Daily Schmankerl: le FC Barcelone veut toujours Hansi Flick; Le Bayern Munich continue de vérifier Lucien Agoume; Dominik Szoboszlai prolonge l’accord avec RB Leipzig; Une mise à jour sur Gini Wijnaldum de Liverpool; et plus!

Des rapports ont récemment coulé en affirmant que des clubs puissants comme le FC Barcelone et la Juventus seraient intéressés par l’arrivée du manager du Bayern Munich, Hansi Flick. Les nouvelles les plus récentes proviennent du journaliste de Sport Bild Tobi Altschäffl, qui dit que le Barça et la Juve travaillent toujours pour convaincre Flick de les rejoindre, mais Flick ne veut prendre la relève en tant que manager pour l’Allemagne qu’une fois que Joachim Löw quittera plus tard ce l’été:

Der FC Barcelona est un einer Verpflichtung von Hansi Flick interessiert, wie auch andere europäische Topklubs (ua Juventus Turin). An Flicks Plänen hat sich aber nichts geändert: er will, wenn letztes Details geklärt sind, als Löw-Nachfolger unterschreiben – zeitnah. – Tobi Altschäffl (@ altobelli13) 19 mai 2021

Le FC Barcelone est très intéressé par la signature de Hansi Flick, tout comme d’autres grands clubs européens (dont la Juventus Turin). Mais rien n’a changé dans les plans de Flick: une fois les derniers détails clarifiés, il veut signer immédiatement en tant que successeur de Löw.

Christian Falk de Sport Bild a sonné à «Flexxx» sur la rumeur:

PAS VRAI ❌ c’est que Hansi Flick sera le prochain entraîneur de @FCBarcelona. VRAI ✅: Hansi Flick sera l’entraîneur de @DFB_Team après l’Euro 2021 – Christian Falk (@cfbayern) 19 mai 2021

Selon certaines rumeurs, le Bayern Munich s’intéresse à Lucien Agoume de l’Inter Milan, prêté avec Spezia cette saison. Obtenir Agoume ne sera cependant pas bon marché:

L’édition imprimée de Tuttosport a déclaré que le Bayern Munich restait intéressé par le milieu de terrain, qui arrive à la fin d’un prêt d’une saison à Spezia. L’avenir de Lucien Agoume à l’Inter est incertain car les Nerazzurri “ envisageraient certainement ” une offre à gros prix pour leur prometteur de 18 ans. Il n’a fait que 12 apparitions pour Spezia cette saison, mais il semble que cela n’ait guère dissuadé le Bayern Munich de faire un geste. L’Inter s’apprête à vivre un été difficile sur le marché des transferts où il sera très difficile d’investir dans les signatures, a averti le journal turinois.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Thomas Delaney, pourrait-il passer en Premier League?

Jouant pour le Borussia Dortmund depuis 2018/19, le milieu de terrain international danois profond Thomas Delaney, selon les dernières nouvelles allemandes, a été visé par Southampton. En possession d’un double passeport américain, l’ancien meneur de jeu du Werder Brême et de Copenhague est actuellement en train de conclure un accord avec les géants de la Bundesliga jusqu’en juin 2022. Accumulant un total de 84 sélections au cours de ses trois saisons à Dortmund, avec trois buts inscrits en plus, Delaney, qui aura 30 ans le 3 septembre, pourrait bien participer à sa première Premier League. Vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne 2019 et de la saison en cours Pokal, le joueur a été acheté au Werder moyennant des frais de transfert de 20 millions d’euros et, jusqu’à présent, a joué 52 fois pour sa propre équipe nationale, dont 3 buts marqués.

Comme il l’a fait pour Javi Martinez, le Bayern Munich a préparé une vidéo hommage à Jerome Boateng:

Le RB Leipzig a fait venir Dominik Szoboszlai du RB Salzburg en janvier, mais le joueur de 20 ans a eu une incroyable malchance avec des blessures – et n’a pas encore fait une apparition pour Die Roten Bullen.

Sur ce, Szoboszlai et Leipzig ont mutuellement convenu de prolonger son contrat avec le club pour une autre saison. L’accord de l’international hongrois se déroulera désormais pendant la saison 2025/2026:

“Bien sûr, mes six premiers mois au RB Leipzig ne se sont pas déroulés comme je l’avais imaginé”, a déclaré Szoboszlai. «Mais je suis maintenant complètement rétabli; Je serai prêt à 100% pour la saison prochaine et j’ai hâte de voir la nouvelle campagne. »

Le milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum a été lié au Bayern Munich à plusieurs reprises au cours du mois dernier, mais il semble qu’il y ait une course à trois équipes pour le vétéran. Le Bayern Munich et le FC Barcelone sont intéressés à faire venir le Néerlandais, tandis que Liverpool voudrait également le retenir: