Daily Schmankerl : le FC Barcelone veut Robin Gosens ; Le Bayern Munich s’éloigne de l’offre pour Denzel Dumfries ?; Manchester United soutient la proposition de Jadon Sancho du Borussia Dortmund; Sergio Ramos a déclaré que quitter le Real Madrid n’était pas une question d’argent; et plus!

Le Bayern Munich cherche à faire venir un arrière droit pour aider à consolider la position de Julian Nagelsmann – et sa formation potentielle en 3-4-3. La star néerlandaise Denzel Dumfries a utilisé les euros comme campagne de marketing personnelle et maintenant le Bayern Munich serait prêt à faire une offre au PSV Eindhoven pour le défenseur – mais pas au numéro de clause de libération de 15 millions d’euros qui a été évoqué :

Rapide, fort dans les duels et avec une envie d’aller de l’avant – c’est ce qui distingue l’international néerlandais. En fait parfait pour les champions du record. Cependant, il y a aussi un mais ! « Il est actuellement trop cher. Il dispose d’une clause libératoire d’environ 15 millions d’euros. Vous ne l’obtenez pas en dessous. C’est en fait bon marché, mais le FC Bayern ne veut plus dépenser autant. Mais le sujet est sur la table au Säbener », a poursuivi Behrenbeck.

Selon Sky Reporter Marc Behrenbeck, le joueur de 25 ans conviendrait également au Bayern Munich. «En équipe nationale, il joue dans la chaîne de trois à cinq, exigée par Nagelsmann. Et il le fait remarquablement », déclare Behrenbeck à propos des qualités de Dumfries.

Cependant, avec la hausse de la valeur de Dumfries, le Bayern Munich pourrait même ne pas être en mesure de participer aux enchères. En fait, au moins un rapport indique que les Bavarois avancent déjà :

Denzel Dumfries devrait quitter le PSV cet été. Everton voulait le signer avant l'Euro. Cependant, maintenant en raison de ses performances et de son agent Mino Raiola, son prix se situe bien dans la fourchette à deux chiffres du million, ce qui rebute le FC Bayern [Kicker]

La star allemande Robin Gosens a eu un match énorme contre le Portugal où il était une menace du début à la fin pour laquelle l’équipe portugaise n’avait aucune réponse. Certains grands clubs l’ont remarqué – et même si son rêve est de jouer en Bundesliga, son avenir pourrait être à l’étranger.

Plus précisément, le FC Barcelone a déposé une enquête auprès de l’agent de Gosens :

Selon les informations de SPORT1, le FC Barcelone a récemment contacté le conseiller italien (de Gosens). Les grands clubs d’Italie et d’Angleterre l’ont également sur la liste. A Bergame, Gosens a toujours un contrat jusqu’en 2023 car, selon les informations de SPORT1, le club a discrètement retiré l’option de prolonger son document de travail d’un an il y a quelques semaines.

Avec une ou deux autres performances exceptionnelles, le joueur de 26 ans pourrait provoquer suffisamment de fureur pour qu’un club réponde aux exigences financières élevées de l’Atalanta.

L’ancien défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, a déclaré que l’argent n’était pas un problème pour lui en quittant Los Blancos. En termes simples, il voulait l’assurance d’un contrat de deux ans au lieu d’un contrat d’un an :

Il y a au moins un membre du personnel de BFW qui pense que Ramos en Bavière serait une bonne affaire. Découvrez le post de Teddy Son de la semaine dernière :

Manchester United aurait augmenté son offre pour Jadon Sancho du Borussia Dortmund :

Manchester United a fait une offre améliorée pour l’attaquant du Borussia Dortmund Jadon Sancho, dont la valeur est estimée à plus de 75 millions de livres sterling. La structure de l’offre proposée verrait United payer plus d’avance avec le reste en compléments réalisables. La proposition initiale de United était estimée à 67 millions de livres sterling à l’avance, plus environ 8 millions de livres sterling de compléments.

On pense que Dortmund envisage la dernière offre, bien que des rapports en Allemagne suggèrent qu’ils valorisent Sancho à plus de 80 millions de livres sterling. Cependant, toutes les parties sont disposées à conclure un accord avec l’accord actuel de Sancho à l’été 2023. United reste la “destination la plus réaliste” pour Sancho – bien que d’autres clubs soient toujours intéressés.