, tandis que le Real Madrid prépare des fonds ; Malik Tillman ne s’engage pas sur l’avenir du Bayern Munich; Manchester City veut Theo Hernandez ; Liverpool cible Karim Adeyemi ; et plus!

Compte tenu de sa situation financière incroyable (terme technique), le FC Barcelone ne participera pas au tirage au sort pour le phénomène du Borussia Dortmund Erling Haaland :

Rafael Yuste, vice-président du FC Barcelone, a précisé dans le journal espagnol Mundo Deportivo qu’un transfert d’Erling Haaland n’est pas envisageable : « Non. Le président et notre directeur général l’ont déjà dit, et je ne peux que le répéter, que le mandat précédent a été catastrophique. Ils ont acheté des joueurs sans savoir s’ils pouvaient les payer et ils n’ont fait qu’augmenter la dette. De plus, ils ont conçu les salaires tels que nous les avons trouvés. Le contrat de Haaland avec le Borussia Dortmund court jusqu’en 2024. Le Norvégien peut quitter le BVB l’été prochain moyennant des frais de transfert appropriés. Selon certaines informations, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont actuellement les meilleures cartes pour un transfert à Haaland. Manchester City a aussi de bonnes chances. Les Citizens espèrent également un petit avantage via leur sponsor Puma. Le fournisseur allemand est le sponsor maillot de Skyblues depuis 2019 et prépare actuellement un contrat d’environ 150 millions d’euros sur quatre ans pour Haaland. Puma a également une partie de l’équipe ManCity sous contrat. Cependant, on peut se demander si cette connexion à elle seule incitera le Norvégien à changer. Au Borussia Dortmund, cependant, ils ne veulent pas savoir que Haaland quittera définitivement le club l’été prochain. Dans le doublé STAHLWERK à SPORT1 , le directeur général du BVB, Hans-Joachim Watzke, a déclaré clairement : « Il n’a pas vraiment été décidé s’il ira cet été. Attendons voir. La clé n’appartient qu’à Erling. Je n’ai ni confiance ni pessimisme.

Haaland, bien sûr, a été lié au Bayern Munich, à Manchester City, à Manchester United, au Paris Saint-Germain, à la Juventus, à Liverpool et… au Real Madrid (voir ci-dessous).

Le Real Madrid se prépare à faire d’Erling Haaland une offre énorme en vendant quatre joueurs, dont Isco, Marco Ascensio, Luka Jovic et Eden Hazard :

Ce n’est un secret pour personne que le Real Madrid a Erling Haaland comme passion pour son attaque. Pour rejoindre le jeune mais déjà établi attaquant du Borussia Dortmund, écrit Defensa Central, les Blancos sont prêts à se débarrasser de nombreux joueurs de poids en janvier, tant en termes de chiffre technique que de salaire. D’Isco à Marco Asensio, en passant par l’attaquant Luka Jovic et le talent jamais vraiment exprimé (à Madrid, du moins) d’Eden Hazard, il existe un remarquable poker de joueurs sur le marché qui voit aussi de nombreuses équipes italiennes attentives afin d’éventuellement couler le coup.

Malik Tillman est peut-être jeune, mais le joueur de 19 ans est là depuis assez longtemps pour voir que les jeunes joueurs ont eu beaucoup de mal à percer au Bayern Munich au cours des dernières années.

Sachant cela, le jeune n’était pas encore prêt à dire qu’il resterait avec le club à long terme :

Il ne fait aucun doute que les choses vont bien au Bayern en ce moment. Malgré la défaite 2-1 contre Francfort avant la trêve internationale, Munich peut être satisfait du déroulement de la saison jusqu’à présent. Mais une telle vague de succès recèle également un potentiel de troubles si l’un ou l’autre joueur n’obtient pas les durées d’exploitation qu’il souhaite. C’est également le cas de Malik Tillman, qui a récemment signé son premier contrat professionnel et espère passer plus de temps au Bayern. Si le jeune n’obtient pas cela, cela pourrait signifier un prêt de l’attaquant à moyen terme. Sur la question. lors de la conférence de presse avant le match de qualification pour le Championnat d’Europe U21 contre la Hongrie, le joueur de 19 ans a répondu s’il pouvait imaginer un prêt : « Je suis maintenant avec le Bayern. J’attends ma chance et j’espère l’avoir. Malheureusement, je ne peux pas dire ce qui se passera à l’avenir. Il a récemment démontré que Tillman a le potentiel pour des tâches plus élevées. Il a donc brillé lors de la victoire 3-2 des U21 contre Israël, au cours de laquelle il a réalisé l’égalisation intérimaire et préparé le but vainqueur de Jonathan Burkardt. Il reste passionnant pour l’avenir du joyau bavarois qui, avec de telles performances des meilleurs clubs européens, ne restera certainement pas longtemps inaperçu.

Une semaine sans Bayern Munich ? (Haleter!)

C’est bon, nous avons encore des bavardages sur les Bavarois à chialer. Tom Adams se joint à moi pour le podcast Weekend Warm-up et voici la liste des sujets à l’ordre du jour :

La ligue pour adultes de Tom la question brûlante de savoir s’il boit de la bière après le match. Une discussion sur la forme du Bayern Munich avant la pause. Les rumeurs de transfert sur Niklas Süle et Karim Adeyemi – et ce que nous pensons qui devrait arriver avec ces deux joueurs en ce qui concerne le Bayern Munich. L’engagement de Hansi Flick envers l’Allemagne. Une critique rapide et sans spoil de la préquelle des Sopranos, Les nombreux saints de Newark.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

Liverpool semble prêt à pousser l’attaquant du Red Bull Salzbourg et international allemand Karim Adeyemi en janvier :

L’attaquant du RB Salzbourg, Karim Adeyemi, est devenu une cible de transfert possible en janvier pour Liverpool, qui aura besoin de renforts lorsqu’ils perdront Sadio Mane et Mo Salah contre la Coupe d’Afrique des Nations, selon le Sunday Mirror. Salah et Mane devraient manquer environ quatre semaines de la saison en janvier en raison de leur participation au tournoi.

Omar Richards, Alphonso Davies et Jamal Musiala ont eu la chance de montrer certaines de leurs compétences de balle :

Manchester Boss veut faire venir Theo Hernandez – frère de la star du Bayern Munich Lucas Hernandez :

Manchester City travaille toujours à la planification de son équipe pour la prochaine saison de Premier League, où ils espèrent maintenir une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs au monde tels que Chelsea, Liverpool et Manchester United. L’un des postes que l’équipe citoyenne veut renforcer est l’arrière gauche, où ils ont toujours eu beaucoup de problèmes depuis l’arrivée de Pep Guardiola au club. Benjamin Mendy n’a jamais joué au niveau attendu, sans compter ses blessures constantes et les problèmes juridiques qu’il a en ce moment, et l’entraîneur catalan a dû utiliser Joao Cancelo dans un profil inversé et Oleksandr Zinchenko s’est reconverti dans cette zone du terrain . Pep Guardiola a l’intention d’ajouter un arrière gauche de premier ordre afin qu’il puisse s’intégrer rapidement dans son système de jeu et qu’il puisse promouvoir une idée qui s’est plus que consolidée ces dernières années. Et il cible l’un de ses vieux désirs des marchés précédents : Theo Hernandez. L’arrière gauche français est devenu la nouvelle cible de Manchester City pour la saison prochaine, sachant que sa récente performance appelle un saut de qualité vers un club aux aspirations plus élevées que l’AC Milan pour le moment. Théo Hernandez, 24 ans, met fin à son contrat à l’été 2024 et est valorisé à 50 millions d’euros, un prix pas si élevé pour les capacités financières du club, qui tenterait même de proposer un échange avec un footballeur qui n’en a pas. entrez dans les plans de Guardiola : Raheem Sterling, Riyad Mahrez. Milan a rejeté plusieurs offres du PSG lors du dernier marché estival pour le Français, mais ils savent qu’il est difficile de le maintenir sur le long terme s’ils ne donnent pas une continuité à un projet capable de remporter des titres importants.

L’Allemagne entame son deuxième match de la trêve internationale. Cette fois, ils affronteront la Macédoine du Nord, qui n’a pas vraiment été un adversaire facile ces derniers temps (la défaite 2-1 me vient à l’esprit). Certes, ils ont maintenant un entraîneur qui peut réellement prendre les bonnes décisions et aligner les bons joueurs, mais beaucoup dépend de la capacité des attaquants à convertir leurs chances.

Il est presque certain que l’Allemagne entrera dans ce match en pressant dès le début, et nous ne manquerons donc pas de joueurs du Bayern, avec 8 joueurs appelés (avec Neuer absent, cela laisse Flick avec 7 options Bayern de qualité supérieure). Espérons que l’Allemagne pourra poursuivre sa séquence de victoires.

Voici les points de discussion :

Se souvenir du temps de l’Allemagne sous Loew et de cette triste défaite contre la Macédoine du Nord Un regard sur les deux équipes : les options principales, les menaces, etc.